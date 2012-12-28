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Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
Общество
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7 минут назад
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
Сотрудники «РВК-Липецк» выяснили причину просадки дорожного полотна на улице Барашева — грунт под асфальтом размыло из-за скрытой утечке на водоводе диаметром 300 мм.
- ул. Октябрьская, 87, 86, 87а, 90, 74, 73, 71, 74, 67, 72, 58;
- ул. Горького, 1, 3, 6, 4;
- ул. Барашева, 5, 7, 3;
- ул. Неделина, 16, 18, 20, 14а, 14;
- ул. Первомайская, 77в, 79, 81, 83, 85, 58, 38, 40, 34, 57;
- ул. Советская, 35, 39, 33;
- ул. Ворошилова, 3, 4;
- пл. Торговая, 4, 2, 14, 15а;
- ул. Скороходова, 11;
- ул. Фрунзе, 14, 15, 27, 29, 30, 32;
- ул. Коммунальная, 14, 14а, 3, 4, 5, 10, 12.
Цистерна с водой подъедет на улицу Барашева, 3.
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