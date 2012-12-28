Сразу три моста в центре Липецка отремонтирует компания из Москвы

Закончились торги на обновление мостов на улицах Студеновской, Фрунзе и Октябрьской.

В управлении главного смотрителя мэрии Липецка определились с исполнителями работ по капитальному ремонту мостов на улицах Фрунзе через Липовку и Студеновской через одноименный ручей. Все они — 1956 года постройки.На торги по капитальному ремонту моста по улицам Фрунзе-Плеханова (в районе гостиницы «Меркури») заявился всего один участник — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В отсутствие конкурентов она получила заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей. Подрядчику предстоит разобрать конструкции моста, капитально отремонтировать его опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Срок выполнения работ — с момента заключения муниципального контракта по 1 ноября 2025 года.Торги на капремонт моста через ручей Студеный были конкурентными. На них заявились два потенциальных подрядчика. Но аукцион закончился после первого же снижения изначального ценового предложения в 175 906 280 рублей. В итоге мост за 174,1 млн рублей отремонтирует липецкое ООО «Капиталстрой». Компании предстоит выполнить ровно тот же перечень работ, что и на мосту в центре города, и также сдать объект в эксплуатацию до 1 ноября 2025 года.Впрочем, заказчик будет не против, если подрядчики справятся со взятым на себя обязательствами ранее указанного срока.Также завершились торги на реконструкцию самого маленького моста в городе — через реку Липовку по улице Октябрьской. Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», заключил муниципальный контракт с единственным заявившимся на аукцион участником, с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», которая получит за материалы и работу 47 802 137 рублей. Мост по улице Октябрьской должны закрыть на ремонт 11 ноября. Сроком завершение работ определено 28 ноября 2025 года. Такое решение принято в мэрии для того, чтобы не допустить транспортного коллапса в центре города из-за частично перекрытого на ремонт горбатого моста по улице Советской.Таким образом, Уваровская ПМК взяла на себя ответственность за обновление сразу трех мостов в центре Липецка — на улицах Фрунзе-Неделина, Советской и Октябрьской.