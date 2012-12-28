Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Слова грязинской стримерши о теракте в «Крокус Сити» оценит специальная экспертиза
Происшествия
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Общество
Известного липецкого политика Сергея Токарева обвинили в мошенничестве
Общество
«Шевроле» выехал в лобовую на «Шкоду» из-за мертвой собаки — три человека пострадали
Происшествия
«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Общество
49-летняя липчанка приревновала мужа к подруге и изрезала его двумя ножами
Происшествия
Управляющая компания задолжала 31,4 миллиона рублей и стала банкротом
Общество
Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Общество
На улице Советской машинами давят деревья
Общество
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
Читать все
«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Общество
Управляющая компания задолжала 31,4 миллиона рублей и стала банкротом
Общество
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
Для Школы креативных индустрий по значительно завышенным ценам покупали шторы и кондиционеры
Общество
46-летнего грязинца ждёт суд по обвинению в телефонном терроризме и угрозе убийством
Происшествия
Скорая не смогла подъехать к больному из-за припаркованных машин
Общество
Сегодня в Липецке: субботник в четверг, путешествие в Таиланд и Чарли Чаплин
Общество
Сразу три моста в центре Липецка отремонтирует компания из Москвы
Общество
Группа НЛМК выполнила все цели экологической Стратегии-2023
НЛМК Live
В Липецкой области еще один день без осадков и до +11
Погода в Липецке
Читать все
Общество
129
18 минут назад
1

Сразу три моста в центре Липецка отремонтирует компания из Москвы

Закончились торги на обновление мостов на улицах Студеновской, Фрунзе и Октябрьской.

В управлении главного смотрителя мэрии Липецка определились с исполнителями работ по капитальному ремонту мостов на улицах Фрунзе через Липовку и Студеновской через одноименный ручей. Все они — 1956 года постройки.

На торги по капитальному ремонту моста по улицам Фрунзе-Плеханова (в районе гостиницы «Меркури») заявился всего один участник — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В отсутствие конкурентов она получила заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей. Подрядчику предстоит разобрать конструкции моста, капитально отремонтировать его опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны. Срок выполнения работ — с момента заключения муниципального контракта по 1 ноября 2025 года.

Торги на капремонт моста через ручей Студеный были конкурентными. На них заявились два потенциальных подрядчика. Но аукцион закончился после первого же снижения изначального ценового предложения в 175 906 280 рублей. В итоге мост за 174,1 млн рублей отремонтирует липецкое ООО «Капиталстрой». Компании предстоит выполнить ровно тот же перечень работ, что и на мосту в центре города, и также сдать объект в эксплуатацию до 1 ноября 2025 года.

Впрочем, заказчик будет не против, если подрядчики справятся со взятым на себя обязательствами ранее указанного срока.

Также завершились торги на реконструкцию самого маленького моста в городе — через реку Липовку по улице Октябрьской. Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», заключил муниципальный контракт с единственным заявившимся на аукцион участником, с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», которая получит за материалы и работу 47 802 137 рублей. Мост по улице Октябрьской должны закрыть на ремонт 11 ноября. Сроком завершение работ определено 28 ноября 2025 года. Такое решение принято в мэрии для того, чтобы не допустить транспортного коллапса в центре города из-за частично перекрытого на ремонт горбатого моста по улице Советской.

Таким образом, Уваровская ПМК взяла на себя ответственность за обновление сразу трех мостов в центре Липецка — на улицах Фрунзе-Неделина, Советской и Октябрьской.
мост
ремонт
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лип
4 минуты назад
Перекройте весь центр уже, совсем очумели
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru