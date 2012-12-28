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Происшествия
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48 минут назад
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Радом с местом январской коммунальной аварии провалился асфальт
На улице Барашева начнутся земляные работы. Возможно перекрытие движения.
Как рассказали в «РВК-Липецк», провал уже огорожен, для выяснения его причин и полного обследования инженерных коммуникаций придется вскрыть дорожное покрытие.
«Земляные работы начнутся в ближайшее время. При обнаружении повреждения на сетях – аварийные бригады сразу приступят к ремонту. Затем восстановят нарушенное благоустройство».
Если для проведения работ потребуется ограничить движение по улице Барашева, а также подачу холодной воды в расположенные рядом домах, компания обещает сообщить об этом дополнительно.
Напомним, что в январе по соседству с этим провалом лопнула теплосеть. Без горячей воды и тепла на несколько дней остались десятки жилых домов.
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