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572
48 минут назад
6

Радом с местом январской коммунальной аварии провалился асфальт

На улице Барашева начнутся земляные работы. Возможно перекрытие движения.

В Липецке у дома №3 по улице Барашева провалился асфальт. 

Как рассказали в «РВК-Липецк», провал уже огорожен, для выяснения его причин и полного обследования инженерных коммуникаций придется вскрыть дорожное покрытие. 

«Земляные работы начнутся в ближайшее время. При обнаружении повреждения на сетях – аварийные бригады сразу приступят к ремонту. Затем восстановят нарушенное благоустройство».
Если для проведения работ потребуется ограничить движение по улице Барашева, а также подачу холодной воды в расположенные рядом домах, компания обещает сообщить об этом дополнительно.

Напомним, что в январе по соседству с этим провалом лопнула теплосеть. Без горячей воды и тепла на несколько дней остались десятки жилых домов.

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Комментарии (6)

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Не радом
14 минут назад
Был прорыв.
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Не радом
15 минут назад
Был прорыв.
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zzloyzz
18 минут назад
Гравитация беспощадна.
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zzloyzz
30 минут назад
Гравитация беспощадна.
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Сергей
35 минут назад
Что "футболист" что "коммунальщик", после игры: ну не получается.......
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Виктор
28 минут назад
Многие актёры и режиссёры тоже так говорят.
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