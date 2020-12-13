Неделя 48
сегодня, 08:00
Произошел несчастный случай - случилось счастье не у нас
Итоги недели
Минувшая пятница изрядно потрепала нервы как липчанам, так и городской власти. Жителям 800 многоквартирных домов - четверти всего жилфонда Липецка - в пятницу утром отключили тепло и перестали подавать горячую воду. Причина - аварийные работы «Квадры» на сети (этот монополист очень не любит слово «авария», но именно так оценивают работы по прокладки расходомерной шайбы горожане, которых в минус 10 °С оставили без тепла).
Доплату сделаем, возврата добивайтесь
Всех предупредили: «В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопроводе». Стоит отдать «Квадре» должное: к концу очень короткого в декабре светового дня ее специалисты завершили ремонт и приступили к восстановлению параметров теплоносителя. Но прокуратура все же решила проверить обстоятельства зимнего ремонта.
Глава Липецка тут же пообещала горячие батареи во многих домах к ночи. Так и случилось. По состоянию на 10 часов утра субботы «В Липецке утром оставалось 150 домов с проблемным отоплением», а в ЕДС была зарегистрирована 351 заявка горожан на подачу тепла. Весь вчерашний день «управляшки» были заняты окончательным решением проблемы (см. «Евгения Уваркина: «Уверена, что к полудню батареи нагреются во всех домах, которые вчера остались без тепла»).
Ранее, 9 декабря, мы сообщили, что «Семья липецких пенсионеров замерзает в квартире» на улице Интернациональной с начала прихода морозов. Таких холодных двухэтажек тут три. Старикам не помогли ни «Квадра», ни УК «Привокзальная» до вмешательства в ситуацию прокуратуры, Следственного комитета и департамента ЖКХ мэрии Липецка. Вся надежда замерзающих (в «нехороших» квартирах 15 градусов тепла - ненормальная норма) - на «слесаря Володю» из «управляшки». И это, конечно, их ошибка, ведь главный слесарь Всея Руси - другой Владимир, который живет в Кремле. Если он получает сигнал с мест о какой-то беде, тут же решает проблему. И ему все равно, какую - от отсутствия водопроводной колонки в какой-то тьмутаракани до дорогого сахара, как это случилось на этой неделе. Как только президент отметил, что из-за роста цен на продукты у россиян может не хватить денег на покупку еды, премьер Мишустин тут же утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары. И мы уверены, что до конца года рост цен остановят. А что будет в следующем году? А до него еще дожить надо!
Какие, Вася, были белки! Зачем я, Вася, бросил пить?
Удивительно, но в этом году наркологи заговорили об уменьшении количества запойных алкоголиков. Нет, они не вымерли. Просто стали меньше злоупотреблять спиртным (см. «А потом кончил пить, потому что устал»: липчане в ковидный год перешли с водки на пиво»). Очевидно закончившаяся стабильность, о которой нам говорили последних двадцать лет, возможно, побудила алкашей остановиться, что посмотреть, а что дальше?
В ближайшей перспективе - Новый год. Для большинства - любимый праздник. Ну, а какой праздник без веселой компании и водки? И вот уже на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в эту неделю не было важнее вопроса оставить или закрыть на длинные новогодние выходные - первым рабочим днем 2021 года станет понедельник, 11 января - кафе и рестораны? За то, чтобы закрыть лавочки, ратовали главный государственный санитарный врач области Владимир Бондарев и первый вице-губернатор Николай Тагинцев. Против резко выступил куратор малой и средней экономики, вице-губернатор Дмитрий Аверов. Мол, не вижу разницы в том, где люди напьются - в кафе на корпоративе или в квартире компанией из десяти человек!
«Члены оперштаба поспорили: отменить или легализовать новогодние корпоративы?» В итоге губернатор Игорь Артамонов предложил не загонять гулянки в подполье, а жестко контролировать режим работы питейных заведений.
Между тем медики бьют в набат, ожидая резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после Рождества, хотя, кажется, куда уж больше при 150 новых официальных, подчеркиваем это слово, ежесуточных больных!
- Предлагаю всем липчанам перед поездкой в деревню к бабушкам и дедушкам пройти тестирование (см. «Танцуй, пока молодой. Или пока живой?» - судя по соцсетям, ночные увеселительные заведения не пугают даже огромные штрафы). Такая возможность есть. Надо прерывать цепочки заражения вирусом. Иначе нагрузка на лечебную сеть в десятых числах января увеличится в разы, - заявил вице-губернатор Александр Ильин.
Облздрав уже готовится к безальтернативному ЧП: инфекционные госпитали пополняют медикаментами, средствами индивидуальной защиты, кислородом. Планируется увеличение мощностей инфекционных госпиталей на 200-250 коек, чтобы вновь, как это было уже дважды в этом году, не останавливать оказание плановой медицинской помощи населению.
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди
Но мы горим уже сейчас. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил, что область вышли на показатели выше общероссийских по суточному приросту ковидных больных. Беда и в стране - в России всю прошлую неделю в сутки появлялось по 28 тысяч новых официальных больных. Дошло до того, что в качестве профилактической меры министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность ограничения передвижение между регионами. Но пока «Границы Липецкой области закрывать не планируется».
Между тем главный врач главного коронавирусного госпиталя региона уверен, что COVID-19 нет никакого дела ни до «вашингтонского обкома», ни до нашего «слесаря Володи» и уж тем более до постановлений оперштаба: вирус живет своей жизнью и реагирует мутациями на вмешательство на него извне (см. «Андрей Филатов: «Вирус, несомненно, особенный. До сих пор ведь никто не справился с ним»).
Мы попытались выяснить, почему в лечении больных применяются сомнительные препараты. Так, например, еще в 2007 году формулярный комитет Российской академии медицинских наук предложил «немедленно изъять из перечня лекарственных средств, по которому осуществляется лекарственное обеспечение в программе ДЛО, устаревшие препараты с недоказанной эффективностью», среди которых популярный арбидол. Во всех версиях Минздрава по лечению коронавируса фигурирует антибиотик азитромицин, которые некоторые специалисты считают несовместимым с другим популярным у Минздрава препаратом против ковида - гидроксихлорохином: в совокупности они могут остановить сердце больного. Но выяснилось, что липецкие врачи этим не заморачиваются, а лечат по предписаниям Минздрава. Чтобы, очевидно, избежать неприятных вопросов начальства и правоохранителей.
Между тем «Коронавирусом в регионе переболел каждый третий медик». Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщила главный внештатный инфекционист облздрава Лилия Сиротинкина. У 35% медиков к этой инфекции выявлены антитела.
Есть понятие усталости металла. А врачи - люди, и они - не железные… Старшекурсники медвузов и ординаторы, как признают в облздраве, здорово выручили уставших врачей, фельдшеров и медсестер.
- Сейчас нам стало легче. Пришли интерны, ординаторы, старшекурсники медицинских вузов (см. «Губернатор наградил студентов-медиков и аспирантов за помощь»). Кто-то скажет: это дети! По возрасту может быть. Но они пришли, они работают. Они активны, вовлечены в лечебный процесс. Ведь просто так в красную зону ковидного госпиталя никто не придет, ведь тут можно заполучить смертельно опасную инфекцию. Но эта молодежь в хорошем смысле слова одержимая. Эта школа для них хоть и суровая, но очень полезная. Семь часов в скафандре, когда ни в туалет, ни поесть, ни попить! А на другой день - опять на работу. Но так они получат необходимый опыт, чтобы впоследствии стать хорошими врачами и медсестрами, - сказал главврач инфекционки Андрей Филатов.
Тем временем за шесть суток с начала недели COVID-19 заболели (официально) 898 липчан. Инфекция убила 23 человек.
- Пока идет рост. Пока только в гору. Так что все надежды - на массовую вакцинацию. Поэтому, увы, болеть нам всем коронавирусом еще полгода, минимум! - резюмирует Андрей Филатов.
Между тем, по словам Юрия Шуршукова, вакцинации в регионе подлежит до 300 тысяч липчан. Потому что «Гам-КОВИД-Вак» противопоказан людям в возрасте старше 60 лет, детям до 18 лет, беременным и кормящим детей грудью матерям, больным острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, хроническим больным людям. Эту цифру оспорил губернатор. С точки зрения Игоря Артамонова, нам нужно порядка 500 тысяч комплектов векторной вакцины.
Массовая вакцинация, как признает губернатор, в регионе начнется не раньше марта.
Моются только ленивые, а трудолюбивые - чешутся
Стараниями мэрии в Липецке этой зимой будут работать, как минимум, десять бесплатных хоккейных коробок. Но чиновники не угадали: «На городском пляже появился бесплатный каток» благодаря ЛГЭКу: на водопроводе случился порыв, и вытекшая вода сформировала лед, в который вмерзли малые архитектурные формы и не убранные строителями поддоны.
На этой неделе «По проспекту Победы вновь началась гонка автобусов» - сюда вернули общественный транспорт, который убрали с дороги на время ее реновации. Мы озвучили напрашивающееся предложение оставить некоторые маршруты на дороге-дублере, которой весь этот горд была улица Папина. Там - масса учебных заведений, там живут тысячи горожан, которым от лога к остановкам на проспекте идти 10-15 минут. А потом вслед за GOROD48 и «Депутаты горсовета потребовали вернуть автобусы на улицу Папина». Чиновники не против, но откладывают этот вопрос на 2022 год, на который запланировано капитальное ее благоустройство. На это зарезервированы 714 миллионов рублей. Больше, чем обошелся бюджету капремонт проспекта Победы в этом году.
Но не все траты одинаково полезны. Например, «В Липецке потратили на покупку пяти электробусов 82 500 000 рублей. Они поломались». В Счетной палате эти расходы сочли выброшенными на ветер деньгами. А вот на еду для дошколят средств в бюджете не хватило - «Для питания по медицинским нормам малышей в детсадах нужны 66 миллионов рублей». Да, в следующем году мэрия увеличит питание малышей за счет бюджета на рубль - с нынешних 111 рублей до 112-ти, но чтобы довести нормы питания до рекомендованных медиками, эту сумму нужно увеличить до 122 рублей.
Городские власти, кстати, решились на новый эксперимент. «Темной лошадке» хотят доверить освещение Липецка». В мэрии заявили, что фирма с уставным капиталом в 100 тысяч рублей инвестирует в уличные фонари полмиллиарда. Примечательно, что чиновники не предоставили горсовету, которому в будущем одобрять эту сделку или нет, никаких документов на этот счет! Итак, неизвестная компания с нулевой историей успеха желает забрать все уличное освещение Липецка! Примечательно, что весной прошлого года такой же «темной лошадке» мэрия хотела отдать на реализацию концессионное соглашение на модернизацию МУП «ЛиСА»: частной организации хотели отдать на освоение 1,1 млрд рублей (!) для монтажа оборудования для переработки илового осадка сточных вод. К счастью, тогда чиновникам и депутатам хватило ума отказаться от этой затеи. Интересно, чем закончится эту история?
Где, укажите нам, Отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?
Как ни бьются власти с черным рынком занятости, а народ не желает работать за копейки на тех должностях, которые ему предлагают. В итоге в этом году «Больше четверти липчан оставались в теневом секторе». А еще официально почти каждый десятый житель области живет за чертой бедности. И это негативно характеризует положение дел в регионе и в стране в целом. Никаких обещанных 25 миллионов высокотехнологичных, а следовательно, и высокооплачиваемых рабочих мест в России не появилось. А ведь уже кончается 2020 год, а это был кремлевский план на 2018-й (см. «В Данкове закрывают завод «Силан»).
Но и у сильных мира сего - не без проблем. Так, на этой неделе глава Краснинского района Михаил Конаныхин попросил губернатора отпустить его с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. «Моя отставка не связана со скандалом в Краснинской больнице», - сказал чиновник GOROD48. Что ж, оставим это утверждение на совести отставника, но если бы не всероссийский скандал - в поликлинике при Краснинской ЦРБ не осталось ни одного участкового терапевта, хотя 12-тысячному населению района по штату положены восемь таких специалистов, - то, как кажется, и дома, и со здоровьем у Михаила Конаныхина все было бы хорошо.
«Прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Липецка Евгении Уваркиной». Надзорное ведомство проверило деклараций о доходах чиновников мэрии и в отчетах главы города обнаружила формальные неточности на сумму около двух миллионов рублей. Что ж, у кого щи пустые, а у кого жемчуг мал - Уваркина задекларировала за 2019 год 53 820 763 рубля 33 копейки доходов. Результаты плановой проверки рассмотрит Липецкий горсовет, который назначил Евгению Уваркину на должность.
Мы уверены, что все у Евгении Юрьевны будет хорошо. Чего не скажешь об ее предшественнике - «Для экс-мэра Сергея Иванова нашли суд». И не товарищеский, как для Уваркиной, а федеральный. Областной суд, рассмотрев ходатайство прокуратуры об изменении места рассмотрения уголовного дела временно отстраненного главы администрации Тербунского района, решил, что Иванова будут судить в Задонске. Его обвиняют в превышение служебных полномочий. По версии следствия, глава района, не имея соответствующих полномочий, позволил предпринимателю добыть и вывезти с территории сельского карьера 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи грунта государству будто бы причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Примечательно, что этот самый песок даже не покинул пределов села: его использовали для строительства огромного хранилища под фрукты.
На этой неделе, кстати, отмечались День прав человека (GOROD48 спросил у липчан: «У вас получается отстаивать свои права?») и День Конституции. У кого-то есть что-то сказать по этому поводу?
Ну и ну!
«Это монстр!»: липецкий хоккеист вышел на лёд полуголым и прыгнул в прорубь». Видеозапись своей необычной тренировки Роман Костромин выложил в Instagram.
Прославился и 29-летний педагог Дмитрий Зарницкий. Чтобы увеличить шансы на победу в XVII международном фестиваль-практикуме киношкол «Кинопроба», он подал заявки на участие в нем от семи лиц: себя самого, своего знакомого и пятерых выдуманных персонажей. В итоге «Липчанин оказался в центре громкого скандала на международном фестивале»: когда несуществующие лица должны быть появиться на защите конкурсных работ, липчанин стал «заражать» придуманных конкурентов коронавирусом, а двоих из них и вовсе похоронил, сообщив организаторам об их смерти от COVID-19 якобы от имени родственников конкурсантов!
Доплату сделаем, возврата добивайтесь
Всех предупредили: «В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопроводе». Стоит отдать «Квадре» должное: к концу очень короткого в декабре светового дня ее специалисты завершили ремонт и приступили к восстановлению параметров теплоносителя. Но прокуратура все же решила проверить обстоятельства зимнего ремонта.
Глава Липецка тут же пообещала горячие батареи во многих домах к ночи. Так и случилось. По состоянию на 10 часов утра субботы «В Липецке утром оставалось 150 домов с проблемным отоплением», а в ЕДС была зарегистрирована 351 заявка горожан на подачу тепла. Весь вчерашний день «управляшки» были заняты окончательным решением проблемы (см. «Евгения Уваркина: «Уверена, что к полудню батареи нагреются во всех домах, которые вчера остались без тепла»).
Ранее, 9 декабря, мы сообщили, что «Семья липецких пенсионеров замерзает в квартире» на улице Интернациональной с начала прихода морозов. Таких холодных двухэтажек тут три. Старикам не помогли ни «Квадра», ни УК «Привокзальная» до вмешательства в ситуацию прокуратуры, Следственного комитета и департамента ЖКХ мэрии Липецка. Вся надежда замерзающих (в «нехороших» квартирах 15 градусов тепла - ненормальная норма) - на «слесаря Володю» из «управляшки». И это, конечно, их ошибка, ведь главный слесарь Всея Руси - другой Владимир, который живет в Кремле. Если он получает сигнал с мест о какой-то беде, тут же решает проблему. И ему все равно, какую - от отсутствия водопроводной колонки в какой-то тьмутаракани до дорогого сахара, как это случилось на этой неделе. Как только президент отметил, что из-за роста цен на продукты у россиян может не хватить денег на покупку еды, премьер Мишустин тут же утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары. И мы уверены, что до конца года рост цен остановят. А что будет в следующем году? А до него еще дожить надо!
Какие, Вася, были белки! Зачем я, Вася, бросил пить?
Удивительно, но в этом году наркологи заговорили об уменьшении количества запойных алкоголиков. Нет, они не вымерли. Просто стали меньше злоупотреблять спиртным (см. «А потом кончил пить, потому что устал»: липчане в ковидный год перешли с водки на пиво»). Очевидно закончившаяся стабильность, о которой нам говорили последних двадцать лет, возможно, побудила алкашей остановиться, что посмотреть, а что дальше?
В ближайшей перспективе - Новый год. Для большинства - любимый праздник. Ну, а какой праздник без веселой компании и водки? И вот уже на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в эту неделю не было важнее вопроса оставить или закрыть на длинные новогодние выходные - первым рабочим днем 2021 года станет понедельник, 11 января - кафе и рестораны? За то, чтобы закрыть лавочки, ратовали главный государственный санитарный врач области Владимир Бондарев и первый вице-губернатор Николай Тагинцев. Против резко выступил куратор малой и средней экономики, вице-губернатор Дмитрий Аверов. Мол, не вижу разницы в том, где люди напьются - в кафе на корпоративе или в квартире компанией из десяти человек!
«Члены оперштаба поспорили: отменить или легализовать новогодние корпоративы?» В итоге губернатор Игорь Артамонов предложил не загонять гулянки в подполье, а жестко контролировать режим работы питейных заведений.
Между тем медики бьют в набат, ожидая резкий всплеск заболеваемости коронавирусом после Рождества, хотя, кажется, куда уж больше при 150 новых официальных, подчеркиваем это слово, ежесуточных больных!
- Предлагаю всем липчанам перед поездкой в деревню к бабушкам и дедушкам пройти тестирование (см. «Танцуй, пока молодой. Или пока живой?» - судя по соцсетям, ночные увеселительные заведения не пугают даже огромные штрафы). Такая возможность есть. Надо прерывать цепочки заражения вирусом. Иначе нагрузка на лечебную сеть в десятых числах января увеличится в разы, - заявил вице-губернатор Александр Ильин.
Облздрав уже готовится к безальтернативному ЧП: инфекционные госпитали пополняют медикаментами, средствами индивидуальной защиты, кислородом. Планируется увеличение мощностей инфекционных госпиталей на 200-250 коек, чтобы вновь, как это было уже дважды в этом году, не останавливать оказание плановой медицинской помощи населению.
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди
Но мы горим уже сейчас. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев сообщил, что область вышли на показатели выше общероссийских по суточному приросту ковидных больных. Беда и в стране - в России всю прошлую неделю в сутки появлялось по 28 тысяч новых официальных больных. Дошло до того, что в качестве профилактической меры министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность ограничения передвижение между регионами. Но пока «Границы Липецкой области закрывать не планируется».
Между тем главный врач главного коронавирусного госпиталя региона уверен, что COVID-19 нет никакого дела ни до «вашингтонского обкома», ни до нашего «слесаря Володи» и уж тем более до постановлений оперштаба: вирус живет своей жизнью и реагирует мутациями на вмешательство на него извне (см. «Андрей Филатов: «Вирус, несомненно, особенный. До сих пор ведь никто не справился с ним»).
Мы попытались выяснить, почему в лечении больных применяются сомнительные препараты. Так, например, еще в 2007 году формулярный комитет Российской академии медицинских наук предложил «немедленно изъять из перечня лекарственных средств, по которому осуществляется лекарственное обеспечение в программе ДЛО, устаревшие препараты с недоказанной эффективностью», среди которых популярный арбидол. Во всех версиях Минздрава по лечению коронавируса фигурирует антибиотик азитромицин, которые некоторые специалисты считают несовместимым с другим популярным у Минздрава препаратом против ковида - гидроксихлорохином: в совокупности они могут остановить сердце больного. Но выяснилось, что липецкие врачи этим не заморачиваются, а лечат по предписаниям Минздрава. Чтобы, очевидно, избежать неприятных вопросов начальства и правоохранителей.
Между тем «Коронавирусом в регионе переболел каждый третий медик». Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщила главный внештатный инфекционист облздрава Лилия Сиротинкина. У 35% медиков к этой инфекции выявлены антитела.
Есть понятие усталости металла. А врачи - люди, и они - не железные… Старшекурсники медвузов и ординаторы, как признают в облздраве, здорово выручили уставших врачей, фельдшеров и медсестер.
- Сейчас нам стало легче. Пришли интерны, ординаторы, старшекурсники медицинских вузов (см. «Губернатор наградил студентов-медиков и аспирантов за помощь»). Кто-то скажет: это дети! По возрасту может быть. Но они пришли, они работают. Они активны, вовлечены в лечебный процесс. Ведь просто так в красную зону ковидного госпиталя никто не придет, ведь тут можно заполучить смертельно опасную инфекцию. Но эта молодежь в хорошем смысле слова одержимая. Эта школа для них хоть и суровая, но очень полезная. Семь часов в скафандре, когда ни в туалет, ни поесть, ни попить! А на другой день - опять на работу. Но так они получат необходимый опыт, чтобы впоследствии стать хорошими врачами и медсестрами, - сказал главврач инфекционки Андрей Филатов.
Тем временем за шесть суток с начала недели COVID-19 заболели (официально) 898 липчан. Инфекция убила 23 человек.
- Пока идет рост. Пока только в гору. Так что все надежды - на массовую вакцинацию. Поэтому, увы, болеть нам всем коронавирусом еще полгода, минимум! - резюмирует Андрей Филатов.
Между тем, по словам Юрия Шуршукова, вакцинации в регионе подлежит до 300 тысяч липчан. Потому что «Гам-КОВИД-Вак» противопоказан людям в возрасте старше 60 лет, детям до 18 лет, беременным и кормящим детей грудью матерям, больным острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, хроническим больным людям. Эту цифру оспорил губернатор. С точки зрения Игоря Артамонова, нам нужно порядка 500 тысяч комплектов векторной вакцины.
Массовая вакцинация, как признает губернатор, в регионе начнется не раньше марта.
Моются только ленивые, а трудолюбивые - чешутся
Стараниями мэрии в Липецке этой зимой будут работать, как минимум, десять бесплатных хоккейных коробок. Но чиновники не угадали: «На городском пляже появился бесплатный каток» благодаря ЛГЭКу: на водопроводе случился порыв, и вытекшая вода сформировала лед, в который вмерзли малые архитектурные формы и не убранные строителями поддоны.
На этой неделе «По проспекту Победы вновь началась гонка автобусов» - сюда вернули общественный транспорт, который убрали с дороги на время ее реновации. Мы озвучили напрашивающееся предложение оставить некоторые маршруты на дороге-дублере, которой весь этот горд была улица Папина. Там - масса учебных заведений, там живут тысячи горожан, которым от лога к остановкам на проспекте идти 10-15 минут. А потом вслед за GOROD48 и «Депутаты горсовета потребовали вернуть автобусы на улицу Папина». Чиновники не против, но откладывают этот вопрос на 2022 год, на который запланировано капитальное ее благоустройство. На это зарезервированы 714 миллионов рублей. Больше, чем обошелся бюджету капремонт проспекта Победы в этом году.
Но не все траты одинаково полезны. Например, «В Липецке потратили на покупку пяти электробусов 82 500 000 рублей. Они поломались». В Счетной палате эти расходы сочли выброшенными на ветер деньгами. А вот на еду для дошколят средств в бюджете не хватило - «Для питания по медицинским нормам малышей в детсадах нужны 66 миллионов рублей». Да, в следующем году мэрия увеличит питание малышей за счет бюджета на рубль - с нынешних 111 рублей до 112-ти, но чтобы довести нормы питания до рекомендованных медиками, эту сумму нужно увеличить до 122 рублей.
Городские власти, кстати, решились на новый эксперимент. «Темной лошадке» хотят доверить освещение Липецка». В мэрии заявили, что фирма с уставным капиталом в 100 тысяч рублей инвестирует в уличные фонари полмиллиарда. Примечательно, что чиновники не предоставили горсовету, которому в будущем одобрять эту сделку или нет, никаких документов на этот счет! Итак, неизвестная компания с нулевой историей успеха желает забрать все уличное освещение Липецка! Примечательно, что весной прошлого года такой же «темной лошадке» мэрия хотела отдать на реализацию концессионное соглашение на модернизацию МУП «ЛиСА»: частной организации хотели отдать на освоение 1,1 млрд рублей (!) для монтажа оборудования для переработки илового осадка сточных вод. К счастью, тогда чиновникам и депутатам хватило ума отказаться от этой затеи. Интересно, чем закончится эту история?
Где, укажите нам, Отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?
Как ни бьются власти с черным рынком занятости, а народ не желает работать за копейки на тех должностях, которые ему предлагают. В итоге в этом году «Больше четверти липчан оставались в теневом секторе». А еще официально почти каждый десятый житель области живет за чертой бедности. И это негативно характеризует положение дел в регионе и в стране в целом. Никаких обещанных 25 миллионов высокотехнологичных, а следовательно, и высокооплачиваемых рабочих мест в России не появилось. А ведь уже кончается 2020 год, а это был кремлевский план на 2018-й (см. «В Данкове закрывают завод «Силан»).
Но и у сильных мира сего - не без проблем. Так, на этой неделе глава Краснинского района Михаил Конаныхин попросил губернатора отпустить его с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. «Моя отставка не связана со скандалом в Краснинской больнице», - сказал чиновник GOROD48. Что ж, оставим это утверждение на совести отставника, но если бы не всероссийский скандал - в поликлинике при Краснинской ЦРБ не осталось ни одного участкового терапевта, хотя 12-тысячному населению района по штату положены восемь таких специалистов, - то, как кажется, и дома, и со здоровьем у Михаила Конаныхина все было бы хорошо.
«Прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Липецка Евгении Уваркиной». Надзорное ведомство проверило деклараций о доходах чиновников мэрии и в отчетах главы города обнаружила формальные неточности на сумму около двух миллионов рублей. Что ж, у кого щи пустые, а у кого жемчуг мал - Уваркина задекларировала за 2019 год 53 820 763 рубля 33 копейки доходов. Результаты плановой проверки рассмотрит Липецкий горсовет, который назначил Евгению Уваркину на должность.
Мы уверены, что все у Евгении Юрьевны будет хорошо. Чего не скажешь об ее предшественнике - «Для экс-мэра Сергея Иванова нашли суд». И не товарищеский, как для Уваркиной, а федеральный. Областной суд, рассмотрев ходатайство прокуратуры об изменении места рассмотрения уголовного дела временно отстраненного главы администрации Тербунского района, решил, что Иванова будут судить в Задонске. Его обвиняют в превышение служебных полномочий. По версии следствия, глава района, не имея соответствующих полномочий, позволил предпринимателю добыть и вывезти с территории сельского карьера 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи грунта государству будто бы причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Примечательно, что этот самый песок даже не покинул пределов села: его использовали для строительства огромного хранилища под фрукты.
На этой неделе, кстати, отмечались День прав человека (GOROD48 спросил у липчан: «У вас получается отстаивать свои права?») и День Конституции. У кого-то есть что-то сказать по этому поводу?
Ну и ну!
«Это монстр!»: липецкий хоккеист вышел на лёд полуголым и прыгнул в прорубь». Видеозапись своей необычной тренировки Роман Костромин выложил в Instagram.
Прославился и 29-летний педагог Дмитрий Зарницкий. Чтобы увеличить шансы на победу в XVII международном фестиваль-практикуме киношкол «Кинопроба», он подал заявки на участие в нем от семи лиц: себя самого, своего знакомого и пятерых выдуманных персонажей. В итоге «Липчанин оказался в центре громкого скандала на международном фестивале»: когда несуществующие лица должны быть появиться на защите конкурсных работ, липчанин стал «заражать» придуманных конкурентов коронавирусом, а двоих из них и вовсе похоронил, сообщив организаторам об их смерти от COVID-19 якобы от имени родственников конкурсантов!