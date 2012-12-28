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1148
40 минут назад
Красный уровень угрозы объявлен в Липецкой области
В Липецке завыли сирены: в городе и по всей области объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
Напомним, с середины дня 21 мая в Липецкой области действует желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
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