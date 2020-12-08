Коронавирусом в регионе переболел каждый третий медик

Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщила главный внештатный инфекционист облздрава Лилия Сиротинкина.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии главный внештатный инфекционист облздрава, главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Лилия Сиротинкина рассказала о мерах по профилактике и лечению COVID-19.За свою 45-минутную речь Лилия Сиротинкина, впрочем, не сказала ничего такого, о чем бы не знали депутаты из СМИ, публикующих еженедельные сводки областного оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, бывший главный врач областной инфекционки оперировала данными на конец ноября. А сегодня уже - 8 декабря. Впрочем, Лилия Сиротинкина сообщила, что инфекционный процесс набирает обороты.- За три последних недели - рост на 34%. Это нехорошо, но это наша реальность. 23% коронавирусных больных - с пневмониями. 4,3% - тяжелые формы. Все 112 умерших (на 30 декабря) скончались в инфекционных госпиталях. Никто не умер дома. Это значит, что всех тяжелых больных у нас госпитализируют. Значительно усугубляют течение болезни сахарный диабет и онкология, болезни системы кровообращения и органов дыхания.Лилия Сиротинкина заявила о том, что в ПЦР-исследованиях задействованы девять лабораторий, из которых четыре - негосударственные, что позволило довести количество тестов без малого до 3 000 в сутки. «Результаты выдают в течение 48 часов».На вопрос председателя депутатской комиссии, врача-онколога Дмитрия Погорелова о том, какие результаты показали скрининговые исследования на антитела Лилия Сиротинкина сообщила, что, исследовав всех медиков региона, была получена цифра в 35%.- Такой человек знает, что два месяца он может спокойно жить, но, конечно, учитывая противоэпидемические правила, - сказала главный внештатный инфекционист облздрава.Лилия Сиротинкина похвалилась тем, что область вошла в пилотный проект по обеспечению амбулаторных больных бесплатными медпрепаратами, порадовалась успехам телемедицины и организацией питания больных в коронавирусных госпиталях из одноразовой посуды. Сообщила, что в инфекционных стационарах есть запасы медикаментов из расчета 14 дней лечения на каждого больного, есть необходимое количество средств индивидуальной защиты для медиков. «Ни разу не было так, что сотрудникам не в чем было выходить на работу».Суммировав все казенные дополнительные расходы на ковид, Лилия Сиротинкина сообщила, что из федерального бюджета сфера здравоохранения получила 456 млн рублей, а из регионального - еще 450 миллионов. Главный внештатный инфекционист особо поблагодарила ПАО НЛМК «за колоссальную помощь материальной базе инфекционных стационаров, благодаря которой медики вытащили массу тяжелых больных».Для помощи персоналу ковидных госпиталей в облздраве сформировали летучую бригаду в составе главных внештатных специалистов - пульмонолога, инфекциониста и реаниматолога - которые регулярно объезжают стационары и оказывают консультативную помощь медикам. В тяжелых случаях для консультаций по видеосвязи привлекают специалистов из ведущих клиник Москвы.Выслушав Лилию Сиротинкину, спикер горсовета Александр Афанасьев спросил, чем депутаты могли бы помочь медикам?- Сложно работать постоянно в напряженном режиме. Человеческие силы ослабевают. Медикам нужен отдых. Но отдых дома - не отдых. Нужна смена обстановки. Мое предложение - сделать медикам льготный отдых, санаторно-курортное лечение. Я такое желание видела в своих сотрудниках, когда возглавляла областную клиническую инфекционную больницу. Нужны хотя бы три недели такого отдыха, - ответила главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».