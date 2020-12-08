Общество

55 минут назад

Губернатор наградил студентов-медиков и аспирантов за помощь

9 660
#Игорь Артамонов #коронавирус
Губернатор наградил студентов-медиков и аспирантов за помощь

Игорь Артамонов пригласил студенческую молодежь после приобретения специальности возвращаться в Липецкую область.

Сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел торжественный прием студентов-медиков и аспирантов медицинских вузов, откликнувшихся на его призыв поработать в поликлиниках и больницах во время второй волны COVID-19.

В ноябре, в связи с непростой ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, и с целью усиления кадрового состава амбулаторно-поликлинического звена по инициативе губернатора в 17 медицинских вузов страны были направлены запросы о привлечении студентов-старшекурсников и ординаторов в медицинские организации Липецкой области. В Липецкой области сейчас трудятся 42 студента и 44 ординатора из Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, Курского государственного медицинского университета, Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и других вузов. 24 студента изъявили желание работать в инфекционных госпиталях.

Одна из них - студентка шестого курса Курского государственного медицинского университета Татьяна Зиброва. Она приехала в Елец и вот уже полмесяца работает в красной зоне коронавирусного стационара, в который превратили городскую больницу имени Семашко.

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- Даже и не предполагала, что попаду в инфекционный стационар в пандемию! Работаю медсестрой. Смена - 12 часов с часовым перерывом на обед. В восемь утра начинаем, в 20.00 заканчиваем График - день, ночь, - говорит девушка.

После окончания вуза Татьяна желает получить направление на ординатуру от одной из больниц Липецка, чтобы позже вернуться в родной город, жить в нем и работать по специальности.

Большинство будущих специалистов попали областную клиническую больницу, областной онкодиспансер, областную клиническую инфекционную больницу, в третью и четвертую горбольницы Липецка, Елецкую городскую больницу №1 им. Н.А. Семашко, Грязинскую межрайонную больницу, Измалковскую и Краснинскую районные больницы. Врачами никто из них пока не трудится, но фронт работ молодежи широк. Студенты и ординаторы помогают в профилактических и разъяснительных мероприятиях, участвуют в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, оказывают дистанционно консультационную поддержку населению по лечению COVID-19, участвуют в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых имеются подозрения на новую коронавирусную инфекцию или подтверждены случаи заболевания COVID-19.

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Главу региона студенты встретили аплодисментами. В свою очередь, Игорь Артамонов поблагодарил молодежь за их неравнодушие:

- Рад вас всех сегодня видеть. Хочу сразу вас поблагодарить, весь без вас липчанам пришлось бы очень тяжело. Мне приятно, что вы не побоялись пойти на передовую, которая проходит по больницам и поликлиникам. У ваших старших коллег уже присутствует усталость, и если бы не ваша помощь, вряд ли мы смогли стабилизировать ситуацию. После вашего прихода нам стало лучше. Стало гораздо меньше жалоб на медиков.

Игорь Артамонов сравнил пандемию с марафоном, который непонятно когда закончится. Замедлить его может либо появление вследствие высокой заболеваемости коллективного иммунитета у населения, либо повальная вакцинация. Но до нее еще целая зима. Ранее марта, по словам губернатора, вряд ли стоить ждать сотен тысяч поставленных населению региона вакцин.

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- Впереди поэтому еще больше работы. Поэтому жду, что местом будущей работы вы выберете Липецку область, - этими словами губернатор закончил свое вступительное слово и наградил будущих врачей Благодарностью главы администрации Липецкой области и Благодарственными письмами главы администрации Липецкой области.

9 660
#Игорь Артамонов #коронавирус

Комментарии (9)

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н-дя

13 минут назад
Студентам благодарность,облздраву выплаты и премии.Все логично.
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Артурчик

13 минут назад
Молоденьких и не имеющих жизненный опыт студентов кинули на амбазуру. А в это время должностные лица управления здравоохранения области закрылись от граждан в своих обустроенных кабинетах и сидят себе спокойно. Почему из них никто не кинулся на амбразуру? Не проявил собственные желания поработать в красной зоне?
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Гость

16 минут назад
Показуха
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Доктор Преображенский

23 минуты назад
Все дружно похлопали в ладоши, сказали да мы вернёмся, а на самом деле послали куда подальше.
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Шуршунов

26 минут назад
Модернизировать медицыну вот ваши плоды.не хватка кадров. Отсюда и смертность в регионе.
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Правда

27 минут назад
А когда скажут правду,сколько эта девчонка будет получать копеек после обучения.
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Смотрящий

37 минут назад
Здоровые лбы ... прикрылись девичьими плечами! От первого - до последнего ...
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Артамонов

49 минут назад
Што на оперштабе, что с корпоративами? Будут???
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Мужик

50 минут назад
В красное все поедут наверное
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