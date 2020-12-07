Больше четверти липчан оставались в теневом секторе

148 тысяч жителей Липецкой области предпочли работать в теневом секторе экономики в третьем квартале 2020 года — это 25,9% всего занятого населения. По России этот показатель был ниже — 20,7%, сообщает Росстат.

134 тысячи человек были заняты только в неформальном секторе, больше 13 тысяч липчан совмещали работы официальную и в тени, при том для всех совместителей теневой сектор был источником дополнительного приработка.



Реже всего уходили в «тень» жители Чукотского автономного округа — 3,7%, и Москвы (4,3%). Самая большая доля занятых в неформальном секторе оказалась в Ингушетии (49,2%) Чечне (48,7%), и Кабардино-Балкарии (47,2%) – эти северо-кавказские республики остаются антилидерами на данной позиции последние несколько лет. Однако в отличие от прошлого года ни в одном из регионов не превышен показатель занятых в теневом секторе больше 50%, отмечает Росстат.

