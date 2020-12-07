Экономика

41 минуту назад

Больше четверти липчан оставались в теневом секторе

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#теневая экономика
Больше четверти липчан оставались в теневом секторе

148 тысяч жителей Липецкой области предпочли работать в теневом секторе экономики в третьем квартале 2020 года — это 25,9% всего занятого населения. По России этот показатель был ниже — 20,7%, сообщает Росстат. 

134 тысячи человек были заняты только в неформальном секторе, больше 13 тысяч липчан совмещали работы официальную и в тени, при том для всех совместителей теневой сектор был источником дополнительного приработка. 

Реже всего уходили в «тень» жители Чукотского автономного округа — 3,7%, и Москвы (4,3%). Самая большая доля занятых в неформальном секторе оказалась в Ингушетии (49,2%) Чечне (48,7%), и Кабардино-Балкарии (47,2%) – эти северо-кавказские республики остаются антилидерами на данной позиции последние несколько лет. Однако в отличие от прошлого года ни в одном из регионов не превышен показатель занятых в теневом секторе больше 50%, отмечает Росстат.  
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#теневая экономика

Комментарии (2)

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Эксперт

1 минуту назад
Во всем виноваты жадные работодатели и низкие зарплаты! Надо зарплаты поднимать всем в 3 раза тогда все выйдут из сумрака ))
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не желаем жить по другому

10 минут назад
пусть ни кола и ни двора. за то не платим королю налоги..
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