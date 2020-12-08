«Темной лошадке» хотят доверить освещение Липецка

В городской администрации заявляют о том, что фирма с уставным капиталом в 100 тысяч рублей инвестирует в уличные фонари полмиллиарда.





- Все нынешние полномочия МБУ «Липецкгорсвет» передадут потенциальному концессионеру. В нем прописаны все регламенты работ, которыми сейчас занимается «Горсвет». Сети, опоры освещения, светильники… Их содержать будет концессионер. Он же будет развивать уличную сеть освещения. Он берет на себя обязательства заменять лампы накаливания на энергосберегающие. И концессионер желает довести освещенность улиц города до нормативной. Концессионер намерен вложить 500 миллионов рублей в создание дополнительных сетей в Липецке, - заявила чиновница.



Примечательно, что мэрия не предоставила депутатам, которым в будущем одобрять эту сделку или нет, никаких документов на этот счет.



Это тут же вызвало вопросы. Так, депутаты Игорь Крутских и Андрей Иголкин поинтересовались тем, кто будет контролировать работу частной компании, которая заменит муниципальную?



- В «Горсвете» останется небольшое подразделение в 3-5 человек, которое будет контролировать концессионера. Также мы оставим за собой подразделение, которое будет заниматься светофорными объектами, так как это - вопрос безопасность дорожного движения. Будет создан запас ламп накаливания после модернизации сетей, которых хватит на освещение частного сектора, - сказала Юлия Полоскина.



Такие расплывчатые заявления обескуражили депутатов.



- Денег у мэрии на освещение улиц Липецка, действительно, нет. Но нам нужно во всем разобраться. Прошу предоставить горсовету на рассмотрение все документы, - обратился к Юлии Полоскиной спикер Александр Афанасьев.



А председатель депутатской комиссии Вера Урываева потребовала созвать Депутатский час для рассмотрения вопроса передачи уличного освещения Липецка концессионеру.



Сегодня депутаты лишь узнали наименование организации, которая желает прибрать к рукам ночное освещение города - ООО «КГК-48 Липецк». По данным Kartoteka.ru, ООО «КГК-48 Липецк» зарегистрировано в Липецкой области в январе 2020 года для производства электромонтажных работ. Размещается оно в МБУ «Технопарк-Липецк» в офисе 520. В компании нет работников, а есть только гендиректор Сергей Швилкин. Уставный капитал потенциального концессионера - 100 тысяч рублей.



Владельцем 80% долей общества является столичное ООО «КГК-Центр», остальные 20% - у частного лица Галины Кожевниковой. В свою очередь, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «КГК-Центр» являются два юрлица - ООО «ВЭС» и АО «Корпорация Городских Концессий». К последней организации имеет отношение австрийская «Компания Сферрум ГМБХ».



Проект концессии подразумевает сдачу в ООО «КГК-48 Липецк» всего муниципального имущества на 15 лет (794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления). В течение этого срока частная организация намерена смонтировать 122 километра уличных сетей, оснащенных 3,4 тысячами светодиодных светильников. Заявляется, что этот проект позволит мэрии сэкономить на освещении Липецка до 90% бюджетных средств.



Итак, неизвестная компания с нулевой историей успеха желает забрать все уличное освещение Липецка! Примечательно, что весной прошлого года такой же «темной лошадке» мэрия хотела отдать на реализацию концессионное соглашение на модернизацию МУП «ЛиСА», Сегодня рутинное заседание постоянной депутатской комиссии Липецкого горсовета по экономической политике оживило заявление председателя департамента экономического развития городской администрации Юлии Полоскиной о желании отдать все уличное освещение в частные руки.- Все нынешние полномочия МБУ «Липецкгорсвет» передадут потенциальному концессионеру. В нем прописаны все регламенты работ, которыми сейчас занимается «Горсвет». Сети, опоры освещения, светильники… Их содержать будет концессионер. Он же будет развивать уличную сеть освещения. Он берет на себя обязательства заменять лампы накаливания на энергосберегающие. И концессионер желает довести освещенность улиц города до нормативной. Концессионер намерен вложить 500 миллионов рублей в создание дополнительных сетей в Липецке, - заявила чиновница.Примечательно, что мэрия не предоставила депутатам, которым в будущем одобрять эту сделку или нет, никаких документов на этот счет.Это тут же вызвало вопросы. Так, депутаты Игорь Крутских и Андрей Иголкин поинтересовались тем, кто будет контролировать работу частной компании, которая заменит муниципальную?- В «Горсвете» останется небольшое подразделение в 3-5 человек, которое будет контролировать концессионера. Также мы оставим за собой подразделение, которое будет заниматься светофорными объектами, так как это - вопрос безопасность дорожного движения. Будет создан запас ламп накаливания после модернизации сетей, которых хватит на освещение частного сектора, - сказала Юлия Полоскина.Такие расплывчатые заявления обескуражили депутатов.- Денег у мэрии на освещение улиц Липецка, действительно, нет. Но нам нужно во всем разобраться. Прошу предоставить горсовету на рассмотрение все документы, - обратился к Юлии Полоскиной спикер Александр Афанасьев.А председатель депутатской комиссии Вера Урываева потребовала созвать Депутатский час для рассмотрения вопроса передачи уличного освещения Липецка концессионеру.Сегодня депутаты лишь узнали наименование организации, которая желает прибрать к рукам ночное освещение города - ООО «КГК-48 Липецк». По данным Kartoteka.ru, ООО «КГК-48 Липецк» зарегистрировано в Липецкой области в январе 2020 года для производства электромонтажных работ. Размещается оно в МБУ «Технопарк-Липецк» в офисе 520. В компании нет работников, а есть только гендиректор Сергей Швилкин. Уставный капитал потенциального концессионера - 100 тысяч рублей.Владельцем 80% долей общества является столичное ООО «КГК-Центр», остальные 20% - у частного лица Галины Кожевниковой. В свою очередь, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «КГК-Центр» являются два юрлица - ООО «ВЭС» и АО «Корпорация Городских Концессий». К последней организации имеет отношение австрийская «Компания Сферрум ГМБХ».Проект концессии подразумевает сдачу в ООО «КГК-48 Липецк» всего муниципального имущества на 15 лет (794,7 километров сетей, 7,9 тысяч опор, 23,9 тысяч светоточек и 258 шкафов управления). В течение этого срока частная организация намерена смонтировать 122 километра уличных сетей, оснащенных 3,4 тысячами светодиодных светильников. Заявляется, что этот проект позволит мэрии сэкономить на освещении Липецка до 90% бюджетных средств.Итак, неизвестная компания с нулевой историей успеха желает забрать все уличное освещение Липецка! Примечательно, что весной прошлого года такой же «темной лошадке» мэрия хотела отдать на реализацию концессионное соглашение на модернизацию МУП «ЛиСА», чтобы частная организация освоила 1,1 млрд рублей (!) на монтаже оборудования для переработки илового осадка сточных вод. К счастью, тогда чиновникам и депутатам хватило ума отказаться от этой затеи. Интересно, чем закончится эту история?