сегодня, 09:57
Евгения Уваркина: «Уверена, что к полудню батареи нагреются во всех домах, которые вчера остались без тепла»
Глава Липецка держит на контроле восстановление подачи тепла в дома горожан после вчерашней аварийной остановки прекращения теплоснабжения 800 многоквартирных домов.
- Уже в 8.00 мне должны дать справку по ситуации, в том числе по всем проблемам и путям их решения. Продолжу держать ситуацию на контроле, - пообещала вчера в своем Инстаграм мэр.
Однако сегодня утром в новостной ленте GOROD48 оказалось много жалоб на отсутствие тепла в домах поселка Матырский и в районе проспекта Победы. Мы связались с Евгенией Уваркиной, которая сообщила, что домой с работы ушла лишь сегодня в 2 часа ночи, контролируя возобновление подачи тепла в дома, оставшиеся без отопления:
- Чтобы не допустить порывов на магистральном трубопроводе, «Квадра» поднимала параметры давление очень плавно. В итоге часть домов была с теплом уже с вечера, кого-то запитали к полуночи. К сожалению, в некоторые дома тепло пришло только сегодня утром. За вечер-ночь в ЕДС поступило 160 заявок на подачу тепла. В колл-центр ЕДС, кстати, сейчас выводятся дополнительные сотрудники, чтобы сократить время ожидания ответа на звонки липчан. Очень прошу повременить со звонком в ЕДС, если очевидно, что батареи все же нагреваются. Значит, в ближайшие часы они выйдут на оптимальные температуры. Если же батареи в вашей квартире холодные, надо звонить в диспетчерскую службу или написать мне в директ. Прощу указать в таком случае, батареи холодные во всей квартире или в одной из комнат. Это необходимо для быстрого и слаженного реагирования коммунальных служб. Также прошу в сообщениях в директ указывайте свое имя, адрес и телефон.
Евгения Уваркина говорит, что энергетики, управляющие компании и власть работали всю ночь и продолжим это делать до тех пор, пока во всех домах не появится тепло. И просит липчан принять извинения за причиненные временные неудобства.
- Уверена, что к полудню батареи нагреются во всех домах, которые вчера остались без тепла. Ситуацию держу на контроле, - говорит мэр.
Ира
Варвара
lugov
Просто
слесарь трассовик.
ВИКА
Варвара
гость
Тык-Тык.
как то так