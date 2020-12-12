Общество

сегодня, 09:57

Евгения Уваркина: «Уверена, что к полудню батареи нагреются во всех домах, которые вчера остались без тепла»

37 1473
#тепло #"Квадра"
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Евгения Уваркина: «Уверена, что к полудню батареи нагреются во всех домах, которые вчера остались без тепла»

Глава Липецка держит на контроле восстановление подачи тепла в дома горожан после вчерашней аварийной остановки прекращения теплоснабжения 800 многоквартирных домов.

Как уже писал GOROD48, вчера жители 800 многоквартирных домов в Липецке попали в неприятную ситуацию - у них отключили отопление из-за проблем на магистральном теплопроводе. Работники «Квадра» устранили поломку в течение дня, и глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что после 21.00 в рабочий режим планируют ввести большую часть МКД, кроме домов в районе Матырский, там работы планируют завершить после 23.00.

- Уже в 8.00 мне должны дать справку по ситуации, в том числе по всем проблемам и путям их решения. Продолжу держать ситуацию на контроле, - пообещала вчера в своем Инстаграм мэр.

Однако сегодня утром в новостной ленте GOROD48 оказалось много жалоб на отсутствие тепла в домах поселка Матырский и в районе проспекта Победы. Мы связались с Евгенией Уваркиной, которая сообщила, что домой с работы ушла лишь сегодня в 2 часа ночи, контролируя возобновление подачи тепла в дома, оставшиеся без отопления:

- Чтобы не допустить порывов на магистральном трубопроводе, «Квадра» поднимала параметры давление очень плавно. В итоге часть домов была с теплом уже с вечера, кого-то запитали к полуночи. К сожалению, в некоторые дома тепло пришло только сегодня утром. За вечер-ночь в ЕДС поступило 160 заявок на подачу тепла. В колл-центр ЕДС, кстати, сейчас выводятся дополнительные сотрудники, чтобы сократить время ожидания ответа на звонки липчан. Очень прошу повременить со звонком в ЕДС, если очевидно, что батареи все же нагреваются. Значит, в ближайшие часы они выйдут на оптимальные температуры. Если же батареи в вашей квартире холодные, надо звонить в диспетчерскую службу или написать мне в директ. Прощу указать в таком случае, батареи холодные во всей квартире или в одной из комнат. Это необходимо для быстрого и слаженного реагирования коммунальных служб. Также прошу в сообщениях в директ указывайте свое имя, адрес и телефон.

Евгения Уваркина говорит, что энергетики, управляющие компании и власть работали всю ночь и продолжим это делать до тех пор, пока во всех домах не появится тепло. И просит липчан принять извинения за причиненные временные неудобства.

- Уверена, что к полудню батареи нагреются во всех домах, которые вчера остались без тепла. Ситуацию держу на контроле, - говорит мэр.
37 1473
#тепло #"Квадра"
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Комментарии (38)

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Ира

56 секунд назад
Просто, я согласна с Вами. Такое ощущение, что она пришла к власти просто тупо денег заработать, абсолютно ничего не делая...До нее тоже были мэры, со своими проблемами, но ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА не было!!! Что не день, то новый скандал с уваркиной... стыд, позор!!! А самое интересное, никуда не достучаться... власть делает вид, что мониторит, а на деле... сутки без отопления!!!!!!
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Варвара

1 минуту назад
И еще в дополнение . Прокуратуре , думаю, следует проверить какие работы проводились Квадрой во время гидравлических испытаний летом в районе вчерашнего ремонта. А может быть никаких? Лето красное пропели, а теперь у них слесари управляшек виноваты, что не вовремя тепло подали. Да это в принципе невозможно, включить полгорода за считаные часы.
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lugov

11 минут назад
после начала отопительного сезона трое суток дают на то, чтобы тепло пришло во все дома. В нашем случае еще нет и суток, кстати
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Просто

11 минут назад
Правильно ниже сказано, у руля власти стоят менеджеры,у которых только деньги на уме, а должны быть хозяйственники. А вообще,считаю, на такой должности должен быть мужчина. Кто то возразит, есть соответствующие специалисты в этой сфере, но наш мэр, сто процентов,элементарно не знает какой диаметр труб лежит в теплотрассах,если ей показать. А раньше руководители были специалистами в широком смысле этого слова.
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слесарь трассовик.

13 минут назад
как то так, Я говоря про участки трасс. Например от тец идет труба и пример 500 метров стоит задвижка на подаче и обратке. Перекрой их и слей воду этого участка, работай. Чтоб не сливать систему всего города. Просто это вада бы у жителей остывала которая была в батареях. Так же на этих участках стоят спускники и открыв эти спускники заполняй этот участок без потерь. Заполнив его открывай задвижки и вода пошла по магистрали. И речь не о домах была у меня читай внимательно. А что у вас в доме это в УК или жек и почему они не работают.
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ВИКА

19 минут назад
Варвара, Да все тут понятно.Мэр прикрывает квадру,все они там за одно.Сговор какой то.
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Варвара

23 минуты назад
Госпожа Уваркина, если это была не авария, а это слово нигде не звучит, то, зная предварительный прогноз погоды, кто из городского руководства мог согласовать Квадре проведение работ на теплосетях в пятницу и температуре наружного воздуха ниже минус 10? Этот человек на своем месте?
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гость

23 минуты назад
ничего личного, единственный правильный ответ
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Тык-Тык.

28 минут назад
Друзья,после 12.00. Укого не будет отопления напишите и уточните время. И надобно подавать в суд на мэра за кливету,что до 12.00. Отопление подадут во все дома. Дождёмся полудня,остался час.
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как то так

29 минут назад
Слесарь трассовик., Вы в курсе,что на большинстве домов,задвижек вообще нет,их просто срезали в тот момент,когда они вышли из строя и чтоб не заморачиваться,ну и в целях экономии,не стали устанавливать новые.а просто вварили куски труб. слесарям из УК,им что,утром пришли,и весь дом сливают(если работы в подвале),хорошо если до обеда сольется,а потом,столько же и заполняют.Как говорится время идет-денежки капают,они же не на сдельной,а люди мерзнут.
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