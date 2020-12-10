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сегодня, 08:55

«Моя отставка не связана со скандалом в Краснинской больнице»

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#Михаил Конаныхин #Краснинская больница
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«Моя отставка не связана со скандалом в Краснинской больнице»

Глава Краснинского района Михаил Конаныхин попросил губернатора отпустить с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.

Глава администрации Краснинского района Михаил Конаныхин уходит в отставку.

Об этом отставник сообщил GOROD48.

- Нет, моя отставка не связана со скандалом в Краснинской больнице. Я попросил губернатора отпустить меня с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья, - сказал Михаил Конаныхина.

В областной администрации GOROD48 сообщили, что предпосылки к отставке главы района есть, но никакого заявления о сложении Михаилом Конаныхиным полномочий у них пока нет.

Михаил Конаныхин еще не сложил с себя полномочий главы района. Как сказал чиновник GOROD48, в должности он будет находиться до ближайшей сессии районного Совета депутатов, где примут его отставку.

Очевидно, желание Михаила Конаныхина покинуть должность связано со скандалом - в поликлинике при Краснинской ЦРБ не осталось ни одного участкового терапевта, хотя 12-тысячному населению района по штату положены восемь таких специалистов.

Неделю назад Михаил Конаныхин сокрушался по этому поводу.

- Мы оказались в неприглядном положении - такая миграция врачей! Будем искать виновных, - сказал тогда глава района, который еще в октябре считал начавшийся исход врачей из поликлиники внутренним делом коллектива.

Главой района Михаил Конаныхин стал при губернаторе Олеге Королеве в сентябре 2015 года. За его кандидатуру депутаты райсовета проголосовали единогласно. До назначения чиновник возглавлял Ищеинский сельсовет, занимал должность заместителя главы района, а после ухода в отставку руководителя муниципалитета исполнял его обязанности.

Сейчас всех больных в районе принимает главврач больницы, травматолог Игорь Горячев, имеющий диплом врача общей практики. Именно из-за его стиля и методов руководства, как рассказывали GOROD48 уволившиеся врачи, они и разбежались. Спасая ситуацию, облздрав организовал медицинский десант - по вторникам и четвергам в поликлинику стали приезжать узкие специалисты из областной клинической больницы. Сюда же приехали на практику пятикурсница медвуза Арият Адамова и ординатор Елизавета Расщепова.
12 2635
#Михаил Конаныхин #Краснинская больница
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Комментарии (12)

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Липецк

5 минут назад
А главврача то сняли из Краснинской больницы?
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Дмитрий

19 минут назад
понятное дело! зарплата тысяч 15-20 и в поселке нет культуры.
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Конечно

32 минуты назад
Мы так и поверили. Наградить надо
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житель

43 минуты назад
Вот тебе и внутреннее дело коллектива....
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Татьяна

46 минут назад
патриот-бюджетник, а что мешает сейчас? Пока он ещё у власти, народ будет доволен.
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алкан с 15-го

47 минут назад
Видимо в Липецк собрался перебраться, ветеринарное управление возглавить или замом.
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Ага

51 минуту назад
Конаныхин - святой человек !
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патриот-бюджетник

55 минут назад
Главе надо было выгнать главврача,на первом этапе скандала,принести так сказать сакральную жертву.Глядишь,работал бы и дальше.
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Кристина

59 минут назад
Главврача в главы района!
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кореша

сегодня, 09:19
как на это посмотрят , одобряют ? ну и хорошо , с Богом.
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