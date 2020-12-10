сегодня, 08:55
«Моя отставка не связана со скандалом в Краснинской больнице»
Глава Краснинского района Михаил Конаныхин попросил губернатора отпустить с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья.
Об этом отставник сообщил GOROD48.
- Нет, моя отставка не связана со скандалом в Краснинской больнице. Я попросил губернатора отпустить меня с занимаемой должности по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья, - сказал Михаил Конаныхина.
В областной администрации GOROD48 сообщили, что предпосылки к отставке главы района есть, но никакого заявления о сложении Михаилом Конаныхиным полномочий у них пока нет.
Михаил Конаныхин еще не сложил с себя полномочий главы района. Как сказал чиновник GOROD48, в должности он будет находиться до ближайшей сессии районного Совета депутатов, где примут его отставку.
Очевидно, желание Михаила Конаныхина покинуть должность связано со скандалом - в поликлинике при Краснинской ЦРБ не осталось ни одного участкового терапевта, хотя 12-тысячному населению района по штату положены восемь таких специалистов.
Неделю назад Михаил Конаныхин сокрушался по этому поводу.
- Мы оказались в неприглядном положении - такая миграция врачей! Будем искать виновных, - сказал тогда глава района, который еще в октябре считал начавшийся исход врачей из поликлиники внутренним делом коллектива.
Главой района Михаил Конаныхин стал при губернаторе Олеге Королеве в сентябре 2015 года. За его кандидатуру депутаты райсовета проголосовали единогласно. До назначения чиновник возглавлял Ищеинский сельсовет, занимал должность заместителя главы района, а после ухода в отставку руководителя муниципалитета исполнял его обязанности.
Сейчас всех больных в районе принимает главврач больницы, травматолог Игорь Горячев, имеющий диплом врача общей практики. Именно из-за его стиля и методов руководства, как рассказывали GOROD48 уволившиеся врачи, они и разбежались. Спасая ситуацию, облздрав организовал медицинский десант - по вторникам и четвергам в поликлинику стали приезжать узкие специалисты из областной клинической больницы. Сюда же приехали на практику пятикурсница медвуза Арият Адамова и ординатор Елизавета Расщепова.
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