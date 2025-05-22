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сегодня, 19:51
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Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских и устроил аварию

Повреждены «Рено Лагуна» и забор. Машина нарушителя не зарегистрирована и не застрахована.

Вечером 21 мая в Липецке наряд ДПС преследовал автомобиль «ВАЗ-2112». Погоня закончилась на улице Производственной, где «двенадцатая» столкнулась с автомобилем «Рено Лагуна», а потом въехала в забор.

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Как рассказали в Госавтоинспекции, «ВАЗ» наряд заметил на улице Ковалева, попытка остановить машину не удалась — водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

Когда 34-летнего водителя задержали выяснилось, что прав у него нет — их липчанина лишили за выезд на встречную полосу, «двенадцатая» не зарегистрирована и не застрахована.

Сам водитель выглядел пьяным, от медосвидетельствования он отказался.

«Автоинспекторы составили на водителя административные материалы за отсутствие регистрации автомобиля и страхового полиса, нарушение правил расположения на проезжей части и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции об остановке», — сообщили в ГАИ.

Водителя доставили в отдел полиции, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.

авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Общ.тренер
7 минут назад
А скольких не впоймали.Очень много наркош рпзвелось.Надо штат Гаи увеличивать.
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65+
8 минут назад
Кто оплатит водителю Рено за уничтоженную машину ? Работники ДПС потому-то с того алкаша взятки гладки его ведро ничего не стоит . А вот горя ДПС спровоцировали аварию и угрозу жизни людей .
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Ваш тренер
36 минут назад
При попытке к бегству... Таких не вылечить.
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пешеход
56 минут назад
Просто таким водятлам все должны.
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на
57 минут назад
тазах нормальный человек ездить не может.Пример: ДТП с тазом,но не видно комента от иномаркофобика.Затих.
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