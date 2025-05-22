Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских и устроил аварию

Повреждены «Рено Лагуна» и забор. Машина нарушителя не зарегистрирована и не застрахована.



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Вечером 21 мая в Липецке наряд ДПС преследовал автомобиль «ВАЗ-2112». Погоня закончилась на улице Производственной, где «двенадцатая» столкнулась с автомобилем «Рено Лагуна», а потом въехала в забор.Как рассказали в Госавтоинспекции, «ВАЗ» наряд заметил на улице Ковалева, попытка остановить машину не удалась — водитель прибавил скорость и попытался скрыться.Когда 34-летнего водителя задержали выяснилось, что прав у него нет — их липчанина лишили за выезд на встречную полосу, «двенадцатая» не зарегистрирована и не застрахована.Сам водитель выглядел пьяным, от медосвидетельствования он отказался.«Автоинспекторы составили на водителя административные материалы за отсутствие регистрации автомобиля и страхового полиса, нарушение правил расположения на проезжей части и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции об остановке», — сообщили в ГАИ.Водителя доставили в отдел полиции, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.