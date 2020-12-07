Политика

11 минут назад

Для экс-мэра Сергея Иванова нашли суд

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#суд #Сергей Иванов
Для экс-мэра Сергея Иванова нашли суд

Сегодня в областном суде рассмотрели ходатайство прокуратуры об изменении места рассмотрения уголовного дела временно отстраненного главы администрации Тербунского района.

Сергей Иванов пришел в суд с адвокатом, вид у чиновника был бодрый, он шутил с журналистами и давал понять, что сдаваться не собирается. Первоначально хотел даже прийти без защитника.

— Мне нечего скрывать и вуалировать в юридических тонкостях! — пояснил Сергей Иванов.

Уголовное дело, возбужденное в отношении временно отстраненного главы Тебрунского района, первоначально планировали рассмотреть в Тербунском районом суде.

Однако заместитель прокуратура области Павел Коростелев заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения данного уголовного дела, так как Сергей Иванов не утратил свой высокий статус и может повлиять на суд.

Напомним, экс-вице-губернатор, экс-мэр Липецка и отстраненный глава Тербунского района обвиняется по п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». По версии следствия, он, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Подсудимый своей вины не признает.

— На ровном месте создано дело. Это же не просто дело, а переходящее с того момента, когда я был главой: одно дело возбудили, второе, третье. Третье кому-то показалось самым состоятельным. Какое может быть дело, если никто никому ничего не разрешал? Не было никаких письменных действий. Если у меня человек спрашивает, можно взять песок? Бери! Но никаких условий не устанавливалось, — с ходу заявил Сергей Иванов.

Тем не менее прокурор предложил сегодня для рассмотрения дела выбрать Задонский или Грязинский районные суды. Липецка в списке нет, так как Сергей Иванов занимал должность мэра города.

Сергей Иванов выступил против переноса разбирательства. Он сегодня говорил больше своего адвоката.

— Спасибо за высокую оценку, что я в силу своего авторитета якобы могу оказать давление на суд, — начал Иванов.

Он пояснил - перевезти 60 свидетелей по этому делу в другой суд, накладно. Да у самого Иванова туго с деньгами, чтобы ездить в другой район, он с 28 августа не получает даже минимального пособия в 12 тысяч рублей.

— Вы уверены, что никто не упрекнет Тербунский суд в беспристрастности рассмотрения дела? — спросила судья Татьяна Фролова.

— Уверен, — ответил Иванов.

Адвокат Сергея Иванова Екатерина Малахова пояснила позицию своего подзащитного.

— Беспристрастность суда никак не зависит от того, что Иванов занимал должность главы района. Судебные органы не в его компетенции, — сказала адвокат.

— Судебное сообщество села Тербуны не находится в вакууме. Говорить о том, что решение суда будет беспристрастным, я бы на данном этапе не решился, — парировал прокурор.

В результате судья приняла решение отдать рассмотрение уголовного дела Задонскому районному суду.
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#суд #Сергей Иванов

Комментарии (1)

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Я б,тоже,шутил

7 минут назад
и был на бодрячке если б "крышу" имел )))
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