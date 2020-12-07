Для экс-мэра Сергея Иванова нашли суд

Сегодня в областном суде рассмотрели ходатайство прокуратуры об изменении места рассмотрения уголовного дела временно отстраненного главы администрации Тербунского района.

Сергей Иванов пришел в суд с адвокатом, вид у чиновника был бодрый, он шутил с журналистами и давал понять, что сдаваться не собирается. Первоначально хотел даже прийти без защитника.



— Мне нечего скрывать и вуалировать в юридических тонкостях! — пояснил Сергей Иванов.



Уголовное дело, возбужденное в отношении временно отстраненного главы Тебрунского района, первоначально планировали рассмотреть в Тербунском районом суде.



Однако заместитель прокуратура области Павел Коростелев заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения данного уголовного дела, так как Сергей Иванов не утратил свой высокий статус и может повлиять на суд.



Напомним, экс-вице-губернатор, экс-мэр Липецка и отстраненный глава Тербунского района обвиняется по п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». По версии следствия, он, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Подсудимый своей вины не признает.



— На ровном месте создано дело. Это же не просто дело, а переходящее с того момента, когда я был главой: одно дело возбудили, второе, третье. Третье кому-то показалось самым состоятельным. Какое может быть дело, если никто никому ничего не разрешал? Не было никаких письменных действий. Если у меня человек спрашивает, можно взять песок? Бери! Но никаких условий не устанавливалось, — с ходу заявил Сергей Иванов.



Тем не менее прокурор предложил сегодня для рассмотрения дела выбрать Задонский или Грязинский районные суды. Липецка в списке нет, так как Сергей Иванов занимал должность мэра города.



Сергей Иванов выступил против переноса разбирательства. Он сегодня говорил больше своего адвоката.



— Спасибо за высокую оценку, что я в силу своего авторитета якобы могу оказать давление на суд, — начал Иванов.



Он пояснил - перевезти 60 свидетелей по этому делу в другой суд, накладно. Да у самого Иванова туго с деньгами, чтобы ездить в другой район, он с 28 августа не получает даже минимального пособия в 12 тысяч рублей.



— Вы уверены, что никто не упрекнет Тербунский суд в беспристрастности рассмотрения дела? — спросила судья Татьяна Фролова.



— Уверен, — ответил Иванов.



Адвокат Сергея Иванова Екатерина Малахова пояснила позицию своего подзащитного.



— Беспристрастность суда никак не зависит от того, что Иванов занимал должность главы района. Судебные органы не в его компетенции, — сказала адвокат.



— Судебное сообщество села Тербуны не находится в вакууме. Говорить о том, что решение суда будет беспристрастным, я бы на данном этапе не решился, — парировал прокурор.



В результате судья приняла решение отдать рассмотрение уголовного дела Задонскому районному суду.