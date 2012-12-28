Происшествия
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20 минут назад
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Ферма галлюциногенных грибов обнаружена в Липецке
Задержан 31-летний горожанин, против него возбуждены два уголовных дела.
Сотрудники управления наркоконтроля нашли у него высушенные части наркосодержащих грибов и контейнеры для их выращивания. В общей сложности изъято 169 плодоножек с содержанием психоактивного вещества-алкалоида псилоцина.
Липчанин заявил полицейским, что вырастил грибы для себя. Возбуждены уголовные дела о хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений.
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