Ферма галлюциногенных грибов обнаружена в Липецке

Задержан 31-летний горожанин, против него возбуждены два уголовных дела.



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Полицейские рассказали о действовавшей в Липецке ферме по выращиванию галлюциногенных грибов. Выращивал их 31-летний горожанин, попавший в поле зрения оперативников по подозрению в причастностью к работе наркошопа.Сотрудники управления наркоконтроля нашли у него высушенные части наркосодержащих грибов и контейнеры для их выращивания. В общей сложности изъято 169 плодоножек с содержанием психоактивного вещества-алкалоида псилоцина.Липчанин заявил полицейским, что вырастил грибы для себя. Возбуждены уголовные дела о хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений.