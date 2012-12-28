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20 минут назад
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Ферма галлюциногенных грибов обнаружена в Липецке

Задержан 31-летний горожанин, против него возбуждены два уголовных дела.

Полицейские рассказали о действовавшей в Липецке ферме по выращиванию галлюциногенных грибов. Выращивал их 31-летний горожанин, попавший в поле зрения оперативников по подозрению в причастностью к работе наркошопа.

Сотрудники управления наркоконтроля нашли у него высушенные части наркосодержащих грибов и контейнеры для их выращивания. В общей сложности изъято 169 плодоножек с содержанием психоактивного вещества-алкалоида псилоцина.

Липчанин заявил полицейским, что вырастил грибы для себя. Возбуждены уголовные дела о хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений. 

наркотики
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Комментарии (2)

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Сначала новые
колхозан
5 минут назад
А ферма где?
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1
14 минут назад
Это простые мухоморы. Тогда надо всех сажать в России - прошел в лесу мимо - и вот уже в доле - попробуй докажи что это не ты вырастил. Руки в гору и поехал на зону
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