Липецкая вечЁрка: три сбитых БПЛА, бесплатная учеба в медвузе и задержание гонщика

Сегодня, 22 мая, над Липецкой областью сбили три беспилотника, губернатор сообщил, что первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно, и автоинспекторы задержали водителя, который гонял по тротуарам села Копцевы Хутора.