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Липецкая вечЁрка: три сбитых БПЛА, бесплатная учеба в медвузе и задержание гонщика
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54 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: три сбитых БПЛА, бесплатная учеба в медвузе и задержание гонщика

Сегодня, 22 мая, над Липецкой областью сбили три беспилотника, губернатор сообщил, что первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно, и автоинспекторы задержали водителя, который гонял по тротуарам села Копцевы Хутора.

Минувшая ночь выдалась беспокойной для ельчан. За час до полуночи в древнем городе был объявлен красный уровень опасности, который отменили только утром. Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над территорией региона. А  сегодня В Ельце  снова ввели красный уровень, который, правда, довольно быстро сняли.

«В Елце интернет не отключали, а тоже красный, скорее всего, есть другая причина отключения мобил в Липецке», — сообщил Z.

Губернатор Игорь Артамонов сегодня написал в своем Telegram-канале, что 144 студента из первого набора липецкого медвуза  будут учиться бесплатно. Мало того, все студенты, вне зависимости от успеваемости, будут получать стипендию в 6 700 рублей. Это в два раза больше, чем получают, например, студенты ЛГПУ. К тому же будущие педагоги, которые учатся на тройки вообще ничего не получают.

Новость активно обсуждали комментаторы GOROD48.

«Ни чё себе степендия! За такие деньги стоит остаться и учиться здесь», — написал Студэнт.

«Перевожусь с колхозного воронежского меда в ваш! У нас стипендия 2300», — объявил Гость.

«Что за цирк, стипендию получать будут все, даже троечники, не стремясь учиться, а на выходе получат диплом врача. В СССР в мединституте платили стипендию только тем, кто успешно сдал сессию, поэтому и врачами выходили хорошими. А сейчас?» — возмутился Ооо.

«Вот непонятно почему пришло такое решение: стипендию получать будут все. Понимаю, что платить за хорошие результаты, возможно, меньше, но первое время (полугодие) тем, у кого один родитель. Все! Иначе стимула нет, да и зачем там вообще студенты, которые учиться не хотят или не способны. Что за врачи из них получатся?» — написал А М.

«Все с отработкой в Липецкой области при накаких-то условиях. Если честно, так мне тоже не понятно, почему платить всем подряд стипендию. Вообще, держать студентов и тянуть все годы обучения еле-еле на три балла ползущих, кто из них выйдет? Троечники врачи — неучи!» — недоумевает Ирина.

И еще новость на медицинскую тему. Депутаты облсовета сегодня добавили более миллиарда рублей на достройку хирургического корпуса детской областной больницы. Того самого, который должны были сдать еще в конце 2024 года.

Водителя, который на автомобиле «Хендай Солярис» гонял по тротуарам села Копцевы Хутора, автоинспекторы задержали на улице Шевченко в Липецке.


На него составили сразу несколько административных материалов: «Управление автомобилем без госномеров», «Отсутствие страхового полиса», «Управление транспортом со стеклами, затонированными сильнее положенного» и за движение по тротуарам.

«Отберите у него права сразу, спасете чью то жизнь», — попросил Задолбалин.

«Не важно на чем ты едешь, главное — будь человеком. Жизнь у всех одна», — добавила Агата.

«Просто баловство», — считает Дед.

В реанимации областной детской больницы сейчас находятся два подростка. В Липецке 11-летний школьник врезался в дерево на электроскутере, 14-летний мотоциклист из Новой Деревни слетел с дороги в кювет.

Для сведения водителей. До конца второго квартала в мэрии пообещали временно заасфальтировать рельсы на перекрестке у Центрального рынка.
А на улице Советской до 27 мая заделать яму, разрытую для ремонта теплосети.

Завтра в Липецке будет по-летнему жарко. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +24 до +26 градусов.
вечЁрка
БПЛА
медвуз
правила дорожного движения
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Комментарии (1)

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27 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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