Из поликлиники в Красном ушел последний терапевт

66-летний Сергей Гаврилов взял на себя нагрузку ранее уволившихся коллег, а потом и сам воспользовался висевшим на стене у его кабинета планом эвакуации.









обычное дело на приеме у терапевта



- Какой я бы поставил диагноз районной медицине? - переспрашивает корреспондента GOROD48 66-летний терапевт. - Кома. Кома второй степени!



До переезда в Красное в 1991 году Сергей Гаврилов более шести лет работал в липецком городском инфарктном отделении в команде известного в то время врача Евгения Андреева. Там получил специализацию по неотложной помощи, стал хорошим кардиологом. Гаврилов поясняет свою мысль о коме второй степени так:



- Это когда больной находится в бессознательном состоянии, когда его мозг не реагирует на болевые импульсы. Эти импульсы шли от нас, участковых терапевтов. Мы пытались дать понять нашему главному врачу Игорю Горячеву, что так, как построена деятельность поликлиники, работать нельзя. Но он, мозг, отказывался это понимать.







в поликлинике веет полной безнадегой



… В октябре из поликлиники ушли сразу три терапевта - 49-летняя Ирина Минаева и молодые супруги Евгений и Мария Космынины (Марию пациенты знали по девичьей фамилии как Новикову).







Евгений Камынин уже трудоустроился в Воронеже



Еще год назад в поликлинике работали шесть участковых врачей. По нашим реалиям, совсем неплохо для района, в котором по нормативам должно быть восемь терапевтов. Но стиль и методы руководства больницы в лице главврача Игоря Горячева и его молодого зама по экономике Оксаны Прохоровой сделали, как сказала мне два месяца назад Ирина Минаева, невозможной работу для нее и коллег.







- Однажды на планерке он сказал, что плюет на нас всех! - сказала мне в последний день работы терапевт Минаева



… Побег в Воронеж супругов Космыниных Сергей Гаврилов воспринял весьма болезненно, так как Космынины стали ему как дети.



- Никакой заинтересованности в сохранении кадров у администрации больницы нет. А молодежь ведь очень ранима. Нельзя ее прессовать за пятиминутное опоздание на работу. Это не по-человечески. Медицина - это прежде всего специалисты, в первую очередь врачи, - говорит Сергей Горячев.



И продолжает мысль о коме: «При той нагрузке, которую пришлось принять после ухода всех терапевтов, было бы правильно распределить потоки пациентов на двоих. Среди обращающихся в поликлинику людей много температурящих, много амбулаторных больных, ковидных больных. Было бы правильно принимать их в отдельном помещении, как того требует Минздрав. Но главврач отказался меня слушать, не захотел. Это было последней каплей, и я решил уйти из профессии».



В уход последнего терапевта краснинцы не верят. Мол, у него трудовой договор - до весны. Пациенты считают, что после того, как Сергей Горячев отгуляет накопившиеся у него выходные, он снова начнет прием. Но он окончательно повесил стетоскоп на гвоздь. И после отгулов вернется лишь в кабинет УЗИ, так как имеет еще одну специальность - врача функциональной диагностики.







после обеда очередь в регистратуру совершенно бессмысленна



К сожалению, узнать точку зрения главного врача больницы на массовый исход терапевтов из поликлиники и, по сути прекращение работы этого чрезвычайно востребованного социального института в Краснинском районе, корреспонденту GOROD48 снова не удалось. Сегодня, как и 12 октября, Игорь Горячев сослался на занятость. Но если в октябре Игорь Николаевич принимал больных, и это было извинительно, то сегодня он ходил по кабинетам облздрава и спасением человеческих жизней занят не был.



Пришлось обращаться за комментариями в администрацию Краснинского района.



На дверях здания с видом на памятную стелу, сообщающую, что это село старше Липецка, висело объявление о запрете входа без масок. Но, удивительное дело, маску на лице я увидел всего у двух сотрудников администрации.



- Вы что, бессмертные? - спросил я секретаря приемной?



Женщина без всяких споров надела маску на лицо.



В районе, в котором живут 12 тысяч человек, по словам заместителя главы администрации Сергея Волкова, новой коронавирусной инфекцией сейчас болеют 77 человек. По подсчетам телеграмм-канала «Липецкий котел», если разложить официальные цифры заболеваемости COVID-19 на неделю и на тысячу человек населения, Краснинский район займет первое место в регионе (полумиллионный Липецк в этом рейтинге - девятый среди муниципалитетов). Возможно, одной из причин этому - распад терапевтической службы в районе.



- Мне не дает покоя один вопрос. Как так случилось, что все участковые терапевты поликлиники ушли, по их словам, из-за странностей главврача? Почему четверых разменяли на одного?



- Нам все врачи дороги, - уклончиво отвечает на мой вопрос курирующий медицину заместитель главы района. - Сейчас главврач Горячев принимает по 40 человек и говорит: «Я держусь!»



- Мы оказались в неприглядном положении - такая миграция врачей! Будем искать виновных, - присоединяется к нашему разговору глава района Михаил Конаныхин,



Михаил Конаныхин показывает мне распечатку с именами 36 студентов медицинских вузов, которые могут прийти в Краснинскую больницу после приобретения специальности. Чтобы собрать этот список, его зам Сергей Волков объездил вузы Курска, Воронежа, Рязани. Глава района цитирует строку песни из советского фильма об Электронике: «Куда пастух погонит, туда пойдут стада». Но очень жалеет, что медики не привязываются к селу ни губернаторскими миллионами, ни предоставляемым им жильем.







в стеклянных шкафах районной администрации - 13 спортивных кубков и ни одной награды за организацию системы оказания медицинской помощи населению



- В ФАП в селе Половнево мы пригласили на работу фельдшера из Украины. Женщине там отремонтировали дом, вставили новые пластиковые окна. А она отработала три года, выучилась на массажиста и ушла с работы. Теперь бисер плетет и спины мнет! И дом за ней остался, - вздыхает глава района.







углов и пирогов для сохранения врачей властям явно не хватило



Михаил Конаныхин много говорит о том, как районной медицине помогают депутаты областного Совета Владимир Архипенко и Елена Латышева и как облздрав насыщает больницу новой техникой, но тоже не может ответить на вопрос, как же так получилось, что из поликлиники разбежались все терапевты. Сейчас вся надежда главы - на медицинский десант (



- Обе девочки наши. Расщепова - из Красного, Адамова - из деревни Морево. Расщепову мы уже уговорили переехать к нам насовсем на работу с мужем, врачом-эпидемиологом. Дадим им квартиру! Мы, например, педиатра Оксану Прохорову из Станового переманили, дали ей одной «двушку».



Девушки, кстати, не работают на приеме больных. Они занимаются оформлением медицинской документации, принимают звонки от лечащихся на дому ковидных пациентов, помогают им сориентироваться в лекарствах.



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Михаил Конаныхин гордится роликом в своем Инстаграмме под названием «Приглашаем на работу в Краснинскую районную больницу!», надеясь, что он привлечет внимание молодых врачей



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- У ролика за месяц уже 709 просмотров! - говорит глава района.



В конце нашей беседы Михаил Конаныхин взялся рассуждать о зарплате медиков. И, кажется, даже упрекнул последнего уволившегося терапевта Гаврилова, упомянув имеющийся у того внедорожник. Мол, если бы он получал копейки, то не купил бы такое авто. Вы будете смеяться, но речь шла не о «Toyota Land Cruiser 200», например, а всего лишь о «Toyota RAV4» - ее Гаврилов купил в кредит, выплачивая покупку в течении пяти лет.



- При своей нагрузке я бы за границей давно на «Ягуаре» ездил! У меня знакомые врачи где-только не работают, ведь я учился в вузе с иностранными студентами. Так вот, иногда при встречах они меня только обнимают и сочувственно по спине хлопают, поражаясь нищете врача в российской глубинке, - говорит мне уволившийся терапевт.



Игорь Луговой

Все. Из поликлиники при Краснинской районной больницы, как и предполагалось ранее, ушел последний участковый терапевт Сергей Гаврилов. О том, что такая ситуация возможна, мне сообщили еще в начале октября. Теперь больных людей со всего района (!) принимает главврач стационара Игорь Горячев, имеющий диплом врача общей практики. Как вы думаете, можно ли одному специалисту пять дней в неделю уделять качественное внимание 70-80 больным людям? Ровно столько, по словам Сергея Гаврилова, ежедневно обращается на прием в поликлинику.- Какой я бы поставил диагноз районной медицине? - переспрашивает корреспондента GOROD48 66-летний терапевт. - Кома. Кома второй степени!До переезда в Красное в 1991 году Сергей Гаврилов более шести лет работал в липецком городском инфарктном отделении в команде известного в то время врача Евгения Андреева. Там получил специализацию по неотложной помощи, стал хорошим кардиологом. Гаврилов поясняет свою мысль о коме второй степени так:- Это когда больной находится в бессознательном состоянии, когда его мозг не реагирует на болевые импульсы. Эти импульсы шли от нас, участковых терапевтов. Мы пытались дать понять нашему главному врачу Игорю Горячеву, что так, как построена деятельность поликлиники, работать нельзя. Но он, мозг, отказывался это понимать.… В октябре из поликлиники ушли сразу три терапевта - 49-летняя Ирина Минаева и молодые супруги Евгений и Мария Космынины (Марию пациенты знали по девичьей фамилии как Новикову). Лишь бы не работать в Краснинской больнице , врачи отказались от губернаторских миллионов: Минаева - от того, что ей, орловчанке, выделил, привлекая на работу в селе, прежний глава региона Олег Королев, а волгоградец Космынин - от денег, полученных от Игоря Артамонова. Супруги Космынины, кстати, вернули в бюджет выделенные им администрацией области 1,6 миллиона рублей выплат по программам «Земский доктор» и «Губернаторский миллион». Денег им было не жалко. Им было жалко краснинцев.Еще год назад в поликлинике работали шесть участковых врачей. По нашим реалиям, совсем неплохо для района, в котором по нормативам должно быть восемь терапевтов. Но стиль и методы руководства больницы в лице главврача Игоря Горячева и его молодого зама по экономике Оксаны Прохоровой сделали, как сказала мне два месяца назад Ирина Минаева, невозможной работу для нее и коллег.… Побег в Воронеж супругов Космыниных Сергей Гаврилов воспринял весьма болезненно, так как Космынины стали ему как дети.- Никакой заинтересованности в сохранении кадров у администрации больницы нет. А молодежь ведь очень ранима. Нельзя ее прессовать за пятиминутное опоздание на работу. Это не по-человечески. Медицина - это прежде всего специалисты, в первую очередь врачи, - говорит Сергей Горячев.И продолжает мысль о коме: «При той нагрузке, которую пришлось принять после ухода всех терапевтов, было бы правильно распределить потоки пациентов на двоих. Среди обращающихся в поликлинику людей много температурящих, много амбулаторных больных, ковидных больных. Было бы правильно принимать их в отдельном помещении, как того требует Минздрав. Но главврач отказался меня слушать, не захотел. Это было последней каплей, и я решил уйти из профессии».В уход последнего терапевта краснинцы не верят. Мол, у него трудовой договор - до весны. Пациенты считают, что после того, как Сергей Горячев отгуляет накопившиеся у него выходные, он снова начнет прием. Но он окончательно повесил стетоскоп на гвоздь. И после отгулов вернется лишь в кабинет УЗИ, так как имеет еще одну специальность - врача функциональной диагностики.К сожалению, узнать точку зрения главного врача больницы на массовый исход терапевтов из поликлиники и, по сути прекращение работы этого чрезвычайно востребованного социального института в Краснинском районе, корреспонденту GOROD48 снова не удалось. Сегодня, как и 12 октября, Игорь Горячев сослался на занятость. Но если в октябре Игорь Николаевич принимал больных, и это было извинительно, то сегодня он ходил по кабинетам облздрава и спасением человеческих жизней занят не был.Пришлось обращаться за комментариями в администрацию Краснинского района.На дверях здания с видом на памятную стелу, сообщающую, что это село старше Липецка, висело объявление о запрете входа без масок. Но, удивительное дело, маску на лице я увидел всего у двух сотрудников администрации.- Вы что, бессмертные? - спросил я секретаря приемной?Женщина без всяких споров надела маску на лицо.В районе, в котором живут 12 тысяч человек, по словам заместителя главы администрации Сергея Волкова, новой коронавирусной инфекцией сейчас болеют 77 человек. По подсчетам телеграмм-канала «Липецкий котел», если разложить официальные цифры заболеваемости COVID-19 на неделю и на тысячу человек населения, Краснинский район займет первое место в регионе (полумиллионный Липецк в этом рейтинге - девятый среди муниципалитетов). Возможно, одной из причин этому - распад терапевтической службы в районе.- Мне не дает покоя один вопрос. Как так случилось, что все участковые терапевты поликлиники ушли, по их словам, из-за странностей главврача? Почему четверых разменяли на одного?- Нам все врачи дороги, - уклончиво отвечает на мой вопрос курирующий медицину заместитель главы района. - Сейчас главврач Горячев принимает по 40 человек и говорит: «Я держусь!»- Мы оказались в неприглядном положении - такая миграция врачей! Будем искать виновных, - присоединяется к нашему разговору глава района Михаил Конаныхин, который в октябре считал начавшийся исход врачей из поликлиники внутренним делом коллектива Михаил Конаныхин показывает мне распечатку с именами 36 студентов медицинских вузов, которые могут прийти в Краснинскую больницу после приобретения специальности. Чтобы собрать этот список, его зам Сергей Волков объездил вузы Курска, Воронежа, Рязани. Глава района цитирует строку песни из советского фильма об Электронике: «Куда пастух погонит, туда пойдут стада». Но очень жалеет, что медики не привязываются к селу ни губернаторскими миллионами, ни предоставляемым им жильем.- В ФАП в селе Половнево мы пригласили на работу фельдшера из Украины. Женщине там отремонтировали дом, вставили новые пластиковые окна. А она отработала три года, выучилась на массажиста и ушла с работы. Теперь бисер плетет и спины мнет! И дом за ней остался, - вздыхает глава района.Михаил Конаныхин много говорит о том, как районной медицине помогают депутаты областного Совета Владимир Архипенко и Елена Латышева и как облздрав насыщает больницу новой техникой, но тоже не может ответить на вопрос, как же так получилось, что из поликлиники разбежались все терапевты. Сейчас вся надежда главы - на медицинский десант ( по вторникам и четвергам в поликлинику стали приезжать узкие специалисты из областной клинической больницы ) и на двух молоденьких девочек: пятикурсницу медвуза Арият Адамову и ординатора Елизавету Расщепову, приехавших в поликлинику Краснинской ЦРБ по губернаторскому призыву:- Обе девочки наши. Расщепова - из Красного, Адамова - из деревни Морево. Расщепову мы уже уговорили переехать к нам насовсем на работу с мужем, врачом-эпидемиологом. Дадим им квартиру! Мы, например, педиатра Оксану Прохорову из Станового переманили, дали ей одной «двушку».Девушки, кстати, не работают на приеме больных. Они занимаются оформлением медицинской документации, принимают звонки от лечащихся на дому ковидных пациентов, помогают им сориентироваться в лекарствах.Михаил Конаныхин гордится роликом в своем Инстаграмме под названием «Приглашаем на работу в Краснинскую районную больницу!», надеясь, что он привлечет внимание молодых врачей- У ролика за месяц уже 709 просмотров! - говорит глава района.В конце нашей беседы Михаил Конаныхин взялся рассуждать о зарплате медиков. И, кажется, даже упрекнул последнего уволившегося терапевта Гаврилова, упомянув имеющийся у того внедорожник. Мол, если бы он получал копейки, то не купил бы такое авто. Вы будете смеяться, но речь шла не о «Toyota Land Cruiser 200», например, а всего лишь о «Toyota RAV4» - ее Гаврилов купил в кредит, выплачивая покупку в течении пяти лет.- При своей нагрузке я бы за границей давно на «Ягуаре» ездил! У меня знакомые врачи где-только не работают, ведь я учился в вузе с иностранными студентами. Так вот, иногда при встречах они меня только обнимают и сочувственно по спине хлопают, поражаясь нищете врача в российской глубинке, - говорит мне уволившийся терапевт.