Общество
22 минуты назад
В Липецке потратили на покупку пяти электробусов 82 500 000 рублей. Они поломались
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В Счетной палате эти расходы сочли выброшенными на ветер деньгами.
Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета должны были рассмотреть отчет директора МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Сергея Москворецкого за 2019 и 2020 годы.
Директор муниципального перевозчика на комиссию не пришел, сославшись на болезнь. Поэтому вопрос с повестки дня сняли. Но на руках депутатов остался акт Счетной палаты Липецка, из которого следует, что главная закупка прошлого года - пять электробусов - деньги, брошенные на ветер.
горожанам этот вид электротранспорта нравился
Этот транспорт, на который было потрачено 82,5 млн рублей, сейчас не эксплуатируется (на эти деньги можно построить половину современного детского сада). Электробусы находится в технически неисправном состоянии, а часть поломок так и не была устранена в рамках гарантийных обязательств.
Основным видом деятельности предприятия является работа на 45 городских и садоводческих маршрутах. В МУПе - 230 автобусов. На городские маршруты в будни (без садоводческих) выходят 147 машин. Средний износ подвижного состава автобусного парка, который значительно обновился за последние четыре года, составляет 36,2%.
Из-за объявленной весной самоизоляции по причине коронавирусной инфекции пассажиропоток в первой половине этого года по МУПу сократился на 32,5% (или 6,6 млн человек). В итоге предприятие недополучило 123,7 млн рублей дохода. На садоводческих маршрутах количество пассажиров снизилось еще больше - на 38,9%. В итоге за 10 месяцев этого года «Липецкпассажиртранс» получил всего 619,1 млн рублей доходов из всех источников (для сравнения: в 2019 году перевозчик получил 1,1 млрд рублей). Расходы предприятия (без учета лизинговых платежей за ранее купленную технику) составили 758,8 млн рублей.
Из отчета Счетной палаты Липецка следует, что «Липецкпассажиртранс» остается убыточным предприятием. В январе-июне 2020 года его убытки выросли в 4,6 раза (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года), превысив 116 млн рублей. Основной причиной снижения доходов специалисты называют введение карантинных мер и снижение пассажиропотока. Также МУП приостановил перевозки по прибыльному маршруту №22, из-за чего потерял 14 млн рублей. Сократились доходы предприятия и от иных видов деятельности. Так, в первом полугодии предприятие смогло заработать на стороне всего 7,2 млн рублей, на 73,3% меньше, чем за тот же период 2019 года.
Проверяющими установлена просрочка лизинговых платежей за автобусы в сумме 52 млн рублей. Аудиторы указывают, что в случае не перечисления лизинговых платежей, лизингодатель вправе изъять из владения и пользования автобусы.
Проверкой установлен факт перечисления МУПом денежных средств некоему ООО «Практика бизнеса» без документального подтверждения выполнения услуг. Предприятие заключило договор на обучение сотрудников на 943 тысяч рублей, перечислив авансом контрагенту 355 тысяч рублей, однако опрошенные аудиторами специалисты «Липецкпассажиртранса» заявили, что ни на каких тренингах и семинарах не были.
Основная статья расхода предприятия - заработная плата с отчислениями на социальные нужды. Среднемесячная заработная плата по МУПу составила 36 083 рублей, увеличившись по сравнению со средним заработком по предприятию в 2019 году на 18 рублей. При этом аудиторы отмечают высокую текучесть кадров и нехватку водителей.
Директор муниципального перевозчика на комиссию не пришел, сославшись на болезнь. Поэтому вопрос с повестки дня сняли. Но на руках депутатов остался акт Счетной палаты Липецка, из которого следует, что главная закупка прошлого года - пять электробусов - деньги, брошенные на ветер.
горожанам этот вид электротранспорта нравился
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Этот транспорт, на который было потрачено 82,5 млн рублей, сейчас не эксплуатируется (на эти деньги можно построить половину современного детского сада). Электробусы находится в технически неисправном состоянии, а часть поломок так и не была устранена в рамках гарантийных обязательств.
Основным видом деятельности предприятия является работа на 45 городских и садоводческих маршрутах. В МУПе - 230 автобусов. На городские маршруты в будни (без садоводческих) выходят 147 машин. Средний износ подвижного состава автобусного парка, который значительно обновился за последние четыре года, составляет 36,2%.
Из-за объявленной весной самоизоляции по причине коронавирусной инфекции пассажиропоток в первой половине этого года по МУПу сократился на 32,5% (или 6,6 млн человек). В итоге предприятие недополучило 123,7 млн рублей дохода. На садоводческих маршрутах количество пассажиров снизилось еще больше - на 38,9%. В итоге за 10 месяцев этого года «Липецкпассажиртранс» получил всего 619,1 млн рублей доходов из всех источников (для сравнения: в 2019 году перевозчик получил 1,1 млрд рублей). Расходы предприятия (без учета лизинговых платежей за ранее купленную технику) составили 758,8 млн рублей.
Из отчета Счетной палаты Липецка следует, что «Липецкпассажиртранс» остается убыточным предприятием. В январе-июне 2020 года его убытки выросли в 4,6 раза (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года), превысив 116 млн рублей. Основной причиной снижения доходов специалисты называют введение карантинных мер и снижение пассажиропотока. Также МУП приостановил перевозки по прибыльному маршруту №22, из-за чего потерял 14 млн рублей. Сократились доходы предприятия и от иных видов деятельности. Так, в первом полугодии предприятие смогло заработать на стороне всего 7,2 млн рублей, на 73,3% меньше, чем за тот же период 2019 года.
Проверяющими установлена просрочка лизинговых платежей за автобусы в сумме 52 млн рублей. Аудиторы указывают, что в случае не перечисления лизинговых платежей, лизингодатель вправе изъять из владения и пользования автобусы.
Проверкой установлен факт перечисления МУПом денежных средств некоему ООО «Практика бизнеса» без документального подтверждения выполнения услуг. Предприятие заключило договор на обучение сотрудников на 943 тысяч рублей, перечислив авансом контрагенту 355 тысяч рублей, однако опрошенные аудиторами специалисты «Липецкпассажиртранса» заявили, что ни на каких тренингах и семинарах не были.
Основная статья расхода предприятия - заработная плата с отчислениями на социальные нужды. Среднемесячная заработная плата по МУПу составила 36 083 рублей, увеличившись по сравнению со средним заработком по предприятию в 2019 году на 18 рублей. При этом аудиторы отмечают высокую текучесть кадров и нехватку водителей.
7 587
Сергей 13
Советские
7777
ёпт
Очевидец
Правда
так