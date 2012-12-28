24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона

Изменятся схемы движения транспорта.

24 и 25 мая в Липецке будет проводиться VII полумарафон. Как сообщает мэрия, на время забегов перекрывается несколько улиц в центре города.Перекрытия начнутся в 05:30 и продлятся до 15:00. Будет ограничено движение по объездной дороге Петровского моста до дома № 4 по улице Неделина, на участке дороги вдоль Набережной реки Воронеж и на участке дороги от улицы 50 лет НЛМК, дом № 31в до улицы Лутова.До пяти вечера 25 мая будет перекрыт проезд по понтонному мосту к Зелёному острову.Изменится и график работы пассажирского транспорта 24 и 25 мая с 05:00 до 14:00 без заезда на Петровский рынок автобус № 325 в направлении пр. Мира: «…– пл. Героев — ул. Зегеля — Петровский пр-д — пл. Революции -– Петровский мост — …». В обратном направлении: «…– Петровский мост — пл. Революции — пл. Театральная».Автобусы № 8, 17, 17а, 40, 308к, 317, 321, 332, 343 будут курсировать по маршруту «…– Петровский мост — пл. Революции — ул. Советская –…».Автобусы № 33, 33а в направлении пр. Мира: «…– пл. Плеханова — ул. Зегеля — Петровский пр-д — пл. Революции — Петровский мост — …». В обратном направлении: «…– Петровский мост — пл. Революции — пл. Театральная».Без заезда на Петровский рынок — автобусы № 322, 306 в направлении пр. Мира: «… –пл. Героев — ул. Зегеля — Петровский пр-д — пл. Революции — Петровский мост — …». В обратном направлении — без изменений.Автобус № 359: «…– пл. Театральная — ул. Фрунзе — ул. Неделина (разворот в районе магазина „Янтарь“)».Автобусы № 12: «…– пл. Победы — ул. Неделина (разворот в районе магазина „Янтарь“) — ул. Неделина — пл. Победы — …».Автобус № 28: «п. Сырский Рудник — пр. Победы — пл. Победы — ул. Советская — пл. Революции — Петровский мост –…». В обратном направлении при движении с НЛМК — без изменений.