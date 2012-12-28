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сегодня, 15:29
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24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона

Изменятся схемы движения транспорта.

24 и 25 мая в Липецке будет проводиться VII полумарафон. Как сообщает мэрия, на время забегов перекрывается несколько улиц в центре города.

Перекрытия начнутся в 05:30 и продлятся до 15:00. Будет ограничено движение по объездной дороге Петровского моста до дома № 4 по улице Неделина, на участке дороги вдоль Набережной реки Воронеж и на участке дороги от улицы 50 лет НЛМК, дом № 31в до улицы Лутова.

До пяти вечера 25 мая будет перекрыт проезд по понтонному мосту к Зелёному острову.

Изменится и график работы пассажирского транспорта 24 и 25 мая с 05:00 до 14:00 без заезда на Петровский рынок автобус № 325 в направлении пр. Мира: «…– пл. Героев — ул. Зегеля — Петровский пр-д — пл. Революции -– Петровский мост — …». В обратном направлении: «…– Петровский мост — пл. Революции — пл. Театральная».

Автобусы № 8, 17, 17а, 40, 308к, 317, 321, 332, 343 будут курсировать по маршруту «…– Петровский мост — пл. Революции — ул. Советская –…».



Автобусы № 33, 33а в направлении пр. Мира: «…– пл. Плеханова — ул. Зегеля — Петровский пр-д — пл. Революции — Петровский мост — …». В обратном направлении: «…– Петровский мост — пл. Революции — пл. Театральная».








Без заезда на Петровский рынок — автобусы № 322, 306 в направлении пр. Мира: «… –пл. Героев — ул. Зегеля — Петровский пр-д — пл. Революции — Петровский мост — …». В обратном направлении — без изменений.





Автобус № 359: «…– пл. Театральная — ул. Фрунзе — ул. Неделина (разворот в районе магазина „Янтарь“)».




Автобусы № 12: «…– пл. Победы — ул. Неделина (разворот в районе магазина „Янтарь“) — ул. Неделина — пл. Победы — …».



Автобус № 28: «п. Сырский Рудник — пр. Победы — пл. Победы — ул. Советская — пл. Революции — Петровский мост –…». В обратном направлении при движении с НЛМК — без изменений.




дорога
перекрытие
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Островок
11 минут назад
липчане уже год не могут попасть на островок. Зачем туда было полностью доступ закрывать?
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бегаете
32 минуты назад
когда будете работать и создавать товар,который можно будет купить в магазине.
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Сосед
38 минут назад
Лешка на велике не проедет на пляж!!
Ответить
смех
41 минуту назад
Физкультурник Житель 20го Липчанин --- и всё это не бегуны ! ))))))))))))))
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Министр аттракционов
44 минуты назад
Марафон такой же аттракцион. Одобряю !
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Житель 20го
47 минут назад
Вообще до лампочки.
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Сосед
51 минуту назад
Как вы задолбали
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Липчанин
53 минуты назад
Очень хорошо. От автомобилей уже не продохнуть.
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Чудеса
56 минут назад
Когда же уже начнут весь город перекрывать ? Хотел бы я посмотреть на это шоу
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ахаха
сегодня, 15:57
будет перекрыт понтонный мост на остров. да он и так уже пол года перекрыт. всё никак не можете 2.5 площадки построить. лучше б не брались вовсе.
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