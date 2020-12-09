Семья липецких пенсионеров замерзает в квартире

Вся их надежда - на «слесаря Володю».

70-летняя Вера Чернопесская и ее муж, инвалид I группы, мерзнут в своей квартире на улице Интернациональной, 63 с начала прихода в Липецк морозов. По словам пенсионерки, в иные дни в их жилье температура воздуха падала до 12-13 градусов.- Мы бедствуем все это время, - жалуется бабулька корреспонденту GOROD48.Сегодня ночью в квартире Чернопесских неожиданно разогрелись батареи. Но чудо закончилось утром.- Слесарь Володя пришел и нам все убавил! - говорит пожилая женщина. - За что, не понимаю, мы платим за отопление по 3 200 рублей в месяц?Так же холодно, по словам Веры Чернопесской, в соседних двухэтажках - домах №61 и №65.GOROD48 обратился за комментариями в обслуживающую эти дома УК «Привокзальная».Энергетик организации Геннадий Дмитриев поясняет, что виной тому - ресурсоснабжающая организация.- На вводе в эти дома «Квадры» не подает теплоноситель нужной температуры. Я сегодня замерял температуру теплоносителя на входе в 65-й дом, термометр показал 42 градуса, а на выходе - 12 градусов. Понятно, что жильцы этих старых домов жалуются на холод в квартирах. Поэтому сегодня в ночь мы стали сбрасывать в канализацию воду из системы отопления в 65-м доме, чтобы прогреть эти дома. Из «Квадры» нам позвонили и попросили прекратить слив. Но очевидно, что мы снова будем вынуждены применить эту меру, - говорит Геннадий Дмитриев.В «Квадре» - иное мнение.- В системе теплоснабжения Липецка участвует как филиал ПАО «Квадра», так и управляющие и жилищные организации. Зона ответственности «Квадры» - поставка тепловой энергии и горячей воды до стены дома. За коммуникации внутри дома отвечают управляющие и жилищные организации. Наш филиал поставляет теплоноситель одинаковой температуры для всех потребителей - так, на вводе в дома № 61, 63 и 65 по улице Интернациональная, согласно нашим данным, он полностью соответствует нормативам. Более того, жалоб от соседних домов нет. Так что в данном случае найти причину холода в квартирах жильцов этих домов обязана управляющая компания, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.