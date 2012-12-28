Общество
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сегодня, 17:23
Пятилетнего мальчика сбил пьяный водитель
Освидетельствование показало содержание алкоголя в размере 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что почти в шесть с половиной раз превышает допустимое значение.
Водитель был пьян: освидетельствование на состояние опьянения показало содержание алкоголя в размере 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что почти в шесть с половиной раз превышает допустимое значение.
«Автоинспекторы составили на мужчину административные материалы за нарушение ПДД или правил эксплуатации автомобиля, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, а также за управление машиной в состоянии опьянения. Ему грозят штрафы и лишение прав», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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