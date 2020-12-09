Общество

12 минут назад

По проспекту Победы вновь началась гонка автобусов

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#проспект Победы
По проспекту Победы вновь началась гонка автобусов

Мэрия Липецка могла бы и оставить некоторые маршруты на улице Папина.

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Как и сообщал GOROD48, утром 9 декабря на проспект Победы вернулся общественный транспорт, который убрали с дороги на время ее реновации.

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Водитель автобуса №352 во время движения по вновь открытой автомагистрали восхищенно рассказывает по телефону своему коллеге о новой, увеличенной с четырех до шести полос дороге. Но у остановки «Памятник Чернобыльцам» вынужден возмущаться, пытаясь подъехать к тротуару: ему мешают два уже остановившихся там автобуса и два автомобиля, бесцеремонно занявших часть парковочного кармана. Высадив одних пассажиров и приняв на борт других, водитель возмущается тем, что дорогу ему перекрыла 315-я маршрутка. И тут же начинаются опасные маневры: автобусы теснят друг друга, а потом каждый из водителей жмет на газ.

Кажется, департаменту транспорта мэрии Липецка можно было решить проблему вечных гонок по проспекту Победы, просто оставив некоторые маршруты на дороге-дублере по улице Папина. Там - масса учебных заведений, там живут тысячи горожан, которым от лога к остановкам на проспекте идти 10-15 минут. Возможно, к этой идее чиновники вернутся тогда, когда капитально благоустроят улицу Папина и отремонтируют дорогу.

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МБУ «Управление благоустройства Липецка» пора брать проспект в работу - пешеходные переходы на нем щедро усыпаны засохшей листвой и мусором

Напомним, что второй этап реконструкции проспекта Победы начался 22 февраля. В этот день весь общественный транспорт, курсировавший по проспекту, переориентировали на улицу Папина. Ранее планировалось, что транспорт вернется на проспект к концу ноября, потом была названа дата 1 декабря, после - 7 декабря. По муниципальному контракту, все работы на участке реконструкции должны завершиться до 2021 года, но глава Липецка Евгения Уваркина ранее заявила, что отказывается оплачивать всю сумму столичному ООО «ТК «Руслан-1» по причине барка некоторых работ. Кстати, неровность асфальта явна даже в тяжелом автобусе - на одном из участков новой дороги его бьет мелкой дрожью.
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#проспект Победы

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