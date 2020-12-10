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Прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Липецка Евгении Уваркиной

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#декларация #прокуратура #Евгения Уваркина
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Прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Липецка Евгении Уваркиной

Надзорное ведомство проверило деклараций о доходах чиновников мэрии.

Прокуроры нашли неверные сведения о доходах в декларациях мэра Липецка Евгении Уваркиной и еще 14 чиновников. Мэр не указала около двух миллионов рублей доходов. По результатам плановой проверки главе области Игорю Артамонову направлено представление.

— В ходе проверки выявлены нарушения как со стороны главы города, так и ряда муниципальных служащих городской администрации. Внесено представление о принятии к  чиновникам мер, предусмотренных антикоррупционным законодательством, — рассказала GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.

Представление направлено губернатору Игорю Артамонову 29 ноября. По закону он должен отреагировать на него в течение месяца.

— Такое представление в адрес главы администрации региона поступило. В соответствии с законом и по поручению главы администрации Липецкой области проводится проверка. По ее итогам, в соответствии с предложением прокуратуры области, будут приняты меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, — сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.

Напомним, Евгения Уваркина задекларировала за 2019 год доход в 53 820 763 рубля 33 копейки. В декларации отмечено, что как мэр Уваркина заработала 1 400 282 рубля 82 копейки. Кроме того, она владеет квартирой в 81,1 квадратных метра.
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#декларация #прокуратура #Евгения Уваркина
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Комментарии (24)

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Постоянный читатель

8 минут назад
Это ошибочка за счёт округления получилась!
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Гулевский

9 минут назад
Что вы пристали с этой диклорацией! Какую подала такую подала!
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следак

25 минут назад
Кто ей эту декларацию составлял,не сама же,тот и ошибся.Перепишут и забудут.
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Семён

31 минуту назад
А заметьте, к женщинам у нас отношение гораздо мягче, будь на ее месте мужчина, уже бы сжечь-казнить бы требовали)))
ответить

Так так

32 минуты назад
Заработала бедняжка 53млн.руб., хоть бы рассказа липчанам, где такие деньжищи за год можно заработать??????
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Инстраграммчик почИтывать надо !

36 минут назад
Шарикоа, БАРЫНЯ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Шарикоа

38 минут назад
Предлагаю в связи с такой разницей в доходах в сравнении с Большинства жителей, обращаться к ней с приставкой Госпожа
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Шариков

40 минут назад
Как потратила пусть напишет, если вспомнит . Работа для неё на первом месте, всем понятно
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Пенсионеру.

43 минуты назад
пенсионер, А она вообще ходит по магазинам? И знает что почём, и какие цены были неделю, месяц назад?
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Семён

45 минут назад
Да как не простить многодетную маму, ну забыла... , что вы пристали то. Хлопот сколько с семьей, дел невпроворот....
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