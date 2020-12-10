Общество
сегодня, 09:00
Прокуратура нашла нарушения в декларации мэра Липецка Евгении Уваркиной
Надзорное ведомство проверило деклараций о доходах чиновников мэрии.
Прокуроры нашли неверные сведения о доходах в декларациях мэра Липецка Евгении Уваркиной и еще 14 чиновников. Мэр не указала около двух миллионов рублей доходов. По результатам плановой проверки главе области Игорю Артамонову направлено представление.
— В ходе проверки выявлены нарушения как со стороны главы города, так и ряда муниципальных служащих городской администрации. Внесено представление о принятии к чиновникам мер, предусмотренных антикоррупционным законодательством, — рассказала GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
Представление направлено губернатору Игорю Артамонову 29 ноября. По закону он должен отреагировать на него в течение месяца.
— Такое представление в адрес главы администрации региона поступило. В соответствии с законом и по поручению главы администрации Липецкой области проводится проверка. По ее итогам, в соответствии с предложением прокуратуры области, будут приняты меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, — сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.
Напомним, Евгения Уваркина задекларировала за 2019 год доход в 53 820 763 рубля 33 копейки. В декларации отмечено, что как мэр Уваркина заработала 1 400 282 рубля 82 копейки. Кроме того, она владеет квартирой в 81,1 квадратных метра.
— В ходе проверки выявлены нарушения как со стороны главы города, так и ряда муниципальных служащих городской администрации. Внесено представление о принятии к чиновникам мер, предусмотренных антикоррупционным законодательством, — рассказала GOROD48 пресс-секретарь прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
Представление направлено губернатору Игорю Артамонову 29 ноября. По закону он должен отреагировать на него в течение месяца.
— Такое представление в адрес главы администрации региона поступило. В соответствии с законом и по поручению главы администрации Липецкой области проводится проверка. По ее итогам, в соответствии с предложением прокуратуры области, будут приняты меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, — сообщил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков.
Напомним, Евгения Уваркина задекларировала за 2019 год доход в 53 820 763 рубля 33 копейки. В декларации отмечено, что как мэр Уваркина заработала 1 400 282 рубля 82 копейки. Кроме того, она владеет квартирой в 81,1 квадратных метра.
Комментарии (24)
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Гулевский
следак
Семён
Так так
Инстраграммчик почИтывать надо !
Шарикоа
Шариков
Пенсионеру.
Семён