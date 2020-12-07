«А потом кончил пить, потому что устал»: липчане в ковидный год перешли с водки на пиво

Во вторую волну коронавируса в регионе к наркологам попадают, в основном, не алкоголики, а наркоманы.

Главной особенностью коронавирусного года главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин считает уменьшение количества запойных алкоголиков. Нет, они не вымерли. Просто стали меньше злоупотреблять спиртным:- В марте-апреле, когда в регионе объявили самоизоляцию, у нас значительно выросло число наших пациентов-алкоголиков. Но позже произошла удивительная для меня вещь: количество таких пациентов резко снизилось. Сейчас, во вторую волну ковида, стало значительно меньше запойных алкоголиков. Место крепкого алкоголя народ перешел, в основном, на пиво. Люди поумнели, что ли. Поняли, слава Богу, что здоровый человек - это трезвый человек, - говорит врач.А вот количество употребляющий наркотики липчане осталось прежним. По словам Михаила Коростина, наркоманы губят себя марихуаной, героином и широким ассортиментом синтетических наркотиков:- Синтетика - самая опасная. Она дешева в производстве. Ее легко транспортировать, легко сбывать. Такие наркотики вызывают мгновенную, с первого раза, зависимость.Главврач областного наркодиспансера приводит печальную статистику: в этом году от передозировки наркотиков в регионе скончались уже больше 70 человек. Михаил Коростин говорит о том, что зачастую причиной их смерти становилась остановка дыхания из-за одновременного приема и наркотиков, и спиртного.На учете в ЛОНДе стоят 15 тысяч липчан, из которых без малого полторы тысячи - наркоманы, остальные - алкоголики. Михаил Коростин и его сотрудники сегодня похвалились новым оборудованием, которое позволяет определять любые виды наркотиков, даже тех, что замаскированы под лекарства или БАДы, которые ранее специалисты химико-токсилогической лаборатории областного наркологического диспансера выявлять не могли.- Приобретение прибора высокоэффективной жидкостной хроматографии ценой более 35 миллионов рублей стало возможным благодаря губернатору, председателю областной антинаркотической комиссии Игорю Артамонову. Это современное по международным стандартам оборудование уникально. Оно обладает необходимой сверхчувствительностью, надежностью, оснащено расширенной библиотекой наркотических и психотропных веществ, способно определять лекарственные и гормональные препараты, их метаболиты в биоматериале и фармацевтических субстанциях.Прибор дает возможность выполнить более ста исследований в день, в то время как прежнее оборудование было в шесть раз менее производительным. С помощью нового оборудования диагностика злоупотребления алкоголем стала проводиться с помощью специфических маркеров, которые появляются в организме человека при употреблении спиртных напитков. Более точный метод исследования позволяет существенно снизить возможность получения водительских правь, право владения оружием, работу с источниками повышенной опасности гражданам злоупотребляющим алкоголем, а также активно обследовать диспансерную группу больных алкоголизмом с целью подтверждения ремиссии.