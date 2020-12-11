«Это монстр!»: липецкий хоккеист вышел на лёд полуголым и прыгнул в прорубь

Видеозапись своей необычной тренировки липчанин выложил в Instagram.

Знаменитый липецкий хоккеист Роман Костромин в шутку показал подписчикам, как спортсмен должен проводить тренировки зимой на свежем воздухе. Мужчина с голым торсом, в хоккейных коньках, перчатках и шапочке, взял в руки клюшку и вышел тренировать на лед.Роман Костромин сделал пару кругов по льду водоема и вместе с клюшкой бросился в прорубь. Находящийся в отличной форме хоккеист проплыл в ледяной воде несколько метров, имитируя греблю, и ушел на второй круг катания, повторив погружение.Подписчике оказались в восторге от шуточной тренировки Романа:«Я такого не видел ни разу, 150% баллов… Так смогут не многие»« Круто»«Вот это класс!!! Если бы все игроки команды были бы такими, не проиграли бы ни одной игры!!!»«Вот это я понимаю!»«Вот это закалка у мужичка! Молодец!!!»«Это монстр!».