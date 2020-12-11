Общество
сегодня, 09:38
«Это монстр!»: липецкий хоккеист вышел на лёд полуголым и прыгнул в прорубь
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Видеозапись своей необычной тренировки липчанин выложил в Instagram.
Знаменитый липецкий хоккеист Роман Костромин в шутку показал подписчикам, как спортсмен должен проводить тренировки зимой на свежем воздухе. Мужчина с голым торсом, в хоккейных коньках, перчатках и шапочке, взял в руки клюшку и вышел тренировать на лед.
Роман Костромин сделал пару кругов по льду водоема и вместе с клюшкой бросился в прорубь. Находящийся в отличной форме хоккеист проплыл в ледяной воде несколько метров, имитируя греблю, и ушел на второй круг катания, повторив погружение.
Подписчике оказались в восторге от шуточной тренировки Романа:
«Я такого не видел ни разу, 150% баллов… Так смогут не многие»
« Круто»
«Вот это класс!!! Если бы все игроки команды были бы такими, не проиграли бы ни одной игры!!!»
«Вот это я понимаю!»
«Вот это закалка у мужичка! Молодец!!!»
«Это монстр!».
Роман Костромин сделал пару кругов по льду водоема и вместе с клюшкой бросился в прорубь. Находящийся в отличной форме хоккеист проплыл в ледяной воде несколько метров, имитируя греблю, и ушел на второй круг катания, повторив погружение.
Подписчике оказались в восторге от шуточной тренировки Романа:
«Я такого не видел ни разу, 150% баллов… Так смогут не многие»
« Круто»
«Вот это класс!!! Если бы все игроки команды были бы такими, не проиграли бы ни одной игры!!!»
«Вот это я понимаю!»
«Вот это закалка у мужичка! Молодец!!!»
«Это монстр!».
12 1516
Комментарии (12)
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Саня
)))))
Спортсмены
123
весёлый
Алькаш
эстет
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Игорь
некультурный