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«Это монстр!»: липецкий хоккеист вышел на лёд полуголым и прыгнул в прорубь

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#тренировка #хоккей #соцсети

Видеозапись своей необычной тренировки липчанин выложил в Instagram.

Знаменитый липецкий хоккеист Роман Костромин в шутку показал подписчикам, как спортсмен должен проводить тренировки зимой на свежем воздухе. Мужчина с голым торсом, в хоккейных коньках, перчатках и шапочке, взял в руки клюшку и вышел тренировать на лед.

Роман Костромин сделал пару кругов по льду водоема и вместе с клюшкой бросился в прорубь. Находящийся в отличной форме хоккеист проплыл в ледяной воде несколько метров, имитируя греблю, и ушел на второй круг катания, повторив погружение.



Подписчике оказались в восторге от шуточной тренировки Романа:

«Я такого не видел ни разу, 150% баллов… Так смогут не многие»

« Круто»

«Вот это класс!!! Если бы все игроки команды были бы такими, не проиграли бы ни одной игры!!!»

«Вот это я понимаю!»

«Вот это закалка у мужичка! Молодец!!!»

«Это монстр!».
12 1516
#тренировка #хоккей #соцсети

Комментарии (12)

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Саня

3 минуты назад
Отлично играл за ХК Липецк, столько шайб забивал. И щас о себе напомнил. Респект
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)))))

28 минут назад
Идеальный гражданин - ему нужны зимой только трусы и холодная вода, мечта слуг народных)))....
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Спортсмены

29 минут назад
экстремалы долго не живут ,насколько мне известно .
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123

31 минуту назад
Что футболисты что хокеисты, бездельники и туниядцы.
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весёлый

33 минуты назад
Умничка ,так держать
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Алькаш

33 минуты назад
Молодец!Давай Дзюбу поддержи на льду,в коньках и с клюшкой,а я тя лайкну!
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эстет

43 минуты назад
Все в соответствии с интеллектом такого вида спорта.
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Сейчас

49 минут назад
На лед нельзя выходить! В Китае например,дежурят вооруженные солдаты,чтобы народ не выходил на лед.
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Игорь

54 минуты назад
Это уже полное отчаяние...
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некультурный

56 минут назад
В СССР хоккеисты такого не вытворяли.
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