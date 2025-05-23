Общество
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сегодня, 17:34
Улица Октябрьская частично закрывается на полгода в ночь с 26 на 27 мая
На улице — ремонт моста. Альтернативой станет проезд через улицы Фрунзе и Литаврина.
«На полгода движение на участках от улицы Фрунзе до моста и от моста до улицу Литаврина станет двусторонним — это позволит обеспечить объезд закрытой зоны. Рекомендуемый маршрут для объезда указали на схеме», — рассказал мэр Липецка Роман Ченцов.
Перед началом ремонта, во время которого подрядчик заменит основание моста, и установит вместо железобетонных конструкций металлические элементы, энергетики заменят свои коммуникации. Произойдет это без отключения потребителей — их переподключат к альтернативным сетям.
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