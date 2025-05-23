Улица Октябрьская частично закрывается на полгода в ночь с 26 на 27 мая

На улице — ремонт моста. Альтернативой станет проезд через улицы Фрунзе и Литаврина.



В ночь с 26 на 27 мая частично закрывается для проезда улица Октябрьская — начнется подготовка к ремонту самого маленького в городе — 15 метрового — моста. По контракту ремонт продлится до 15 ноября.«На полгода движение на участках от улицы Фрунзе до моста и от моста до улицу Литаврина станет двусторонним — это позволит обеспечить объезд закрытой зоны. Рекомендуемый маршрут для объезда указали на схеме», — рассказал мэр Липецка Роман Ченцов.Перед началом ремонта, во время которого подрядчик заменит основание моста, и установит вместо железобетонных конструкций металлические элементы, энергетики заменят свои коммуникации. Произойдет это без отключения потребителей — их переподключат к альтернативным сетям.