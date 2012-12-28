Общество
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15 минут назад
Рядом с Нижним парком рубят деревья
Так началось строительство парка развлечений «Петропарк».
В пресс-службе мэрии уточнили — начались подготовительные работы строительства парка аттракционов.
«Скоро на территории Нижнего парка появится единый кластер развлечений «Петропарк» с новыми аттракционами для всей семьи. Рабочие занимаются вырубкой сухих и гнилых деревьев, расчищают площадку от дикорастущей поросли и проводят геодезическую разбивку. Здесь будут возводиться аттракционы. Часть из них уже приехала на место работ и ждёт часа, когда специалисты завершат подготовительные работы и приступят к сборке», — сообщили в администрации Липецка.
На площадке работает тяжелая техника: экскаваторы собирают уже вырубленные деревья.
Гидромолот разбивает фундамент. По версии рабочих, он был сделан в 90-х годах прошлого века.
— Хвойные деревья оставим. Рубим осины с гнилыми стволами, — рассказал представитель компании, работающей на стройке.
Напомним, мэр Роман Ченцов уже сообщал, что устройство нового парка начнется в июне 2025 года. Первый этап его создания должен закончиться к осени. Второй этап строительства будет реализован в следующем году.
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