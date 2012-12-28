Погода в Липецке
29
11 минут назад
В Липецкой области сухо и до +28
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 0 градусов.
0
0
0
1
0
Комментарии