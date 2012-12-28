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29
11 минут назад

В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.


По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.

День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 0 градусов.
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