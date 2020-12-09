Члены оперштаба поспорили: отменить или легализовать новогодние корпоративы

Глава региона Игорь Артамонов предложил не загонять праздник в подполье.





Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Главный государственный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сказал, что темпы заболеваемости только растут:



- Мы вышли на показатели выше общероссийских по суточному приросту. Ситуация довольно сложная. Мы фиксируем рост заболеваемости среди детей и пенсионеров. Идёт рост заболеваемости бессимптомных форм и пневмоний. Вирус циркулирует во всем регионе. Причина - игнорирование социального дистанцирования, невыполнение семьями дезинфекционных мероприятий.



Предложения санврачей те же, что и неделю назад: запретить новогодние утренники и праздники во всех предприятиях и организациях за исключением внутригрупповых в детсадах и внутриклассных в школах без присутствия взрослых. Также необходимо запретить корпоративы на предприятиях и организациях. Кафе и рестораны могут работать с соблюдением требований антикоронавирусного 159-го постановления администрации области.



- Мы не знаем, как будет вести себя коронавирус на фоне сезонного роста заболеваемости гриппом. Мы недовольны тем, как прошла вакцинация против гриппа в трудовых коллективах, - сказал Владимир Бондарев.



- Я не возражаю против этих предложений, - заявил глава региона Игорь Артамонов. - Хотелось б понять, как будут на Новый год работать рестораны и бары. Люди все равно будут объединяться. И мы вряд ли сможем это пресечь.



Губернатор предложил муниципалитетам, полицейским и управлению потребительского рынка и ценовой политики легализовать новогодние посиделки в общепите и ночных клубах, раз их невозможно запретить. Мол, нужны общепонятные власти и бизнесу правила проведения праздничных мероприятий.



- Обратите внимание на соцсети, на бахвальство липчан. Антисанитарные тусовки не должны быть. Их надо жестко пресекать. Чтобы избежать вакханалии, - резюмировал губернатор.



- А как юридически различить корпоративы от просто обычной работы общепита? Это сделать невозможно. Я не вижу разницы в том, где люди напьются - в кафе на корпоративе или квартире компанией из десяти человек, - возмутился желанием главного санитарного врача запретить корпоративы вице-губернатор Дмитрий Аверов.



В итоге члены штаба разделились во мнении. Поэтому губернатор предложил проголосовать по двум точкам зрения. Но этому воспротивился Владимир Бондарев. Мол, кроме меня и первого вице-губернатора Николая Тагинцев, считающего Новый год семейным праздником, никто не желает запрещать корпоративы.



- Вы все знаете, чем закончился сухой закон в Америке? Подпольным употреблением спиртного! Поэтому все надо легализовать, ужесточив контроль над работой кафе и ресторанов. Уверен, что после нового года будет всплеск заболеваемости ковидом. Наша медицина к этому готова? - спросил губернатор у своего заместителя Александра Ильина.



Вице-губернатор обратил внимание на то, что тяжело болеют и чаще умирают пожилые люди. Молодые и здоровые люди болеют в лёгкой или средней форме.



- Хотел бы, чтобы молодёжь не ездила после массовых гулянок к пожилым родственникам. Мы знаем случаи, когда один человек на свадьбе заразил двести. Предлагаю всем перед поездкой в деревню к бабушкам и дедушкам пройти тестирование. Иначе нагрузка на лечебную сеть увеличится в разы, - заявил Александр Ильин.



Облздрав готовится к всплеску заболеваемости коронавирусом после Рождества. Больницы пополняют медикаментами, средствами индивидуальной защиты, кислородом. На 200-250 коек можно увеличить мощности инфекционных госпиталей без ущерба для оказания плановой медицинской помощи.



Руководитель облздрава Юрий Шуршуков рассказал о подготовке региона к вакцинации. В области этим будут заниматься в 10 поликлиниках и больницах. Впоследствии таких мест будет 29. Медики закупают десять низкотемпературных холодильников в ожидании первых 944 комплектов вакцины от коронавируса.



Вакцинации в регионе подлежит 300 тысяч липчан, по словам Юрия Шуршукова. Эту цифру оспорил губернатор. С точки зрения Игоря Артамонова, нам нужно порядка 500 тысяч комплектов векторной вакцины.



- Как бы тут не промахнуться. Давайте закупим больше вакцины. Давайте с запасом, - обратился к руководителю облздрава Игорь Артамонов.



