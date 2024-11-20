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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: концерт на площади и откуда берутся начальники

Всё самое главное про наступивший день.

Лето неизбежно

С каждым днём в Липецке становится всё жарче, сегодня уже 24-26 градусов. И без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. Гагарина, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 34, 35, 35а, 36, 41, 43, 45а, 47, 49, 49а, 55/1, 55/2, 5/3, 55/4, 60, 60а, 61а, 70а;
- ул. Гастелло, 1а;
- ул. Желябова, 14, 14а, 16, 17, 19, 28а, 31, 31а;
- ул. Зегеля, 30а;
- ул. Металлургов, 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а;
- ул. Осипенко, 20;
- ул. Плеханова, 33, 33а, 35, 35а, 49, 51а, 54, 59, 72;
- ул. Пролетарская, 12, 13, 14;
- ул. Семашко, 12;
- ул. Тельмана, 2, 4, 6;
- ул. Угловая, 11, 15, 17;

- пл. Плеханова, 3.

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В частном секторе расстанутся с удобствами жители улицы Озёрной.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества:

- ул. Земляничная, 21, 29,
- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Крылова;
- ул. Ленина, 2;
- ул. Надежды;
- ул. Салтыкова-Щедрина;
- ул. Физкультурная, 8, 9, 10, 11, 12;

- пл. Ленина-Соборная, 4.

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Пробки

Пятницу не зря называют днём шофера. Отчасти и из-за того, что, пожалуй, ни в один другой день недели в городе не бывает столь оживлённого движения. Поэтому многократно возрастает ценность «Яндекс-пробок» и других приложений, которые могут подсказать оптимальный маршрут.


День славянской письменности

Главный концерт дня, пожалуй, состоится на площади Клименкова под открытым небом. С 17:00 здесь начнутся выступления в честь праздника Дня славянской письменности и культуры (12+).

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Здесь и вверху фото vk.com/gdklipetsk

День посвящен памяти великих просветителей — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших первую славянскую азбуку. Программа праздника включает выступления творческих коллективов Городского Дворца культуры и артистов города.

Мечты сбываются

Концерт «Здесь сбываются мечты» (6+) начнётся в 17:00 и в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

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Это отчётный концерт студии эстрадного вокала «Ассорти»: песни и творческие номера различных направлений в исполнении юных липецких талантов.

Три Чайковских

Любителей классики ждут сегодня в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 здесь состоится концерт из цикла «Музыка от А до Я». Музыканты добрались уже до литеры «Ч», а на эту букву начинается фамилия Чайковской (12+).

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Таким композиторов… трое. Помимо великого Петра Ильича, это советский автор музыки Борис Чайковский и нынешний председатель совета Союза композиторов России, большой друг Липецкой филармонии (не раз ставил у нас спектакли и концерты) Александр Чайковский.

Сегодня музыку исполнит симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии, (главный дирижер Михаил Мясников), солист концерта — Равиль Ислямов из Санкт-Петербурга, один из самых востребованных молодых скрипачей нашего времени. Ведущий концерта - музыкальный критик, сценарист и редактор программ телеканала «Культура» Ярослав Тимофеев.

В программе: П. Чайковский, Концерт для скрипки с оркестром, солист — Равиль Ислямов; Б. Чайковский, Симфониетта; А. Чайковский, Симфония-камерата.

Музыка и поэзия

Яркий вечер готовят и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:31 здесь начнётся «Просвет» - вечер музыки и поэзии (16+).

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Своё творчество продемонстрируют музыканты и поэты, чаще всего – в жанре импровизации. Обещают настоящий разрыв шаблонов и душевную атмосферу.

Кино

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) продолжают показывать кино, сегодня в 18:00 – фильм «Посредники». Южная Корея, 2022. Драма. Режиссёр Хирокадзу Корээда (18+).

Девушка оставила младенца в беби-боксе при церкви. Дежуривший в ту ночь дьякон Сан-хён с помощником стёрли видеозапись с камер наблюдения и забрали ребёнка, чтобы в обход легальных процедур найти ему семью и получить за это немалое вознаграждение. На следующий день молодая мать возвращается, но, узнав, что приёмные родители уже найдены, всё же соглашается отдать малыша на усыновление. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.1.

В ролях: Сон Кан-хо, Кан Дон-вон, Ли Джи-ын.


Документальное кино

А в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 17:30 покажут очередное произведение липецкого режиссёра-документалиста Сергея Тихомирова «Сокола неба» (12+).

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Фильм о летчиках липецкого авиацентра.

«Я бы в начальники пошёл»

36% липецких компаний выращивают руководителей внутри своих организаций, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

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Чем крупнее компания, тем больше у неё возможностей подготовить и воспитать начальство у себя. Среди организаций с численностью сотрудников от 1 000 человек сами вырастили своё начальство 46%. А среди мелких фирм до 100 человек – только 30%.

В 33% компаний формируют кадровый резерв из внешних соискателей. 29% организаций вообще не ведут базу кадрового резерва, предпочитая закрывать вакансии по мере необходимости на открытом рынке.

Дорогие липчане! Порадуемся окончанию очередной рабочей недели, весне и предстоящим выходным. Но не будем забывать и о новостях на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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17 минут назад
Ельце люди пострадали, а им всё веселиться
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