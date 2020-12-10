50 минут назад
«У нас два варианта: слить воду из мерзнущих домов или поставить теплоноситель на сброс»
При выяснении причин холода в квартирах трех домов Липецка в департаменте ЖКХ мэрии выяснили, что законы физики вошли в конфликт со здравым смыслом.
Возможно, контрагенты так бы и продолжали перекладывать ответственность друг на друга, если бы наша статья не попала на глаза силовикам. Следственный комитет и прокуратура тут же взяли ситуацию на контроль. Одновременно сегодня председатель департамента ЖКХ городской администрации Вадим Негробов, посадив обе конфликтующие стороны напротив друг друга, попытался услышать ответ на два ставивших российскую общественность в тупик со времен декабристов вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?»
- У нас сложилась беспрецедентная ситуация. То, что там есть, отоплением назвать нельзя…, - но председателя департамента тут же оборвал ну очень эмоциональный директор «Привокзальной» Юрий Шкляров:
- Это не так! Эти три дома находятся сейчас на сбросе и там не все сейчас так плохо. Но этого эксперимента можно было бы избежать, не доводить «обратку» до 12 градусов. Проблема недотопа дома появилась на прошлой неделе, 4 числа. Уже тогда в домах не было циркуляции теплоносителя. В понедельник ситуация усугубилась (вчера на входе в 65-й дом температура теплоносителя была 42 °С, на выходе - 12 °С. - Прим. GOROD48). Надо было все решить еще 7 декабря. Если бы в понедельник все решили, не было бы этого скандала. Но нам, наверное, просто скучно жить! А теперь у нас два варианта - или слить дома, или поставить их на сброс.
Слить дома - это значит слить воду из труб и радиаторов, чтобы не допустить размораживания отопительной системы. Чтобы этого избежать и нагреть теплоноситель, УК сбрасывает воду в канализацию из системы отопления последнего на этой ветке дома.
Бывший депутат Липецкого горсовета говорит, что при всем при том в некоторых домах и организациях, в которые теплоноситель попадает по той же трубе, по которой и в три несчастных дома по улице Интернациональной, замеры показывают жуткие перетопы. В качестве примера Юрий Шкляров назвал школу искусств, где «дети ходят в нижнем белье» и Правобережный районный суд.
В свою очередь, руководитель службы тепловой инспекции и энергоаудита липецкого филиала ПАО «Квадра» Андрей Дедяев заявил, что в этой части города нет новостроек, и что у всех домов и организаций есть давно устоявшийся режим работы котельной. Мол, РСО выдерживает необходимый температурный график, но в некоторых домах и в том же Правобережном суде, возможно, разбалансированы тепловые приборы учета, от чего и возникает перегрев у одних потребителей и холод - у других.
Итак, после длительных дебатов, на которых их участники едва не переходили на личности, обе стороны пришли к выводу, что законы физики не обманешь. Что разбалансированность автоматических тепловых пунктов в жилых домах (а это - зона ответственности «управляшек», и в этой части города представлена не только УК «Привокзальная») приводит к тому, что тепловая энергия циркулирует там, где тепло. И в холодный конец теплоцентрали, в те самые дома №№ 61, 63 и 65 на улице Интернациональной горячий теплоноситель просто не попадает. От разморозки систему спасает только принудительный слив из нее воды, так ка поставить на какую-то из этих двухэтажек свой насос УК «Привокзальная», по словам Юрия Шклярова, не может - они построены без подвальных помещений.
- Получается, все правы, а люди мерзнут! - возмутился присутствовавший на заседании представитель жильцов этих трех домов. - В квартирах - 12-15 градусов. За что вы берете с людей деньги? По закону, если 13 градусов тепла в помещении нет, в нем нельзя работать больше часа. А жить при этой температуре можно? Верните деньги! «Квадра» с одного такого дома на восемь квартир зимой получает 40 тысяч рублей в месяц!
Этот вопрос председатель департамента ЖКХ мэрии Вадим Негробов решил за минуту. «Привокзальная» и Госжилинспекция составят акты о холоде в квартирах горожан и отдадут их «Квадре». И та не выставит счета за декабрь замерзающим старикам - в этих домах преимущественно живут пожилые люди.
Но что делать с отсутствием тепла в квартирах? Ведь предложенное «управляшкой» пожарное решение проблемы, убыточное для «Квадры», долго продолжаться не может.
- Нам нужна слаженная работа. Для этого необходимо пройти по всем тепловым пунктам всех потребителей на этой ветке, выяснить, где точно не соблюден тепловой режим, устранить перетопы, перепрограммировать оборудование и тогда в конечной точке появится тепло, - сказал Вадим Негробов.
Список всех домов и всех АТП в них и в организациях «Квадра» предоставит мэрии уже завтра. Очевидно, в начале следующей недели специалисты-теплотехники найдут проблемные объекты. А вот сколько дней ресурсники и управляющие организации будут заниматься отладкой системы теплоснабжения, пока не ясно.
Ясны пока только две вещи. Первая: в ближайшие семь дней температуры воздуха ночью в Липецке не будет ниже 9 °С. Это значит, что слив теплоносителя «Квадры» будет продолжаться. Вторая: подгоняемые Следственным комитетом, прокуратурой, Жилищной инспекцией и чиновниками мэрии ресурсоснабжающая организация и «управляшки» будут быстро делать ту работу, которую, как выяснилось, нужно было сделать еще в прошлом году.
укашка
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