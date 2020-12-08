GOROD48 спросил у липчан: «У вас получается отстаивать свои права?»

10 декабря отмечается День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В связи с этим GOROD48 и поинтересовался у людей разных профессий, удается ли им отстаивать свои права.



Оказалось, что большинству из опрошенных удается. Но сделать это не так просто. Хотя рецепт вроде и не сложный: надо быть настойчивым и верить в себя. Зачастую на то, чтобы добиться желаемого, уходит много времени. Раньше в достижении справедливости существенно помогали профсоюзы. Теперь они есть далеко не во всех организациях. Еще один институт, способствующий улучшению жизни — развитие гражданского общества, правда, верят в него далеко не все, и уж точно не все торопятся его развивать.