ПозиTиV

43 минуты назад

У вас получается отстаивать свои права?

3 312
#Говорит Липецк
2

GOROD48 спросил у липчан: «У вас получается отстаивать свои права?»

10 декабря отмечается День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В связи с этим GOROD48 и поинтересовался у людей разных профессий, удается ли им отстаивать свои права.

Оказалось, что большинству из опрошенных удается. Но сделать это не так просто. Хотя рецепт вроде и не сложный: надо быть настойчивым и верить в себя. Зачастую на то, чтобы добиться желаемого, уходит много времени. Раньше в достижении справедливости существенно помогали профсоюзы. Теперь они есть далеко не во всех организациях. Еще один институт, способствующий улучшению жизни — развитие гражданского общества, правда, верят в него далеко не все, и уж точно не все торопятся его развивать.
3 312
#Говорит Липецк
2

Комментарии (3)

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Кроули

21 минуту назад
Говорить о правах в такой стране только кур смешить.
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Однажды

23 минуты назад
В суде пришлось отстаивать свои права , Так вот судья Грабовский орал -"а ты докажи, а ты докажи ", О каких правах вообще можно ввести речь ?.
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Если конфликт с администрацией...

24 минуты назад
Забудьте про свои права.
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