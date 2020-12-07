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Границы Липецкой области закрывать не планируется

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#коронавирус
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Границы Липецкой области закрывать не планируется

Предложение об ограничении передвижения поступило из минздрава.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за COVID-19 предложил рассмотреть возможность ограничения передвижение между регионами. Он подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.

— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — приводит слова министра РИА Новости.

Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков, в Липецкой области в данный момент не планируется вводить ограничения в передвижении между регионами.

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 150 новых случаев COVID19, 4 человека умерли.
8 1631
#коронавирус
1

Комментарии (8)

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ага-ага

11 минут назад
А кто такой Шаршаков этот, чтоб давать комментарии о передвижении между регионами? Если будут ограничивать, то не по его инициативе или даже губернатора. Хорошо, если губера спросят, а не просто директиву скинут
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цирк

20 минут назад
придется учиться навыкам перехода границы-143 процента
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Николай

24 минуты назад
Что еще не планируется? Огласите весь список, пожалуйста!
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Липчанка

26 минут назад
У вас ничего не планируется ,никаких ограничений,всё как было так и продолжается,только людей 65+на работу не пускаете ,страшилками пугаете,поэтому и отношения к пожилым людям становится всё агрессивнее
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Смотрящий

31 минуту назад
То есть в Турцию, Швейцарию и на Занзибар можно, а в Рязань, Краснодар и Екатеринбург слишком опасно?
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В Минздраве - вредители !

37 минут назад
Прекратите запугивать народ и, как следствие, понизится уровень стресса !!! А понизится уровень стресса - повысится иммунитет . А повысится иммунитет - понизится заболеваемость. Но у Минздрава, видимо, другие цели...
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Это я

46 минут назад
Иниересно а как это будет выглядеть и кто будет это контролировать.
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Шапокляк

54 минуты назад
К Новому году будет много сюрпризов. К гадалке не ходи
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