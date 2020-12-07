Общество
сегодня, 11:46
Границы Липецкой области закрывать не планируется
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Предложение об ограничении передвижения поступило из минздрава.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за COVID-19 предложил рассмотреть возможность ограничения передвижение между регионами. Он подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.
— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — приводит слова министра РИА Новости.
Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков, в Липецкой области в данный момент не планируется вводить ограничения в передвижении между регионами.
Напомним, за последние сутки в регионе выявили 150 новых случаев COVID19, 4 человека умерли.
— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — приводит слова министра РИА Новости.
Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков, в Липецкой области в данный момент не планируется вводить ограничения в передвижении между регионами.
Напомним, за последние сутки в регионе выявили 150 новых случаев COVID19, 4 человека умерли.
8 1631
ага-ага
цирк
Николай
Липчанка
Смотрящий
В Минздраве - вредители !
Это я
Шапокляк