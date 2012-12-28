Общество
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сегодня, 15:44
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Липчане просят Игоря Артамонова защитить трамвай
Обращение к губернатору содержит почти 600 подписей. Липчане уверены, что городу нужна новая трамвайная ветка.
Три года назад в Липецке началась реконструкция трамвайной сети по концессионному соглашению, подписанному компанией «Мовиста Регионы Липецк», администрациями Липецка и Липецкой области. Но с ноября 2024 года и до недавних пор она фактически стояла. Авторы обращения просят губернатора взять под контроль ход стройки, которая выбилась из графика и не допустить сокращения объемов реконструкции и строительства.
— Без новой трамвайной ветки, без реконструкции трамвайного депо все вложения, которые туда идут, окажутся бессмысленными. Когда было принято решение сохранение трамвая в Липецке, было понятно, что его недостаточно просто сохранить — нужно развитие сети. Обязательна новая ветка в микрорайоне, где живет много горожан, работающих на левом берегу, поэтому должен быть прямой маршрут. Необходима и линия по улицам Папина и Меркулова. В концессии ее нет, но мы ее дописали дополнительно. Потому что это прямая связь с центром города, которая позволила бы разгрузить проспект Победы, охватить пассажирским транспортом район вдоль лога, через улицу Папина, поскольку там нет вообще никакого общественного транспорта, — сказал Михаил Панов.
На свободных строчках в подписных листах липчане оставили своих пожелания. Были просьбы продлить трамвай до Романово.
В папке весом около трех килограммов 588 подписей горожан (изначально планировалось собрать 500 подписей). В приемной области попросили зарегистрировать каждое отдельно.
— Люди с большим желанием, несмотря на плохую погоду, останавливались, оставляли подписи, видя все проблемы реализации концессионного соглашения, неудобства, из-за отсутствия трамвая, — рассказал Александр Полунин о процессе сбора этих подписей.
Игорь Артамонов не единственный адресат общественников. Они также намерены направить письма сенатору Евгении Уваркиной и депутату Государственной Думы Михаилу Тарасенко.
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