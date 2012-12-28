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сегодня, 15:44
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Липчане просят Игоря Артамонова защитить трамвай

Обращение к губернатору содержит почти 600 подписей. Липчане уверены, что городу нужна новая трамвайная ветка.

Сегодня автор сообщества «Липецкий трамвай» Михаил Панов и автор «Липецкого урбанистического сообщества» Александр Полунин перенесли в отдел по работе с обращениями граждан правительства области письма жителей Липецка на имя губернатора Игоря Артамонова, собранные в рамках кампании «Поддержи трамвай».



Три года назад в Липецке началась реконструкция трамвайной сети по концессионному соглашению, подписанному компанией «Мовиста Регионы Липецк», администрациями Липецка и Липецкой области. Но с ноября 2024 года и до недавних пор она фактически стояла. Авторы обращения просят губернатора взять под контроль ход стройки, которая выбилась из графика и не допустить сокращения объемов реконструкции и строительства.

— Без новой трамвайной ветки, без реконструкции трамвайного депо все вложения, которые туда идут, окажутся бессмысленными. Когда было принято решение сохранение трамвая в Липецке, было понятно, что его недостаточно просто сохранить — нужно развитие сети. Обязательна новая ветка в микрорайоне, где живет много горожан, работающих на левом берегу, поэтому должен быть прямой маршрут. Необходима и линия по улицам Папина и Меркулова. В концессии ее нет, но мы ее дописали дополнительно. Потому что это прямая связь с центром города, которая позволила бы разгрузить проспект Победы, охватить пассажирским транспортом район вдоль лога, через улицу Папина, поскольку там нет вообще никакого общественного транспорта, — сказал Михаил Панов.

На свободных строчках в подписных листах липчане оставили своих пожелания. Были просьбы продлить трамвай до Романово.

В папке весом около трех килограммов 588 подписей горожан (изначально планировалось собрать 500 подписей). В приемной области попросили зарегистрировать каждое отдельно.

— Люди с большим желанием, несмотря на плохую погоду, останавливались, оставляли подписи, видя все проблемы реализации концессионного соглашения, неудобства, из-за отсутствия трамвая, — рассказал Александр Полунин о процессе сбора этих подписей.

Игорь Артамонов не единственный адресат общественников. Они также намерены направить письма сенатору Евгении Уваркиной и депутату Государственной Думы Михаилу Тарасенко.
трамвай
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Житель
44 минуты назад
Где ее прокладывать эту новую ветку? Особенно по Стаханова, одну полосу для движения авто оставить похоже собирались?
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ЗА ТРАМВАЙ!
48 минут назад
Какие же молодцы! Побольше бы таких инициативных и активных липчан в нашем полусонном аполитичном городе!
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Ноу-хау
49 минут назад
Где живешь,там и работай,нечего по городу шмурыгать,асфальт портить.
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САИ
52 минуты назад
Тролейбус угробили, теперь трамвай на очереди и это в городе, где с экологией не всё благополучно.
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Николай
59 минут назад
Трамвай это устаревшая техника 20 века. Это отдельная дорога, депо, работники... на все отдельно деньги!!! в городе и без трамвайных линий тесно. На дворе 21 век, пусть еще лучше электробусы закупают! Им отдельная дорога не нужна, обучать отдельно не надо. и вообще, кто на них ездит??? Кто когда последний раз видел полный трамвай???
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Ольга
сегодня, 16:17
Я на Папина живу. Мне ещё под окном Вашего трамвая не хватало. Местных спросили??? прежде чем за всех письмо подписывать???
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Здрасьте
сегодня, 16:17
Не , лучше каждому по самокату - и вперёд!
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Ч
сегодня, 16:07
Я тоже за развитие этого прекрасного вида транспорта . Обожаю трамвай . Проехал вместе с женой всего несколько остановок и , были восхищены его комфортностью и красивой железной дорогой . На нём можно устраивать экскурсии по городу . Красивые вагоны , плавный ход : одним словом - прелесть !
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Нормальный
сегодня, 15:59
Да откуда же деньгам взяться то......Ну если еще и телевизор смотрят, то все понятно, наивные.....
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да-уж
сегодня, 15:53
Знали мы одного урбаниста...
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