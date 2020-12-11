Общество

22 минуты назад

Прокуратура внесла представление по поводу отключения тепла в липецких домах

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#тепло #прокуратура
Прокуратура внесла представление по поводу отключения тепла в липецких домах

Надзорное ведомство в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу отключения 11 декабря теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социального назначения провело проверку.

Сегодня в Липецке с 11.00 в сотняях домов были снижены параметры теплоносителя. У кого-то батареи стали совсем холодными. Энергетики проводили ремонтные работы на магистральном трубопроводе.

Мероприятия по ремонту должны быть согласованы с органами местного самоуправления. Прокуроратура выяснила, что о проведении работ муниципалитету по электронной почте сообщили 10 декабря в 20.00, что свидетельствует о несвоевременном информировании.

— Ненадлежащее информирование органов местного самоуправления привело к увеличения количества заявок от жителей многоквартирных домов через ЕДС, в школах имелись случаи отмены занятий из-за нарушения теплового режима. Указанные факты свидетельствуют о недостаточном принятии энергетиками мер по подготовке к отопительному сезону 2020–2021 годов, ненадлежащем планировании и организации проведения ремонта по данному виду работ между отопительными периодами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В связи с этим прокурор район потребовал безотлагательно рассмотреть представление и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
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#тепло #прокуратура

Комментарии (6)

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Пипецк

7 минут назад
Ждем результаты, и наказаний.
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Ы

13 минут назад
А что толку,прокуратура вносит представления,а мэрия вместе с мэром плевать хотели на прокуратуру и ее представления.
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Мы

15 минут назад
Неужели?
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ксв

16 минут назад
Класс
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Город

17 минут назад
А че толку?
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