22 минуты назад
Прокуратура внесла представление по поводу отключения тепла в липецких домах
Надзорное ведомство в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу отключения 11 декабря теплоснабжения многоквартирных домов и объектов социального назначения провело проверку.
Мероприятия по ремонту должны быть согласованы с органами местного самоуправления. Прокуроратура выяснила, что о проведении работ муниципалитету по электронной почте сообщили 10 декабря в 20.00, что свидетельствует о несвоевременном информировании.
— Ненадлежащее информирование органов местного самоуправления привело к увеличения количества заявок от жителей многоквартирных домов через ЕДС, в школах имелись случаи отмены занятий из-за нарушения теплового режима. Указанные факты свидетельствуют о недостаточном принятии энергетиками мер по подготовке к отопительному сезону 2020–2021 годов, ненадлежащем планировании и организации проведения ремонта по данному виду работ между отопительными периодами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В связи с этим прокурор район потребовал безотлагательно рассмотреть представление и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
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