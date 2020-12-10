Общество

58 минут назад

Депутаты горсовета потребовали вернуть автобусы на улицу Папина

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#улица Папина #проспект Победы
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Депутаты горсовета потребовали вернуть автобусы на улицу Папина

Чиновники не против, но откладывают этот вопрос на 2022 год.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета несколько парламентариев потребовали от департамента транспорта мэрии вернуть автобусы на улицу Папина.

- Жители нескольких улиц - Папина, Доватора, Богдана Хмельницкого, Крылова, Достоевского, Студенческого городка, проезда Строителей - не раз обращались к власти по пуску общественного автотранспорта по улице Папина. Весь этот год по улице Папина ездил общественный транспорт, пока ремонтировали проспект Победы, и вчера жителей этих улиц вновь лишили автобусов. Людям что, еще два года ждать? До окончания реконструкции улицы Папина в 2022 году? А они уже испытали это удобство! - обратилась к представителям мэрии депутат Екатерина Пинаева.

Екатерина Пинаева сообщила о спонтанно проведенном общественниками ее избирательного округа опросе горожан, которым снова, как и прежде, приходится идти по 10-15 минут к остановкам на проспекте Победы. 191 человек из 328 опрошенных высказались за возвращение автобусов на улицу Папина.

- На улице Папина были установлены, пусть временно, остановочные павильоны. Есть какие-никакие подъездные карманы. Надо оставить на улице пару популярных маршрутов. На этой улице есть много социальных объектов: соцзащита, роддом, женская консультация, средние специальные учебные заведения. Этот вопрос рассматривался? - спросила у чиновников Екатерина Пинаева.

Коллегу поддержал депутат Игорь Подзоров:

- Получается, показали людям конфетку и раз, отобрали! Надо вернуть несколько маршрутов на улицу Папина!

Депутат Светлана Бессонова, в свою очередь, задала странный вопрос: пригодно ли дорожное полотно на улице Папина к движению по нему автобусов? Чем, конечно, удивила председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова:

- Дорога по улице Папина находится в удовлетворительном состоянии. Это показал весь этот год, когда по ней ездил весь общественный транспорт, убранный на время реконструкции с проспекта Победы. Я не вижу в состоянии дороги большой проблемы. Если возникают какие-то дефекты, их устраняет МБУ «Управление благоустройства Липецка».

Так значит, на улицу Папина могут быть возвращены автобусы?

- Нет. Улица Папина лишь временно использовалась для организации по ней движения общественного транспорта на время реконструкции проспекта Победы. Все понимали, что деваться некуда. И нам временно согласовали движение по Папина автобусов. Сейчас таких оснований нет. До благоустройства улицы Папина общественному транспорту ездить по ней нельзя, - ответил на вопрос заместитель председателя дептранса мэрии Александр Лукинов.

Такой ответ не понравился депутатам. Председатель постоянной комиссии Борис Понаморев и спикер горсовета Александр Афанасьев заявили, что муниципальная власть работает на благо жителей Липецка, а потому чиновникам стоит серьезно задуматься над решением заявленной проблемы.

Впрочем, в мэрии все уже решили: на следующей неделе, как сообщил GORОD48, с улицы Папина уберут убогие остановочные павильоны, которые появились там в феврале-марте. Следовательно, общественный транспорт на улицу Папина пока не вернут.

P.S. Реновация улицы Папина помимо замены дорожного плотна предусматривает строительство тротуаров. На самую главную стройку Липецка, запланированную на 2022 год, зарезервированы 714 миллионов рублей. Больше, чем обошелся бюджету капремонт проспекта Победы в этом году.
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#улица Папина #проспект Победы
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Комментарии (10)

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Павел

1 минуту назад
На ул. Папина нужен трамвай! От кольца на Центральном рынке и до соединения с существующими путями у Октябрьского рынка. И будет тогда у жителей тех районов нормальный транспорт, без пробок и прочих проблем.
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правда

4 минуты назад
пустите снова по ул.Папина,а то ноги отваливаются до Проспекта Победы идти,ироды!!!
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Дед

11 минут назад
Автобусы обязательно нужно пустить по ул.Папина, слишком долеко до пр.победы. Подумайте и решите, ПОЖАЛУЙСТА.
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АК-54

14 минут назад
Только в Липецке автобусы "табуном" ходят по одной улице! В соседнем Воронеже они шныряют буквально по подворотням. Ну а вопрос ..." пригодно-ли дорожное полотно ул.Папина для проезда по нему автобусов?", можно смело ставить в победители года по идиотизму. Как-же автобусы ходят в сёла по грунтовке???
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Витек

15 минут назад
В следующем году закроют Папина и 50 лет нлмк. Проспект встанет насмерть.
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Журналист

15 минут назад
Да! У частников почти все автобусы это небольшие пазики, которые легко могут ездить по Папина и не создавать там проблем, а вот большие муниципальные автобусы пусть ездят по проспекту, там для них места много.
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город

16 минут назад
нуц хоть гдето молодцы,кто вообще мог такое придумать? полностью убирать нельзя.
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Очевидец

17 минут назад
Все просто решается. Все автобусы частников пускать через Папина, муниципальные автобусы (17, 35, 27 и прочие двузначные) пускать по проспекту. Перестанут гоняться водилы автобусов, ведь маршруты у них станут немного разные. И жителям хорошо и проспект разгурзится от уродливых грязных пазиков частников.
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111

25 минут назад
До начала реконструкции 2022 года часть маршрутов свободно могла передвигаться по ул Папина какие еще должны быть основания для этого? да дорога не очень но что теперь сделать но она справлялась с огромным потоком машин и автобусов сейчас многие стали пользоваться открытым проспектом а от того что 2-3 маршрута останется на Папина на безопасность это не как не повлияет бред какой-то несут на Манеже дорога по ул 50-лет НЛМК не лучше это не значит что жителям Манежа нужно с Проспекта Победы и Петровского Рынка до своих домов идти пешком
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ттт

46 минут назад
интересно - депутаты могут поменять чиновников? не ну правда, обратной связи с народом нет от слова совсем
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