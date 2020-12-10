Общество
58 минут назад
Депутаты горсовета потребовали вернуть автобусы на улицу Папина
10 2211
Чиновники не против, но откладывают этот вопрос на 2022 год.
Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета несколько парламентариев потребовали от департамента транспорта мэрии вернуть автобусы на улицу Папина.
- Жители нескольких улиц - Папина, Доватора, Богдана Хмельницкого, Крылова, Достоевского, Студенческого городка, проезда Строителей - не раз обращались к власти по пуску общественного автотранспорта по улице Папина. Весь этот год по улице Папина ездил общественный транспорт, пока ремонтировали проспект Победы, и вчера жителей этих улиц вновь лишили автобусов. Людям что, еще два года ждать? До окончания реконструкции улицы Папина в 2022 году? А они уже испытали это удобство! - обратилась к представителям мэрии депутат Екатерина Пинаева.
Екатерина Пинаева сообщила о спонтанно проведенном общественниками ее избирательного округа опросе горожан, которым снова, как и прежде, приходится идти по 10-15 минут к остановкам на проспекте Победы. 191 человек из 328 опрошенных высказались за возвращение автобусов на улицу Папина.
- На улице Папина были установлены, пусть временно, остановочные павильоны. Есть какие-никакие подъездные карманы. Надо оставить на улице пару популярных маршрутов. На этой улице есть много социальных объектов: соцзащита, роддом, женская консультация, средние специальные учебные заведения. Этот вопрос рассматривался? - спросила у чиновников Екатерина Пинаева.
Коллегу поддержал депутат Игорь Подзоров:
- Получается, показали людям конфетку и раз, отобрали! Надо вернуть несколько маршрутов на улицу Папина!
Депутат Светлана Бессонова, в свою очередь, задала странный вопрос: пригодно ли дорожное полотно на улице Папина к движению по нему автобусов? Чем, конечно, удивила председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова:
- Дорога по улице Папина находится в удовлетворительном состоянии. Это показал весь этот год, когда по ней ездил весь общественный транспорт, убранный на время реконструкции с проспекта Победы. Я не вижу в состоянии дороги большой проблемы. Если возникают какие-то дефекты, их устраняет МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Так значит, на улицу Папина могут быть возвращены автобусы?
- Нет. Улица Папина лишь временно использовалась для организации по ней движения общественного транспорта на время реконструкции проспекта Победы. Все понимали, что деваться некуда. И нам временно согласовали движение по Папина автобусов. Сейчас таких оснований нет. До благоустройства улицы Папина общественному транспорту ездить по ней нельзя, - ответил на вопрос заместитель председателя дептранса мэрии Александр Лукинов.
Такой ответ не понравился депутатам. Председатель постоянной комиссии Борис Понаморев и спикер горсовета Александр Афанасьев заявили, что муниципальная власть работает на благо жителей Липецка, а потому чиновникам стоит серьезно задуматься над решением заявленной проблемы.
Впрочем, в мэрии все уже решили: на следующей неделе, как сообщил GORОD48, с улицы Папина уберут убогие остановочные павильоны, которые появились там в феврале-марте. Следовательно, общественный транспорт на улицу Папина пока не вернут.
P.S. Реновация улицы Папина помимо замены дорожного плотна предусматривает строительство тротуаров. На самую главную стройку Липецка, запланированную на 2022 год, зарезервированы 714 миллионов рублей. Больше, чем обошелся бюджету капремонт проспекта Победы в этом году.
- Жители нескольких улиц - Папина, Доватора, Богдана Хмельницкого, Крылова, Достоевского, Студенческого городка, проезда Строителей - не раз обращались к власти по пуску общественного автотранспорта по улице Папина. Весь этот год по улице Папина ездил общественный транспорт, пока ремонтировали проспект Победы, и вчера жителей этих улиц вновь лишили автобусов. Людям что, еще два года ждать? До окончания реконструкции улицы Папина в 2022 году? А они уже испытали это удобство! - обратилась к представителям мэрии депутат Екатерина Пинаева.
Екатерина Пинаева сообщила о спонтанно проведенном общественниками ее избирательного округа опросе горожан, которым снова, как и прежде, приходится идти по 10-15 минут к остановкам на проспекте Победы. 191 человек из 328 опрошенных высказались за возвращение автобусов на улицу Папина.
- На улице Папина были установлены, пусть временно, остановочные павильоны. Есть какие-никакие подъездные карманы. Надо оставить на улице пару популярных маршрутов. На этой улице есть много социальных объектов: соцзащита, роддом, женская консультация, средние специальные учебные заведения. Этот вопрос рассматривался? - спросила у чиновников Екатерина Пинаева.
Коллегу поддержал депутат Игорь Подзоров:
- Получается, показали людям конфетку и раз, отобрали! Надо вернуть несколько маршрутов на улицу Папина!
Депутат Светлана Бессонова, в свою очередь, задала странный вопрос: пригодно ли дорожное полотно на улице Папина к движению по нему автобусов? Чем, конечно, удивила председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова:
- Дорога по улице Папина находится в удовлетворительном состоянии. Это показал весь этот год, когда по ней ездил весь общественный транспорт, убранный на время реконструкции с проспекта Победы. Я не вижу в состоянии дороги большой проблемы. Если возникают какие-то дефекты, их устраняет МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Так значит, на улицу Папина могут быть возвращены автобусы?
- Нет. Улица Папина лишь временно использовалась для организации по ней движения общественного транспорта на время реконструкции проспекта Победы. Все понимали, что деваться некуда. И нам временно согласовали движение по Папина автобусов. Сейчас таких оснований нет. До благоустройства улицы Папина общественному транспорту ездить по ней нельзя, - ответил на вопрос заместитель председателя дептранса мэрии Александр Лукинов.
Такой ответ не понравился депутатам. Председатель постоянной комиссии Борис Понаморев и спикер горсовета Александр Афанасьев заявили, что муниципальная власть работает на благо жителей Липецка, а потому чиновникам стоит серьезно задуматься над решением заявленной проблемы.
Впрочем, в мэрии все уже решили: на следующей неделе, как сообщил GORОD48, с улицы Папина уберут убогие остановочные павильоны, которые появились там в феврале-марте. Следовательно, общественный транспорт на улицу Папина пока не вернут.
P.S. Реновация улицы Папина помимо замены дорожного плотна предусматривает строительство тротуаров. На самую главную стройку Липецка, запланированную на 2022 год, зарезервированы 714 миллионов рублей. Больше, чем обошелся бюджету капремонт проспекта Победы в этом году.
10 2211
Павел
правда
Дед
АК-54
Витек
Журналист
город
Очевидец
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ттт