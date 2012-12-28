Происшествия
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сегодня, 09:56
Бригады скорой помощи оказали помощь восьми жителям Ельца
Все полученные ранения оказались легкими.
— Работали три наши бригады: одна общепрофильная и две — медицины катастроф. Сотрудники скорой помощи работали в тесном контакте с другими экстренными службами и елецкой горбольницей №1, куда и были перевезены пострадавшие. К счастью, все они получили легкие ранения, поэтому мы и обошлись теми силами, которые были задействованы, усиления нашей группировки не потребовалось.
Напомним, что восемь человек пострадали в результате падения дрона и возникшего затем пожара в промышленной зоне города.
При попадании обломков БПЛА в пятиэтажный жилой дом поселка ТЭЦ, по данным правительства области, никто не пострадал.
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