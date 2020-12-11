Происшествия

59 минут назад

На городском пляже появился бесплатный каток

14 1505
#ЛГЭК
На городском пляже появился бесплатный каток

благодаря ЛГЭКу.

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Стараниями мэрии в Липецке этой зимой будут работать, как минимум, десять бесплатных хоккейных коробок. Но чиновники не угадали: вчера на заасфальтированной осенью этого года в ходе благоустройства центрального городского пляжа площадке у руин ресторана «Фрегат» появился одиннадцатый такой каток.

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Спонсором бесплатного льда для желающих обновить коньки стало АО «ЛГЭК». Как сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ администрации Липецка, на водопроводной сети городских энергетиков выдавило прокладку на фланцевом соединении труб. Порыв на сети был устранен, но вытекшая вода и сформировала лед, в который вмерзли малые архитектурные формы и не убранные строителями поддоны. Выходит, «благоустройство» городского пляжа продолжается и в морозы.

- В районе Центрального пляжа произошла утечка в водопроводном колодце. Проблему быстро устранили. Сейчас наледь засыпали пескосоляной смесью. Позже будет проведена механическая очистка участка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭКа.


14 1505
#ЛГЭК

Комментарии (14)

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хоккеист

5 минут назад
Патриот, Жаль что проруби нет,плюхнуться бы в трусах и коньках туда!
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любопытный

7 минут назад
(Сейчас наледь засыпали пескосоляной смесью. Позже будет проведена механическая очистка участка) 30 сантиметров льда....как его уберут????
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Кот Бегемот

8 минут назад
Котэ, это прелестно.
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Патриот

9 минут назад
Прекрасно! Сколько народонаселения сможет с ветерком промчаться на своих коньках по голубому льду! Начальники даже билеты продавать не будут.Обязательно промчусь с ветерком и флагом в руках!
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Вася

10 минут назад
Милая Оксана,в точку,молодец)))для этих целей надо создать ещё одну фирму,с уставным капиталом 100.000р,ну как под уличное освещение,чтоб наверняка)))
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Котэ

12 минут назад
Кушать совсем нечего...
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статист

13 минут назад
Концов не сыщешь., это форс мажор.
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гостья

15 минут назад
Жуткое место....Отдыхаешь на лавочке,а на тебя смотрят пустые глазницы разрушенного"Фрегата"
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Концов не сыщешь.

17 минут назад
А что главное, это не как не попадает под гарантийный ремонт. Что случись с недавноууложенным асфальтом. Так же со скамейками и урнами. И кто же понесёт ответственность за такое, если по весне уплывёт асфальт, полопаются урны, придут в негодность скамейки?
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житель

19 минут назад
Хорошо,что урны за 27 тысяч лед сковал,а так бы до весны не дотянули.
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