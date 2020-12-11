На городском пляже появился бесплатный каток

благодаря ЛГЭКу.

Стараниями мэрии в Липецке этой зимой будут работать, как минимум, десять бесплатных хоккейных коробок. Но чиновники не угадали: вчера на заасфальтированной осенью этого года в ходе благоустройства центрального городского пляжа площадке у руин ресторана «Фрегат» появился одиннадцатый такой каток.Спонсором бесплатного льда для желающих обновить коньки стало АО «ЛГЭК». Как сообщили GOROD48 в департаменте ЖКХ администрации Липецка, на водопроводной сети городских энергетиков выдавило прокладку на фланцевом соединении труб. Порыв на сети был устранен, но вытекшая вода и сформировала лед, в который вмерзли малые архитектурные формы и не убранные строителями поддоны. Выходит, «благоустройство» городского пляжа продолжается и в морозы.- В районе Центрального пляжа произошла утечка в водопроводном колодце. Проблему быстро устранили. Сейчас наледь засыпали пескосоляной смесью. Позже будет проведена механическая очистка участка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭКа.