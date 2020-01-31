Общество
сегодня, 15:28
Почему Сергей Иванов нарисовал синий квадрат?
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GOROD48 побывал на месте инкриминируемого главе Тербунского района преступлении.
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Как уже сообщал GOROD48, с главы Тербунского района Сергея Иванова взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении - он стал обвиняемым по п.«в» части третьей статьи 286 УК РФ, то есть в совершении действий, «явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий».
«По данным следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей», - говорится в пресс-релизе регионального СКР.
В тот же день, как Следственный комитет распространил эту информацию, Сергей Иванов сообщил, что не знает за собой никакой вины. А знает только то, что «несколько сельхозпредприятий брали песок для строительства своих овощехранилищ и что они готовы его оплатить, но им не предоставляют реквизитов для этого».
GORОD48 поехал в Тербунский район, чтобы поговорить с фигурантами этой истории.
… Новая старая резиденция экс-главы Липецка представляет собой двухэтажное здание, от которого откалывается штукатурка. Сергей Иванов въехал в него во второй раз после добровольного, как было им заявлено, ухода в отставку с должности мэра, весной прошлого года (в первый раз «любимчик губернатора» руководил районом в 2007-2015 годах, после чего начался его стремительный взлет по карьерной лестнице, закончившийся столь же фееричным паданием в прежний кабинет).
В тот день, когда я переступил порог администрации района, в нем было темно, а оттого и неуютно. Секретарь главы, женщина в возрасте в отличие от офис-менеджеров приемной мэрии Липецка, сказала, что в здании с утра нет электричества. В довольно просторной приемной в ожидании Иванова, под размеренное, давящее на нервы тиканье настенных часов, рассматриваю благодарственные письма и грамоты, висящие напротив стола секретаря. Все они - за подписями Олега Королева и Павла Путилина.
Есть грамота от нынешнего главного спасателя региона Михаила Салфетникова, есть письмецо от Юрий Божко, есть даже тисненая золотом бумага от военкома Уфы. За 2019 год грамот не видно, хотя Тербуны сегодня в региональных лидерах и по линии сельского хозяйства, и по линии промышленности, и по созданным рабочим местам, и по зарплатам.
Совещание в кабинете главы затягивалось. Пришлось погулять по коридорам власти. В них тоже не уютно: жесткие стулья, гигантские монстеры в ведрах, скрипучие деревянные полы. Рукописные пастели маслом между дверями кабинетов на стенах воспевают «глубинную Россию» с ее полями, церквями и кривыми избами. Лишь современный туалет давал основание считать, что на календаре все же ХХI век, а не хрущевская оттепель или брежневский застой. Сергей Иванов приглашает меня войти к нему в кабинет тогда, когда на меня почти сошла благодать за чтением статьи из «Итогов недели» о чудесах в алтаре храма, о самочинных возгораниях лампад, ангельском пении и явившемся прихожанам огненном кресте в воздухе.
На столе главы района - гигантская лампа типа а-ля кремлевской вождя мирового пролетариата, над его головой - гербы России, области и Тербунов. Перед Сергеем Ивановым - толстая крупноформатная тетрадь, в которой он делает записи. Во время разговора глава района рисует на странице в клеточку квадрат, который старательно закрашивает авторучкой. В итоге получается синий квадрат, очевидно, символизирующий черный, как у Малевича. Если бы этот рисунок рассматривал психолог, то решил, что Сергей Иванов то ли зашел в тупик, то ли в него его загнали.
Сергей Иванов говорит об абсурдности ситуации. Ни он, ни его подчиненные не давали руководителю ООО «Сельхозинвест» Сабиру Кадырову, тому самому предпринимателю, разрешения на добычу суглинка из лога у деревни Дубровка Урицкого сельсовета. Директор сельхозпредприятия брал оттуда грунт не для продажи, а для строительства на территории этого же сельсовета плодоовощного хранилища. Чтобы были новые рабочие места и налоги.
- При чем тут я? Почему мне-то вменяют превышение должностных полномочий?
Кстати, птица на гербе района - никакая ни курица. Иванов говорит, а что это - мифическая птица Гамаюн. Согласно Википедии, «в произведениях книжности XVII-XIX веков это залетающая из рая безногая и бескрылая вечнолетающая при помощи хвоста птица предвещает своим падением смерть государственных деятелей». Главу района, выходит, мифическая птица подвела под мифическое уголовное дело?
- Думаю, со всем эти абсурдным делом разберутся и в прокуратуре и в Следственном комитете, куда я уже обратился со своими обоснованными возражениями. Но вам я этот документ не покажу, чтобы это не расценили как нарушение мной тайны следствия. А то еще вдруг изменят мне меру пресечения, - осторожничает глава.
Сергей Иванов говорит, что когда он еще был главой Липецка, его пытались сделать фигурантом двух других уголовных дел - по Фонду капитального ремонта и по продаже бывшего пионерского лагеря «Спутник» в Тербунском районе.
С заместителем главы администрации района, начальником отдела аграрной политики и потребительского рынка Игорем Лабынцевым едем на «место преступления». Нашу «Ниву-Шевроле» так мотает на размокшем от растаявшего снега краю лога, из которого Кадыров черпал суглинок, что однажды показалось, что мы улетим с кручи вниз.
- Раньше Дубровка называлась Царским селом. Казаки тут жили. Здесь до сих пор старые улицы официально называются сотнями. Отсюда, из этого лога, они брали глину и песок для строительства своих домов. Вот и Кадыров этот суглинок брал. Ему было нужно выровнять под ноль откос, на котором он строит новое плодохранилище, - говорит чиновник.
Звоню Сабиру Кадырову, который, как оказалось, не только бизнесмен, но и доктор сельскохозяйственных наук, преподаватель Воронежского аграрного госуниверситета, автор более 300 научных трудов, в т.ч. трех учебников для агрономов.
- Мы брали песок из этого карьера для нужд нашего предприятия. Так как он окружен полями «Сельхоинвеста», мы считали, что и этот овраг по факту - наш. Возможно, ошибочно считали. Взвешивали каждую тонну. На поле вывезли 9,5 тысячи кубометров песка. И мы готовы возместить причиненный нами государству ущерб. Я еще в декабре написал соответствующие обращения к прокурору области Кожевникову и начальнику областного управления экологии и природных ресурсов Рощупкиной, но ответов пока не получил, - говорит директор сельхозпредприятия.
Компания «Сельхозинвест» - на самом хорошем счету в районе. Кадыров организовал ее 17 лет назад путем слияния восьми разорившихся колхозов в Тербунском и Воловском районах. На уже диких полях постепенно появилось хозяйство, которое Сабир Кадыров поставил на интенсивный путь развития, не забыв, впрочем, о таком завоевании социализма, как бесплатные обеды для тружеников полей и садов.
Я не буду писать о том, что сейчас представляет «Сельхозинвест», а скажу о впечатлении, которое произвело на меня то самое будущее плодохранилище, почти построенное на полушке из добытого в овраге у Дубровки суглинка. В длину оно - не менее 300 метров, в ширину - не менее 30 метров, в высоту - с четырехэтажный дом. Для него уже закуплено современное холодильное оборудование. На первом этапе в нем будут работать до тридцати местных жителей, позже - более сотни.
- У нас в собственности - 26 тысяч гектаров земли. 360 гектаров - под садами. Мы инвестировали в строительство плодохранилища 350 миллионов рублей. В нем будут храниться до 6 тысяч тонн фруктов, - говорит Кадыров.
Директор сначала говорит, что воздержится от комментариев насчет уголовного дела главы района, а потом не выдерживает и заявляет, что обвинение высосано из пальца.
- Если власть найдет на твоем огороде нефть, то она - государственная, а если коноплю, то - твоя со всеми вытекающими последствиями, - перекладывает эту ситуацию на анекдот начальник районного отдела аграрной политики и потребительского рынка Лабынцев.
Так чей в дубровском логу песок - государственный или частный?
- Там нет никакого месторождения. Оно не стоит на государственном учете. Это какая-то кустарная разработка, не более того, - отвечает на этот мой вопрос начальник отдела природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий областного управление экологии и природных ресурсов Светлана Колесникова.
Несколько лет тому назад, кстати, я писал поэмы о том, как личный водитель главы администрации Добровского района Николай Мартынов корыстным образом «разрабатывал» месторождение песка в Добром, но все мои публикации не вызвали ровным счетом никакой реакции правоохранительных органов, хотя этот песок был намыт из русла реки Воронеж по госконтракту за бюджетные средства.
Игорь Луговой
«По данным следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей», - говорится в пресс-релизе регионального СКР.
В тот же день, как Следственный комитет распространил эту информацию, Сергей Иванов сообщил, что не знает за собой никакой вины. А знает только то, что «несколько сельхозпредприятий брали песок для строительства своих овощехранилищ и что они готовы его оплатить, но им не предоставляют реквизитов для этого».
GORОD48 поехал в Тербунский район, чтобы поговорить с фигурантами этой истории.
… Новая старая резиденция экс-главы Липецка представляет собой двухэтажное здание, от которого откалывается штукатурка. Сергей Иванов въехал в него во второй раз после добровольного, как было им заявлено, ухода в отставку с должности мэра, весной прошлого года (в первый раз «любимчик губернатора» руководил районом в 2007-2015 годах, после чего начался его стремительный взлет по карьерной лестнице, закончившийся столь же фееричным паданием в прежний кабинет).
В тот день, когда я переступил порог администрации района, в нем было темно, а оттого и неуютно. Секретарь главы, женщина в возрасте в отличие от офис-менеджеров приемной мэрии Липецка, сказала, что в здании с утра нет электричества. В довольно просторной приемной в ожидании Иванова, под размеренное, давящее на нервы тиканье настенных часов, рассматриваю благодарственные письма и грамоты, висящие напротив стола секретаря. Все они - за подписями Олега Королева и Павла Путилина.
Есть грамота от нынешнего главного спасателя региона Михаила Салфетникова, есть письмецо от Юрий Божко, есть даже тисненая золотом бумага от военкома Уфы. За 2019 год грамот не видно, хотя Тербуны сегодня в региональных лидерах и по линии сельского хозяйства, и по линии промышленности, и по созданным рабочим местам, и по зарплатам.
Совещание в кабинете главы затягивалось. Пришлось погулять по коридорам власти. В них тоже не уютно: жесткие стулья, гигантские монстеры в ведрах, скрипучие деревянные полы. Рукописные пастели маслом между дверями кабинетов на стенах воспевают «глубинную Россию» с ее полями, церквями и кривыми избами. Лишь современный туалет давал основание считать, что на календаре все же ХХI век, а не хрущевская оттепель или брежневский застой. Сергей Иванов приглашает меня войти к нему в кабинет тогда, когда на меня почти сошла благодать за чтением статьи из «Итогов недели» о чудесах в алтаре храма, о самочинных возгораниях лампад, ангельском пении и явившемся прихожанам огненном кресте в воздухе.
На столе главы района - гигантская лампа типа а-ля кремлевской вождя мирового пролетариата, над его головой - гербы России, области и Тербунов. Перед Сергеем Ивановым - толстая крупноформатная тетрадь, в которой он делает записи. Во время разговора глава района рисует на странице в клеточку квадрат, который старательно закрашивает авторучкой. В итоге получается синий квадрат, очевидно, символизирующий черный, как у Малевича. Если бы этот рисунок рассматривал психолог, то решил, что Сергей Иванов то ли зашел в тупик, то ли в него его загнали.
Сергей Иванов говорит об абсурдности ситуации. Ни он, ни его подчиненные не давали руководителю ООО «Сельхозинвест» Сабиру Кадырову, тому самому предпринимателю, разрешения на добычу суглинка из лога у деревни Дубровка Урицкого сельсовета. Директор сельхозпредприятия брал оттуда грунт не для продажи, а для строительства на территории этого же сельсовета плодоовощного хранилища. Чтобы были новые рабочие места и налоги.
- При чем тут я? Почему мне-то вменяют превышение должностных полномочий?
Кстати, птица на гербе района - никакая ни курица. Иванов говорит, а что это - мифическая птица Гамаюн. Согласно Википедии, «в произведениях книжности XVII-XIX веков это залетающая из рая безногая и бескрылая вечнолетающая при помощи хвоста птица предвещает своим падением смерть государственных деятелей». Главу района, выходит, мифическая птица подвела под мифическое уголовное дело?
- Думаю, со всем эти абсурдным делом разберутся и в прокуратуре и в Следственном комитете, куда я уже обратился со своими обоснованными возражениями. Но вам я этот документ не покажу, чтобы это не расценили как нарушение мной тайны следствия. А то еще вдруг изменят мне меру пресечения, - осторожничает глава.
Сергей Иванов говорит, что когда он еще был главой Липецка, его пытались сделать фигурантом двух других уголовных дел - по Фонду капитального ремонта и по продаже бывшего пионерского лагеря «Спутник» в Тербунском районе.
С заместителем главы администрации района, начальником отдела аграрной политики и потребительского рынка Игорем Лабынцевым едем на «место преступления». Нашу «Ниву-Шевроле» так мотает на размокшем от растаявшего снега краю лога, из которого Кадыров черпал суглинок, что однажды показалось, что мы улетим с кручи вниз.
- Раньше Дубровка называлась Царским селом. Казаки тут жили. Здесь до сих пор старые улицы официально называются сотнями. Отсюда, из этого лога, они брали глину и песок для строительства своих домов. Вот и Кадыров этот суглинок брал. Ему было нужно выровнять под ноль откос, на котором он строит новое плодохранилище, - говорит чиновник.
Звоню Сабиру Кадырову, который, как оказалось, не только бизнесмен, но и доктор сельскохозяйственных наук, преподаватель Воронежского аграрного госуниверситета, автор более 300 научных трудов, в т.ч. трех учебников для агрономов.
- Мы брали песок из этого карьера для нужд нашего предприятия. Так как он окружен полями «Сельхоинвеста», мы считали, что и этот овраг по факту - наш. Возможно, ошибочно считали. Взвешивали каждую тонну. На поле вывезли 9,5 тысячи кубометров песка. И мы готовы возместить причиненный нами государству ущерб. Я еще в декабре написал соответствующие обращения к прокурору области Кожевникову и начальнику областного управления экологии и природных ресурсов Рощупкиной, но ответов пока не получил, - говорит директор сельхозпредприятия.
Компания «Сельхозинвест» - на самом хорошем счету в районе. Кадыров организовал ее 17 лет назад путем слияния восьми разорившихся колхозов в Тербунском и Воловском районах. На уже диких полях постепенно появилось хозяйство, которое Сабир Кадыров поставил на интенсивный путь развития, не забыв, впрочем, о таком завоевании социализма, как бесплатные обеды для тружеников полей и садов.
Я не буду писать о том, что сейчас представляет «Сельхозинвест», а скажу о впечатлении, которое произвело на меня то самое будущее плодохранилище, почти построенное на полушке из добытого в овраге у Дубровки суглинка. В длину оно - не менее 300 метров, в ширину - не менее 30 метров, в высоту - с четырехэтажный дом. Для него уже закуплено современное холодильное оборудование. На первом этапе в нем будут работать до тридцати местных жителей, позже - более сотни.
- У нас в собственности - 26 тысяч гектаров земли. 360 гектаров - под садами. Мы инвестировали в строительство плодохранилища 350 миллионов рублей. В нем будут храниться до 6 тысяч тонн фруктов, - говорит Кадыров.
Директор сначала говорит, что воздержится от комментариев насчет уголовного дела главы района, а потом не выдерживает и заявляет, что обвинение высосано из пальца.
- Если власть найдет на твоем огороде нефть, то она - государственная, а если коноплю, то - твоя со всеми вытекающими последствиями, - перекладывает эту ситуацию на анекдот начальник районного отдела аграрной политики и потребительского рынка Лабынцев.
Так чей в дубровском логу песок - государственный или частный?
- Там нет никакого месторождения. Оно не стоит на государственном учете. Это какая-то кустарная разработка, не более того, - отвечает на этот мой вопрос начальник отдела природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий областного управление экологии и природных ресурсов Светлана Колесникова.
Несколько лет тому назад, кстати, я писал поэмы о том, как личный водитель главы администрации Добровского района Николай Мартынов корыстным образом «разрабатывал» месторождение песка в Добром, но все мои публикации не вызвали ровным счетом никакой реакции правоохранительных органов, хотя этот песок был намыт из русла реки Воронеж по госконтракту за бюджетные средства.
Игорь Луговой
5 931
Светлана
Перстак готовится набить?
Пенсионер
Ну...
За что кукушка