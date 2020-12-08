Танцуй, пока молодой. Или пока живой?

Судя по соцсетям, ночные увеселительные заведения не пугают даже огромные штрафы.

Липецкие соцсети завалены фото и видео с дискотек, которые продолжают проходить, несмотря на то, что запрещены уже полтора месяца. Причём если раньше эти видео гуляли по соцсетям посетителей баров и дискотек, то теперь их не стесняются выкладывать даже на официальных аккаунтах самих заведений.Так, один из баров вчера и сегодня поделился сразу двумя профессиональными видеороликами, на которых запечатлены шумные и многолюдные дискотеки, прошедшие уже после вступления ограничений. Не говоря у о том, что на видео не только танцы, но и большинство участников тусовок без масок. На опубликованных в Инстаграм видео одно из липецких заведений показало две танцевальные вечеринки – одна состоялась 24 октября, другая – на Хэллуин, 31 октября. К этому времени запрет на организацию дискотек уже действовал.Напомним, 23 октября были внесены изменения в антикоронавирусное постановление №159 администрации Липецкой области. Этими изменениями в нашем регионе была запрещена работа заведений общепита с 00.00 до 6.00 (за исключением доставки), караоке и дискотек. Причём проведение дискотек организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено не по времени, а в принципе. А чуть позже, Роспотребнадзор рекомендовал приостановить работу общепита с 23:00 до 06:00 и 30 октября время откорректировали в областном 159-м постановлении.Некоторые увеселительные заведения перешли в подпольный режим работы. Например, в минувшие выходные читатели GOROD48 поделились с нами вот такими «флаерами» из сторис Инстаграм с предложениями попасть в списки гостей тайных тусовок.Речь идёт об аккаунтах разных сотрудников одного и того же заведения. Но номер, по которому тебя и друзей могли бы записать «чтобы прийти сегодня туда, о чём вы все подумали», был указан один и тот же.И, судя по многочисленным сторис и постам в Инстаграм и других соцсетях, в Липецке продолжают танцевать как в последний раз. А зря. Расхожий стереотип, что молодёжь не болеет коронавирусом – ошибочный. Как сообщили GOROD48 в оперштабе Липецкой области, с начала пандемии в Липецкой области, исключая детей и подростков, возрастной группе 16-35 лет COVID-19 заболели 2378 человек. Пять человек в возрасте от 21 года до 40 лет умерли от коронавируса.Если посетителей тусовок не пугает коронавирус, то организаторам не страшен только СOVID-19, но и огромные штрафные санкции. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области и полиции регулярно выходят в совместные рейды.Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова, сотрудники полиции выходили уже в два рейда по местам возможного ночного досуга липчан, и установлены два нарушителя 159-го постановления, в отношении которых сотрудниками отделов полиции №3 и №8 Липецка составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ прим.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».Как сообщила GOROD48 начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Елена Хвенчук, всего по предприятиям общественного питания (и в дневное, и в ночное время) было проведено 31 мероприятие, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, в 6 случаях выдано уведомление о назначении времени составления протокола, 3 суда уже состоялись. Штрафы за нарушения антикоронавирусных мер доходят до 300 тысяч рублей. Общепит наказывают и за работу после 23.00, и за работу без масок, антисептиков и бактерицидных облучателей воздуха.Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области сообщило о первом заведении-нарушителе, работавшем после 23.00 20 ноября. В кафе-караоке на улице Октябрьская и в 23.30 слышалась громкая музыка. На вывеске был указан режим работы до 6.00, а дверь изначально была закрыта.- После неудачной попытки открыть дверь, охранник изнутри открыл и пригласил войти, - рассказали в управлении потребырынка и ценовой политики Липецкой области. - Внутри отдыхали посетители, и, судя по накрытым столам, еще долго планировали доедать и допивать купленное до 23.00. Все происходящее свидетельствовало о полном игнорировании требования постановления администрации Липецкой области №159. В связи с этим, закрытая вечеринка была прервана, а в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в кафе-караоке, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Юридическому лицу грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.- Сегодня мы готовы реагировать и на все посты, фото, видео и сообщения в соцсетях, - сообщил GOROD48 начальник Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев. – Для нас это уже сигнал для проверки заведения.Ранее проверяющие со стороны Роспотребнадзора, и со стороны управления потребительского рынка отмечали некоторые юридические сложности с выходом в рейды. Дело в том, что постановление правительства России от 3 апреля 2020 года №438 не позволяет в этом году выходить с плановыми проверками (чтобы не кошмарить бизнес, которому и так досталось от пандемии, и снизить распространение COVID), поэтому сейчас выходят только на внеплановые проверки по жалобам. Пока повторных жалоб на общепит нет, но и на соцсети липчан тоже решили обратить внимание.