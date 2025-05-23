Общество
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сегодня, 16:09
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На площади Победы кипят демонтажные работы
Капремонт стелы Победы обойдется в 17,7 миллиона рублей.
Компания ООО «Техстрой48» облицует фундаментную часть стелы новым гранитом, восстановит бетонные конструкции, проведёт замену тротуарной плитки на прилегающей территории и уложит рулонный газон.
По контракту работы должны завершиться к 30 августа этого года. Сейчас они идут полным ходом — подрядчик ведет демонтажные работы, по завершению которых приступит непосредственно к ремонту.
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