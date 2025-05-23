На площади Победы кипят демонтажные работы

Капремонт стелы Победы обойдется в 17,7 миллиона рублей.

На площади Победы у стелы кипит работа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя Липецка» заключило контракт на капремонту стелы Победы 7 апреля. Стоимость работ по контракту составляет 17,7 миллиона рублей.Компания ООО «Техстрой48» облицует фундаментную часть стелы новым гранитом, восстановит бетонные конструкции, проведёт замену тротуарной плитки на прилегающей территории и уложит рулонный газон.По контракту работы должны завершиться к 30 августа этого года. Сейчас они идут полным ходом — подрядчик ведет демонтажные работы, по завершению которых приступит непосредственно к ремонту.