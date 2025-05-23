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сегодня, 16:09
5

На площади Победы кипят демонтажные работы

Капремонт стелы Победы обойдется в 17,7 миллиона рублей.

На площади Победы у стелы кипит работа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя Липецка» заключило контракт на капремонту стелы Победы 7 апреля. Стоимость работ по контракту составляет 17,7 миллиона рублей.

Компания ООО «Техстрой48» облицует фундаментную часть стелы новым гранитом, восстановит бетонные конструкции, проведёт замену тротуарной плитки на прилегающей территории и уложит рулонный газон.

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По контракту работы должны завершиться к 30 августа этого года. Сейчас они идут полным ходом — подрядчик ведет демонтажные работы, по завершению которых приступит непосредственно к ремонту.
благоустройство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ануфрий Изпупочный
50 минут назад
Это как же надо исхитриться, чтобы ступени по которым никто не ходит и которые по бумажкам значатся как гранитные, а также и тротуарная плитка вокруг, износились так, что требуется их замена..... Ну серьезно, как будто просто отмыв денег.
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вовочка
51 минуту назад
недолго памятник простоял и уже ремонт да еще капитальный-вот так у нас строят из г-на и палок.лет через десять готовьте еще пару десятков лимонов.хотя по сравнению с капитальным ремонтом дорог это еще ничего-те вообще больше пяти лет не выдерживают...
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Вопросик
53 минуты назад
17,7 миллиона рублей-не слишком ли?
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Дима Кабан
сегодня, 16:18
Ток поставили Опять начинают " Сутки-двое Мутить" " Осваивать ")))
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Нафиг она нужна
сегодня, 16:16
Лучше бы пенсионерам сделали выплату разовую
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