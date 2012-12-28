Погода в Липецке
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43 минуты назад
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Климатическое лето еще не пришло в Липецкую область
Настоящее климатическое лето еще не наступило в Липецкой области, несмотря на то, что дневные температуры уже по-летнему жаркие: сегодня в Липецке прогреется до +26, а в регионе будет до +27. \
Однако утверждать, что настоящее климатическое лето в Липецкой области наступило, пока рано – даже три-пять устойчивых дней со среднесуточной температурой выше +15 еще не гарантируют окончательного наступления летнего сезона. Если после короткого жаркого периода резко похолодает до, например, среднесуточных +12, начало лета «обнуляется». Так, лето начинается, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво находится выше отметки в +15 градусов и заканчивается с переходом этой же отметки в сторону понижения.
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