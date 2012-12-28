Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки БПЛА попали в жилой дом: повреждены 20 квартир
Происшествия
Восемь человек пострадали после падения БПЛА в промышленной зоне Ельца
Происшествия
В Ельце после атаки беспилотников тушат пожар и эвакуируют людей
Происшествия
Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полицейских и устроил аварию
Происшествия
Ферма галлюциногенных грибов обнаружена в Липецке
Происшествия
Красный уровень угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Грязинскую школьницу мошенники пытались «развести» от имени директора гимназии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: три сбитых БПЛА, бесплатная учеба в медвузе и задержание гонщика
Общество
Сегодня в Липецке: концерт на площади и откуда берутся начальники
Общество
Читать все
Рядом с Нижним парком рубят деревья
Общество
Швы моста в Добринском районе варил мигрант не имеющий профессии сварщика
Общество
14-летний подросток на мопеде столкнулся «Тойотой»
Происшествия
Скоро лето: автобус снова едет на Центральный пляж
Общество
Что там внутри: какие виды открываются с липецких высоток
Общество
Юного байкера спасли нейрохирурги детской областной больницы
Происшествия
Стратсессия в девятом депутатском округе: аллеи, дом детского творчества и дороги
Общество
Климатическое лето еще не пришло в Липецкую область
Погода в Липецке
Бригады скорой помощи оказали помощь восьми жителям Ельца
Происшествия
В Ельце саперы уничтожат обломки БПЛА — возможны звуки взрывов
Происшествия
Читать все
Общество
72
33 минуты назад
1

Стратсессия в девятом депутатском округе: аллеи, дом детского творчества и дороги

На стратегической сессии жители 26-го и 22-го микрорайонов вместе с депутатом горсовета по 9-му округу Михаилом Русаковым выбирали приоритеты развития своего района.

Стратегические сессии под эгидой Клуба городского жителя становятся для липчан уже привычным делом. Вчера в 20-й школе прошла вторая такая сессия для жителей 26-го и 22-го микрорайонов.

IMG_9736-Enhanced-NR.jpg

— В нашем округе живут около 13 тысяч человек, в нём 56 жилых домов, школы, садики, Дом детского творчества. Понятно, что нам нужно и чем заниматься – еще недавно у нас были проблемы с освещением, были и остаются вопросы по детским площадкам, озеленению, внутридворовым проездам, пешеходным дорожкам. Большую часть проблем, на мой взгляд, мы или уже решили, или знаем, когда и как они будут решены. Цель сегодняшней нашей с вами встречи — обсудив все важное, определить самое важное. После этого планировать необходимые мероприятия и вместе с администрацией договариваться о выделении бюджета, — сказал в начале сессии руководитель Центра компетенций управления охраны труда и промышленной безопасности НЛМК, депутат горсовета Михаил Русаков.

IMG_9655-Enhanced-NR.jpg

IMG_9690-Enhanced-NR.jpg

IMG_9717-Enhanced-NR.jpg

Русаков напомнил о том, что в микрорайонах уже сделано. Благоустроена аллея на улице Бунина. Приведены в порядок пять дворов, один из них, на улице Бунина, получился образцовым. Отремонтирован Дом творчества «Октябрьский». Во дворах установлены 537 видеокамер, смонтировано освещение на улице Катукова, рядом с гимназией № 69, целая линия фонарей выстроилась от улицы Белана до школы № 20. Отремонтированы практически 90% внутриквартальных дорог. Проведён ямочный ремонт на улицах Бунина, 6, Стаханова, 43, 45, 47.

В 2025 году в округе завершат благоустройство пешеходного бульвара от улицы Бунина до школы № 20, закончат пешеходную дорожку в 22-м микрорайоне. Продолжится ремонт школ. Запланирована модернизация пяти контейнерных площадок.

— У нас есть несколько источников финансирования, которые можно использовать для развития территории. Во-первых, это 10 миллионов рублей от губернатора, которые выделены в этом году на выполнение наказов избирателей. Во-вторых, программа «Мой двор», благодаря которой можно поставить детскую или спортивную площадку. В-третьих, программа «Ремонт двора», — рассказал Михаил Русаков. — Ресурсов и инструментов нам с вами выделено достаточно.

Вариантов, на что направить средства, много: ремонт дорог и проездов, пешеходных зон, установка детского и спортивного оборудования, освещение, опиловка, ремонт контейнерных площадок, озеленение, установка лавочек, урн, ограждений. Обсуждение этих приоритетов было живым, и оказалось, что многие из них с помощью Михаила Русакова уже вышли на стадию решения.

IMG_9810-Enhanced-NR.jpg

— Первый вопрос — мусорный контейнер на Катукова, 23. Отовсюду в него тащат мусор. Пожелание — сделать навес, а для магазина — отдельный контейнер, — попросила участница сессии Надежда Шестакова.

— Ее надо вообще убирать — она не раз горела. Эту мусорку вроде как наша управляющая компания и соседняя курируют. По факту не убирает ни одна. — включилась в разговор её соседка.

— Об этой мусорке я знаю, и проблему мы её решаем. Думаю, что ситуацию победим, — ответил Михаил Русаков.

— Нужно дополнительное освещение на детской площадке Бунина, 8, Стаханова, 45, 49. И на улице Бунина у школьного забора, там всегда темно, — попросила другая участница встречи.

— По освещению работу продолжим, доделаем, вопрос понятный, — ответил депутат.

— В микрорайоне единственный Дом творчества, он очень маленький. Есть ли возможность его расширить? — спросила ещё одна горожанка.

— Вы прямо сняли с языка. Мы этот вопрос разбирали на одной из сессий горсовета. Есть даже проект здания и место. Ищем возможности финансирования из федеральных средств, — ответил ей Михаил Русаков.

IMG_9914-Enhanced-NR.jpg

IMG_9833-Enhanced-NR.jpg

—  В новых микрорайонах посажены красивые аллеи из сирени, яблонь, может быть, и у нас такое сделать? — предложила Елена Башкатова.

— Я только за. Нужно определить место, доступно всем жителям округа. И чтобы мы не создавали неудобства для жителей рядом стоящих домов. Я думаю, что мы сможем это организовать, — тут же согласился депутат.

— Будет ли дорога от улицы Бунина, 9 до магазина «Магнит»? — спросила Наталья Паркина.

— Да, будет. Начиная от Бунина, 9 и дальше Бунина, 15, 17, параллельно улице Белана, — ответил депутат.

Предложения от собравшихся сыпались как из рога изобилия. Каждый старался поделиться наболевшим.

— Я готов здесь задержаться сколько нужно. Жена ругаться не будет, она меня во всем поддерживает! — успокоил Михаил Русаков, когда присутствующие перешли на частные вопросы.

IMG_0055-Enhanced-NR.jpg

В итоге приоритетами этой стратегической сессии 26-го и 22-го микрорайонов стали ремонт дорог, освещение и озеленение.

стратегическая сессия
наказы избирателей
Михаил Русаков
1
0
1
3
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
10 минут назад
Выбирали приоритеты развития своего района. Как выбирали, так и свернут, когда иссякнут источники финансирования.
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить