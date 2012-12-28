Стратсессия в девятом депутатском округе: аллеи, дом детского творчества и дороги

На стратегической сессии жители 26-го и 22-го микрорайонов вместе с депутатом горсовета по 9-му округу Михаилом Русаковым выбирали приоритеты развития своего района.



Стратегические сессии под эгидой Клуба городского жителя становятся для липчан уже привычным делом. Вчера в 20-й школе прошла вторая такая сессия для жителей 26-го и 22-го микрорайонов.— В нашем округе живут около 13 тысяч человек, в нём 56 жилых домов, школы, садики, Дом детского творчества. Понятно, что нам нужно и чем заниматься – еще недавно у нас были проблемы с освещением, были и остаются вопросы по детским площадкам, озеленению, внутридворовым проездам, пешеходным дорожкам. Большую часть проблем, на мой взгляд, мы или уже решили, или знаем, когда и как они будут решены. Цель сегодняшней нашей с вами встречи — обсудив все важное, определить самое важное. После этого планировать необходимые мероприятия и вместе с администрацией договариваться о выделении бюджета, — сказал в начале сессии руководитель Центра компетенций управления охраны труда и промышленной безопасности НЛМК, депутат горсовета Михаил Русаков.Русаков напомнил о том, что в микрорайонах уже сделано. Благоустроена аллея на улице Бунина. Приведены в порядок пять дворов, один из них, на улице Бунина, получился образцовым. Отремонтирован Дом творчества «Октябрьский». Во дворах установлены 537 видеокамер, смонтировано освещение на улице Катукова, рядом с гимназией № 69, целая линия фонарей выстроилась от улицы Белана до школы № 20. Отремонтированы практически 90% внутриквартальных дорог. Проведён ямочный ремонт на улицах Бунина, 6, Стаханова, 43, 45, 47.В 2025 году в округе завершат благоустройство пешеходного бульвара от улицы Бунина до школы № 20, закончат пешеходную дорожку в 22-м микрорайоне. Продолжится ремонт школ. Запланирована модернизация пяти контейнерных площадок.— У нас есть несколько источников финансирования, которые можно использовать для развития территории. Во-первых, это 10 миллионов рублей от губернатора, которые выделены в этом году на выполнение наказов избирателей. Во-вторых, программа «Мой двор», благодаря которой можно поставить детскую или спортивную площадку. В-третьих, программа «Ремонт двора», — рассказал Михаил Русаков. — Ресурсов и инструментов нам с вами выделено достаточно.Вариантов, на что направить средства, много: ремонт дорог и проездов, пешеходных зон, установка детского и спортивного оборудования, освещение, опиловка, ремонт контейнерных площадок, озеленение, установка лавочек, урн, ограждений. Обсуждение этих приоритетов было живым, и оказалось, что многие из них с помощью Михаила Русакова уже вышли на стадию решения.— Первый вопрос — мусорный контейнер на Катукова, 23. Отовсюду в него тащат мусор. Пожелание — сделать навес, а для магазина — отдельный контейнер, — попросила участница сессии Надежда Шестакова.— Ее надо вообще убирать — она не раз горела. Эту мусорку вроде как наша управляющая компания и соседняя курируют. По факту не убирает ни одна. — включилась в разговор её соседка.— Об этой мусорке я знаю, и проблему мы её решаем. Думаю, что ситуацию победим, — ответил Михаил Русаков.— Нужно дополнительное освещение на детской площадке Бунина, 8, Стаханова, 45, 49. И на улице Бунина у школьного забора, там всегда темно, — попросила другая участница встречи.— По освещению работу продолжим, доделаем, вопрос понятный, — ответил депутат.— В микрорайоне единственный Дом творчества, он очень маленький. Есть ли возможность его расширить? — спросила ещё одна горожанка.— Вы прямо сняли с языка. Мы этот вопрос разбирали на одной из сессий горсовета. Есть даже проект здания и место. Ищем возможности финансирования из федеральных средств, — ответил ей Михаил Русаков.— В новых микрорайонах посажены красивые аллеи из сирени, яблонь, может быть, и у нас такое сделать? — предложила Елена Башкатова.— Я только за. Нужно определить место, доступно всем жителям округа. И чтобы мы не создавали неудобства для жителей рядом стоящих домов. Я думаю, что мы сможем это организовать, — тут же согласился депутат.— Будет ли дорога от улицы Бунина, 9 до магазина «Магнит»? — спросила Наталья Паркина.— Да, будет. Начиная от Бунина, 9 и дальше Бунина, 15, 17, параллельно улице Белана, — ответил депутат.Предложения от собравшихся сыпались как из рога изобилия. Каждый старался поделиться наболевшим.— Я готов здесь задержаться сколько нужно. Жена ругаться не будет, она меня во всем поддерживает! — успокоил Михаил Русаков, когда присутствующие перешли на частные вопросы.В итоге приоритетами этой стратегической сессии 26-го и 22-го микрорайонов стали ремонт дорог, освещение и озеленение.