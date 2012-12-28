Происшествия
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сегодня, 13:09
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14-летний подросток на мопеде столкнулся «Тойотой»
Травмы получил сам подросток и его 13-летняя пассажирка. Еще два ребенка пострадали в Задонском районе и Липецке.
Еще один ребенок, сообщает областное управление Госавтоинспекции, пострадал в селе Ольшанец Задонского района: по предварительным данным, 45-летний водитель «ВАЗ-2114« совершил наезд на 5-летнего мальчика, которого с травмами госпитализировали.
13-летняя девочка попала под автомобиль «Дэу Нексия» 76-летнего водителя на пешеходном переходе через улицу Ленина в Сселках. После оказания помощи девочка была отпущена.
В Данковском районе на дороге Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков 20-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.
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