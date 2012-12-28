14-летний подросток на мопеде столкнулся «Тойотой»

Травмы получил сам подросток и его 13-летняя пассажирка. Еще два ребенка пострадали в Задонском районе и Липецке.



22 мая в Усмани улице Шмидта столкнулись мопед под управлением 14-летнего подростка и автомобиль «Тойота« с 63-летним мужчиной за рулем. Водитель мопеда и его 13-летняя пассажирка получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.Еще один ребенок, сообщает областное управление Госавтоинспекции, пострадал в селе Ольшанец Задонского района: по предварительным данным, 45-летний водитель «ВАЗ-2114« совершил наезд на 5-летнего мальчика, которого с травмами госпитализировали.13-летняя девочка попала под автомобиль «Дэу Нексия» 76-летнего водителя на пешеходном переходе через улицу Ленина в Сселках. После оказания помощи девочка была отпущена.В Данковском районе на дороге Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков 20-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. С травмами водителя госпитализировали.