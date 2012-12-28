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сегодня, 12:49
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Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы

В Молодёжном парке Липецка в честь 80-летия Победы заложена «Аллея Славы». Деревья высажены с участием гостей  из сербского города Крушевац — побратима Липецка.

Продолжением архитектурного комплекса из памятника святому Николаю Чудотворцу и часовни в честь 80-летия Победы стала «Аллея Славы» в Молодежном парке. 

Высадили яблоневую аллею 9 мая гости из сербского города Крушевац, побратима Липецка, спикер городского Совета депутатов Евгения Фрай, вице-мэры Липецка, а также представители липецких предприятий.  

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— Яблоня испокон веков олицетворяет мир, жизнь и семейные традиции. В тяжелые военные годы яблоневые сады стали для солдат и тружеников тыла символом надежды на мирную жизнь. Теперь эти деревья будут напоминать новым поколениям о подвиге тех, кто отстоял свободу! — сказал начальник Шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов.

К высадке аллеи, которая посвящена 80-летию Победы, присоединились и жители соседних с парком улиц. 


День Победы
Молодежный парк
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Если честно
7 минут назад
то тошно от таких пиаров.
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гость
26 минут назад
А почему этот начальник цеха то тут, то там, но только не на своей работе?
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Липчанин
33 минуты назад
Косово это Сербия!
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не понятно
7 минут назад
При чём тут твоё Косово ?
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Вопрос
49 минут назад
Артём , все уже поняли , прямиком в депутаты , но может хватит пиара !?
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