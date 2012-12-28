Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы

В Молодёжном парке Липецка в честь 80-летия Победы заложена «Аллея Славы». Деревья высажены с участием гостей из сербского города Крушевац — побратима Липецка.



Продолжением архитектурного комплекса из памятника святому Николаю Чудотворцу и часовни в честь 80-летия Победы стала «Аллея Славы» в Молодежном парке.Высадили яблоневую аллею 9 мая гости из сербского города Крушевац, побратима Липецка, спикер городского Совета депутатов Евгения Фрай, вице-мэры Липецка, а также представители липецких предприятий.— Яблоня испокон веков олицетворяет мир, жизнь и семейные традиции. В тяжелые военные годы яблоневые сады стали для солдат и тружеников тыла символом надежды на мирную жизнь. Теперь эти деревья будут напоминать новым поколениям о подвиге тех, кто отстоял свободу! — сказал начальник Шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов.К высадке аллеи, которая посвящена 80-летию Победы, присоединились и жители соседних с парком улиц.