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Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
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Общество
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сегодня, 12:49
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Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
В Молодёжном парке Липецка в честь 80-летия Победы заложена «Аллея Славы». Деревья высажены с участием гостей из сербского города Крушевац — побратима Липецка.
Высадили яблоневую аллею 9 мая гости из сербского города Крушевац, побратима Липецка, спикер городского Совета депутатов Евгения Фрай, вице-мэры Липецка, а также представители липецких предприятий.
— Яблоня испокон веков олицетворяет мир, жизнь и семейные традиции. В тяжелые военные годы яблоневые сады стали для солдат и тружеников тыла символом надежды на мирную жизнь. Теперь эти деревья будут напоминать новым поколениям о подвиге тех, кто отстоял свободу! — сказал начальник Шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов.
К высадке аллеи, которая посвящена 80-летию Победы, присоединились и жители соседних с парком улиц.
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