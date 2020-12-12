Общество
22 минуты назад
В Липецке утром оставалось 150 домов с проблемным отоплением
В ЕДС зарегистрирована 351 заявка горожан на подачу тепла.
По состоянию на 10.00 в ЕДС была зарегистрирована 351 заявка жителей Липецка на подачу тепла. Утром в городе после устранения вчерашней аварийной ситуации на теплосети «Квадры» оставалось 150 домов из вчерашних 800 с проблемным отоплением.
Об этом GOROD48 сообщил председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Вадим Негробов.
По словам чиновника, явных аутсайдеров среди управляющих компаний нет. Все активно работают над восстановлением циркуляции теплоносителя во внутридомовых сетях. Вадим Негробов также сообщил, что есть и дома, на которые не пришли необходимые для возобновления подачи тепла параметры от «Квадры».
- Расстраивают проблемные дома на улице Интернациональная, о которых писал GOROD48. В квартирах холодно, до 15 градусов тепла. Над проблемой там работает «Квадра» и УК «Привокзальная», - сказал председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка.
Об этом GOROD48 сообщил председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Вадим Негробов.
По словам чиновника, явных аутсайдеров среди управляющих компаний нет. Все активно работают над восстановлением циркуляции теплоносителя во внутридомовых сетях. Вадим Негробов также сообщил, что есть и дома, на которые не пришли необходимые для возобновления подачи тепла параметры от «Квадры».
- Расстраивают проблемные дома на улице Интернациональная, о которых писал GOROD48. В квартирах холодно, до 15 градусов тепла. Над проблемой там работает «Квадра» и УК «Привокзальная», - сказал председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка.
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