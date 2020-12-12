Общество

22 минуты назад

В Липецке утром оставалось 150 домов с проблемным отоплением

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#тепло #"Квадра"
В Липецке утром оставалось 150 домов с проблемным отоплением

В ЕДС зарегистрирована 351 заявка горожан на подачу тепла.

По состоянию на 10.00 в ЕДС была зарегистрирована 351 заявка жителей Липецка на подачу тепла. Утром в городе после устранения вчерашней аварийной ситуации на теплосети «Квадры» оставалось 150 домов из вчерашних 800 с проблемным отоплением.

Об этом GOROD48 сообщил председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Вадим Негробов.

По словам чиновника, явных аутсайдеров среди управляющих компаний нет. Все активно работают над восстановлением циркуляции теплоносителя во внутридомовых сетях. Вадим Негробов также сообщил, что есть и дома, на которые не пришли необходимые для возобновления подачи тепла параметры от «Квадры».

- Расстраивают проблемные дома на улице Интернациональная, о которых писал GOROD48. В квартирах холодно, до 15 градусов тепла. Над проблемой там работает «Квадра» и УК «Привокзальная», - сказал председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка.
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#тепло #"Квадра"

Комментарии (5)

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Гость

2 минуты назад
Почему так мало обращений позвоните и вы откажитесь в очереди 35-40 и это время надо ждать. У кого-то просто не хватает терпения после проведённой ночей в холоде. В УК не дозвонится как и в Жек .
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Гостья

10 минут назад
Частная компания всегда будет думать в первую очередь о своей прибыли. Жителям лучше, когда государство имеет долю в собственности. Можно контролировать, вовремя принимать меры. А страдают плательщиков. Нельзя передавать в частные компании, да еще зарегистрированные в других странах системы жизнеобеспечения населения.
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123

12 минут назад
неделина 16,с утра один стояк дали и опять отключили, никуда не дозвониться
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Тык-Тык.

13 минут назад
Ненадо заднюю включать. Мэр поклялась к 12.00. Во всех домах липецка будут огнянные батареи. А если нет ,то подавай в отставку. И наконец то ответь хоть за одно невыполненное обещание.
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Да ничего

15 минут назад
Если хорошенько укутаться,закрыть одеялом батареи,детей в кровать с грелками положить,может и пронесет.Под фольгой хорошо сохраняется тепло.Но самое главное сохранять веру и все пройдет.
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