Общество

сегодня, 17:11

В Данкове закрывают завод «Силан»

12 2124
#Данков #завод "Силан"
В Данкове закрывают завод «Силан»

Возможно, целиком!

АО «ГНИИХТЭОС» принял решение о приостановке деятельности филиала «Силан» в Данкове. Основанием стали результаты внутреннего аудита, проведенного в рамках реализации программы финансового оздоровления холдинга химической промышленности Госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Госкорпорация законсервирует все аварийно опасные и не задействованные в производстве цеха, участки, объекты. Также будет приостановлена деятельность экономически неэффективных производств. В связи с консервацией целого рядя объектов «Силана» будет проведено сокращение персонала. Вся процедура сокращения будет проведена в соответствии с законом.

Списки на 282 работника, подлежащих высвобождению, предоставлены в центр занятости населения. На сегодняшний день в базах центра занятости Данковского и соседних районов достаточно вакансий по одноименным и смежным профессиям, имеющимся у граждан. Кроме того, в марте следующего года планируется набор работников на сельскохозяйственные предприятия: АПК «РусАгроАльянс», ООО «Данков-Агроинвест». ООО «Тепличный комбинат «Липецк Агро» регулярно осуществляет прием работников, как на временные, так и на постоянные работы.

Также управлением труда и занятости Липецкой области прорабатывается вопрос с крупными работодателями региона, которые доставляют своих сотрудников на предприятия на своем транспорте.

На площадке АО «Силан» будет организована работа мобильного Консультационного пункта по оказанию помощи в поиске выхода из сложившейся ситуации, а также консультаций по всем возникающим у работников вопросам.

- Мы уже провели встречи с центрами занятости, которым поставлена задача обеспечить трудоустройство сокращенного персонала. Также в ближайшее время будет принято решение о передаче на баланс Данкова котельной и системы водоподготовки и отведения стоков «Силана». Мы уверены в том, что акционеры предприятия сделают все возможное для того, чтобы через определенное время деятельность на химическом предприятии Данкова была возобновлена, - прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов.
12 2124
#Данков #завод "Силан"

Комментарии (12)

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ЛДПР(неместный)

12 минут назад
А что этот завод хоть производил?
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пенсионер

23 минуты назад
Читатель, Рынки забыл упомянуть.
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Читатель

38 минут назад
в СССР открывали новые предприятия, в новой России закрывают эти предприятия, зато открываются пивбары, аптеки, кальяннные, технические вузы усиленно готовят журналистов и экономистов, открываются банки, артистов немеренно развелось , так что можно поспорить
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Произошло

42 минуты назад
Обнуление.
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Шапокляк

сегодня, 17:47
Все свободны, всем спасибо! 300 человек за ворота. Так победим
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Для полного счастья

сегодня, 17:43
Осталось закрыть детсады, школы и больницы
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А я верил лох

сегодня, 17:42
Экономика растет сказал Путин ,зарплаты растут
ответить

Домоседка

сегодня, 17:38
Ну, что идем к финалу, добиваем последние остатки производств! Слава слугам народа и всем дармоедам ежи с ними!
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Вот она

сегодня, 17:34
Пятая экономика в мире , Рост благополучия и благосостояния , Теперь точно создадут Высокооплачиваемые и Высокотехнологичные рабочие места ,целых 25 000 000 , Как обещал ....!
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Артурчик

сегодня, 17:27
Ну наконец то и до Данкова добрался мощный экономический рывок.
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