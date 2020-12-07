В Данкове закрывают завод «Силан»

Возможно, целиком!

АО «ГНИИХТЭОС» принял решение о приостановке деятельности филиала «Силан» в Данкове. Основанием стали результаты внутреннего аудита, проведенного в рамках реализации программы финансового оздоровления холдинга химической промышленности Госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.



Госкорпорация законсервирует все аварийно опасные и не задействованные в производстве цеха, участки, объекты. Также будет приостановлена деятельность экономически неэффективных производств. В связи с консервацией целого рядя объектов «Силана» будет проведено сокращение персонала. Вся процедура сокращения будет проведена в соответствии с законом.



Списки на 282 работника, подлежащих высвобождению, предоставлены в центр занятости населения. На сегодняшний день в базах центра занятости Данковского и соседних районов достаточно вакансий по одноименным и смежным профессиям, имеющимся у граждан. Кроме того, в марте следующего года планируется набор работников на сельскохозяйственные предприятия: АПК «РусАгроАльянс», ООО «Данков-Агроинвест». ООО «Тепличный комбинат «Липецк Агро» регулярно осуществляет прием работников, как на временные, так и на постоянные работы.



Также управлением труда и занятости Липецкой области прорабатывается вопрос с крупными работодателями региона, которые доставляют своих сотрудников на предприятия на своем транспорте.



На площадке АО «Силан» будет организована работа мобильного Консультационного пункта по оказанию помощи в поиске выхода из сложившейся ситуации, а также консультаций по всем возникающим у работников вопросам.



- Мы уже провели встречи с центрами занятости, которым поставлена задача обеспечить трудоустройство сокращенного персонала. Также в ближайшее время будет принято решение о передаче на баланс Данкова котельной и системы водоподготовки и отведения стоков «Силана». Мы уверены в том, что акционеры предприятия сделают все возможное для того, чтобы через определенное время деятельность на химическом предприятии Данкова была возобновлена, - прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов.