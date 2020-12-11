В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопроводе

Сегодня, 11 декабря, сотрудники Липецкого филиала проведут работы по замене прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе. Это необходимо для повышения надежности теплоснабжения потребителей в условиях низких температур.

Как сообщает администрация Липецка, в связи с этим, 11 декабря с 11.00 и до окончания работ будут снижены параметры теплоносителя у потребителей по следующим адресам:



- ул. Пушкина, 7, 4, 5, ул. Неделина, 26, 28, 16, 18, 20, ул. Октябрьская, 71, 73, 74, 87, 89, 90, ул. Горького, 1, ул. Первомайская, 64, 79, 81, 83, 85, 99, 101, Пр. Победы, 25, 27, 19, 51/2, ул. Нагорная, 4; ул. Неделина, 15а, 15б, 11, 13, 15, 7, 9, 17, 17а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 59, 61; пр. Победы, 47а , пр. Победы, 19а, 21а, 21б, 21, 25, 19, 27, 17, 11, 11а , 7, 5, 5а, 7а ; ул. Мичурина, 42, 38, 38а, 36, 34, 32, 28, 28а, 28б, 28г, 28в, 26, 22 , 22а, 26а, 21/1, 30; ул. Неделина, 55, 53, 57.



- ул. 9 Мая, д. 2, 5, 74; ул. 50 лет НЛМК, д. 17а, 21а; ул. Адмирала Лазарева, д. 4, 10, 12; ул. Адмирала Макарова, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32; ул. Аносова, д. 2, 4; ул. Архангельская, д. 15, 26; ул. Волжская, д. 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 21а; ул. Гришина, д. 4; ул. Дзержинского, д. 5, 7, 13, 27, 29, 31, 74, 80; пер. Задонский, д. 3, 5, 7; ул. Космодемьянской, д. 1, 2, 2/1, 3, 4, 4а; ул. Крупской, д. 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Леваневского, д. 1, 10, 12, 21/1, 21/2, 28, 28/1, 32; ул. Левобережная, д. 1, 1а, 1б, 3, 5; пр-кт Мира, д. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44; пл. Мира, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5; ул. М. Расковой, д. 2а, 13а, 14, 15, 16, 17; ул. Невского, д. 1, 1а, 3а, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 28; пр. Осенний, д. 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; ул. Осипенко, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 13, 16, 21, 25; ул. Островского, д. 2, 3, 4, 13, 15, 26; ул. Парковая, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11а; ул. Прокатная, д. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29; ул. Рязанская, д. 4, 6, 10; ул. Санитарная, д. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Совхозная, д. 8; ул. Спиртзаводская, д. 1, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 17, 71а; ул. Суворова, д. 1, 3, 9, 9а, 11, 13, 16, 18, 20, 22; ул. Ферросплавная, д. 3, 3а, 5, 7, 9а; ул. Фестивальная, д. 1, 2, 4, 10а; ул. Фурманова, д. 22, 23а, 23/3, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 41, 42, 43, 44; ул. Центральная, д. 3, 3а, 6, 18, 19; ул. Черняховского, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24; 42, 134, 29; СШ № 7, 4, 38; пл. Коммунальная, д. 3, 4, 8, 9, 9а, 41; пл. Петра Великого, д. 4а; ул. Калинина, д. 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 38, 38а, 52, 56, 56а; ул. Литаврина, д. 18; ул. Октябрьская, д. 1, 3, 30, 32, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 53/4, 57, 58, 61; ул. Первомайская, д. 57, 59; ул. Радиаторная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Фрунзе, д. 6, 8, 12, 15, 21, 21а, 23, 25, 30.



- пл. Победы, 1, 3, 8;ул.8 Марта, 3, 9, 9а, 13, 17, 17/2, 18, 20, 20а, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4,28, 30, 32, 32а, 34, 36; ул. Ворошилова, 5, 11; ул. Горького, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 16, 17, 19, 22; ул. Крайняя, 2, 4, 6, 7, 7а, 9; ул. Неделина, 30, 32, 40; ул. Первомайская, 58, 80, 86, 119, 121; ул. Советская, 20, 22, 24а, 26, 26а, 28, 30, 36, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77;ул.Толстого, 7, 9, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а; ул. Архангельская, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 7, 8, 9; ул. Астраханская, 13, 15, 15а, 17, 21, 9, ул. Гидромеханизации, 1, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 9; ул. Силикатная, 18,20, 1, 10, 11, 14, 17, 7.



- пр-кт Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 47, 49, 51, 51/3, 47а , 51/2, 53, 55, 57, 59а, 61, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102;ул.Айвазовского, 7;ул.Б.Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10 ;ул. Депутатская, 94; ул. Доватора, 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9; ул. Механизаторов, 1, 3, 3а, 5; ул. Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27; ул. Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; Индустриальная, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42, ул. Киевская, 34,36,41; ул. Депутатская, 53а,51а,54,56,53,78, 55,55а,57,61,61б,61а,52,52а,65,63, 80, 81, 83, Механизаторов, 11, 13, 13, 17, 19, 19а, 19б, Киевская, 1, Гоголя 37, 39, 41, Гоголя, 1,2, Громовой 2, 2а, 5, 7, Союзная, 15.



Теплоэнергетики просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сотрудники компании прикладывают максимум усилий для скорейшего завершения ремонта и восстановления параметров теплоносителя.



