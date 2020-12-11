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В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопроводе

15 1222
#теплоснабжение
В квартирах многих липчан на время станет холоднее: энергетики ведут работы на магистральном трубопроводе

Сегодня, 11 декабря, сотрудники Липецкого филиала проведут работы по замене прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе. Это необходимо для повышения надежности теплоснабжения потребителей в условиях низких температур.

Как сообщает администрация Липецка, в связи с этим, 11 декабря с 11.00 и до окончания работ будут снижены параметры теплоносителя у потребителей по следующим адресам:

- ул. Пушкина, 7, 4, 5, ул. Неделина, 26, 28, 16, 18, 20, ул. Октябрьская, 71, 73, 74, 87, 89, 90, ул. Горького, 1, ул. Первомайская, 64, 79, 81, 83, 85, 99, 101, Пр. Победы, 25, 27, 19, 51/2,  ул. Нагорная, 4;  ул. Неделина, 15а, 15б, 11, 13, 15, 7, 9, 17, 17а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 59, 61;  пр. Победы, 47а , пр. Победы, 19а, 21а, 21б, 21, 25, 19, 27, 17, 11, 11а , 7, 5, 5а, 7а ; ул. Мичурина, 42, 38, 38а, 36, 34, 32, 28, 28а, 28б, 28г, 28в, 26, 22 , 22а, 26а, 21/1, 30; ул. Неделина, 55, 53, 57.

- ул. 9 Мая, д. 2, 5, 74; ул. 50 лет НЛМК, д. 17а, 21а; ул. Адмирала Лазарева, д. 4, 10, 12; ул. Адмирала Макарова, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32;  ул. Аносова, д. 2, 4; ул. Архангельская, д. 15, 26; ул. Волжская, д. 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 21а; ул. Гришина, д. 4; ул. Дзержинского, д. 5, 7, 13, 27, 29, 31, 74, 80;  пер. Задонский, д. 3, 5, 7; ул. Космодемьянской, д. 1, 2, 2/1, 3, 4, 4а; ул. Крупской, д. 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Леваневского, д. 1, 10, 12, 21/1, 21/2, 28, 28/1, 32; ул. Левобережная, д. 1, 1а, 1б, 3, 5; пр-кт Мира, д. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44; пл. Мира, д. 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5; ул. М. Расковой, д. 2а, 13а, 14, 15, 16, 17; ул. Невского, д. 1, 1а, 3а, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 26, 28;  пр. Осенний, д. 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;  ул. Осипенко, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 13, 16, 21, 25; ул. Островского, д. 2, 3, 4, 13, 15, 26; ул. Парковая, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11а; ул. Прокатная, д. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29; ул. Рязанская, д. 4, 6, 10; ул. Санитарная, д. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Совхозная, д. 8; ул. Спиртзаводская, д. 1, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 17, 71а; ул. Суворова, д. 1, 3, 9, 9а, 11, 13, 16, 18, 20, 22; ул. Ферросплавная, д. 3, 3а, 5, 7, 9а; ул. Фестивальная, д. 1, 2, 4, 10а; ул. Фурманова, д. 22, 23а, 23/3, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 41, 42, 43, 44; ул. Центральная, д. 3, 3а, 6, 18, 19;   ул. Черняховского, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24;  42, 134, 29;  СШ № 7, 4, 38; пл. Коммунальная, д. 3, 4, 8, 9, 9а, 41; пл. Петра Великого, д. 4а; ул. Калинина, д. 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 38, 38а, 52, 56, 56а; ул. Литаврина, д. 18; ул. Октябрьская, д. 1, 3, 30, 32, 48, 49, 50, 52, 53, 53/1, 53/4, 57, 58, 61; ул. Первомайская, д. 57, 59; ул. Радиаторная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Фрунзе, д. 6, 8, 12, 15, 21, 21а, 23, 25, 30.   

- пл. Победы, 1, 3, 8;ул.8 Марта, 3, 9, 9а, 13, 17, 17/2, 18, 20, 20а, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 26, 26а, 26/2, 26/3, 26/4,28, 30, 32, 32а, 34, 36; ул. Ворошилова, 5, 11; ул. Горького, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 16, 17, 19, 22; ул. Крайняя, 2, 4, 6, 7, 7а, 9; ул. Неделина, 30, 32, 40; ул. Первомайская, 58, 80, 86, 119, 121; ул. Советская, 20, 22, 24а, 26, 26а, 28, 30, 36, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77;ул.Толстого, 7, 9, 23а, 40, 42, 44, 46, 46а; ул. Архангельская, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 7, 8, 9; ул. Астраханская, 13, 15, 15а, 17, 21, 9, ул. Гидромеханизации, 1, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 9; ул. Силикатная, 18,20, 1, 10, 11, 14, 17, 7.

- пр-кт Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 47, 49, 51, 51/3, 47а , 51/2, 53, 55, 57, 59а, 61, 63а, 65а, 67а, 69а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 95, 96, 98, 98а, 100, 102;ул.Айвазовского, 7;ул.Б.Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10 ;ул. Депутатская, 94; ул. Доватора, 2, 2а/1, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9; ул. Механизаторов, 1, 3, 3а, 5; ул. Папина, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 25, 27; ул. Юных Натуралистов, 1, 2, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; Индустриальная, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42, ул. Киевская, 34,36,41; ул. Депутатская, 53а,51а,54,56,53,78, 55,55а,57,61,61б,61а,52,52а,65,63, 80, 81, 83, Механизаторов, 11, 13, 13, 17, 19, 19а, 19б, Киевская, 1, Гоголя 37, 39, 41, Гоголя, 1,2, Громовой 2, 2а, 5, 7, Союзная, 15.

Теплоэнергетики просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сотрудники компании прикладывают максимум усилий для скорейшего завершения ремонта и восстановления параметров теплоносителя.

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#теплоснабжение

Комментарии (15)

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кумач

2 минуты назад
Зря не -30., В качестве тампона будут использовать деньги.
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skrip

3 минуты назад
Прямо таки радостно и теплее становится на душе осознавая что наш город наконец то выходит из Красного пояса.Мы становимся такими же городками как тысячи по стране.Было до боли обидно слушать новостя что где то прорвало,потекло ,взорвалось,обвалилось,оторвалось,провалилось, осыпалось,а у нас всё ещё не догнило Советское прошлое.Теперь мы как все.И это радует.
ответить

Зря не -30.

6 минут назад
Вот так приготовились к отопительному сезону с этим списком?????? Так же какого делали 2 раза испытания?????? А про прокладку забыли. БРАВО МЕР И ГУБЕРНАТОР.
ответить

отнеситесь с пониманием

13 минут назад
Что это за издевательство??? На улице мороз!!!!!! Господин Артамонов вы где? Люди замерзают!!!!
ответить

Октябрьская

16 минут назад
Тупо вырубили отопление. Ни отопления, ни горячей воды. На улице -8. Вчера от Квадры была платёжка за отопление га 3500 руб. Ноябрь был тёплым. Когда уже руководство Квадры под суд отдадут?
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Житель Липецка

24 минуты назад
Весь город морозили сознательно наживаясь на жильцах --экономя тепло.
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Кондратию

38 минут назад
Кондратий, Кто платит по нормативу и тарифу а это в основном большая часть перечисленных домов не будет не чего пересчитывать. Это как всегда.
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гость

43 минуты назад
вот и готовность к зиме.. как же надоели
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Алекс

45 минут назад
Чтобы придавить давление
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Кондратий

47 минут назад
А можно задать наивный вопрос: будет ли сделан перерасчёт за подачу тепла на это время?
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