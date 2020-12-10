Общество

36 минут назад

Для питания по медицинским нормам малышей в детсадах нужны 66 миллионов рублей

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#детсады
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Для питания по медицинским нормам малышей в детсадах нужны 66 миллионов рублей

Таких денег у мэрии нет.

Сегодня на комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи парламентарии обсудили информацию об организации питания в дошкольных образовательных учреждениях Липецка.

В Липецке - 69 детских садов, которые посещают без малого 29 тысяч воспитанников. В детском меню - отварные, запеченные блюда и блюда, приготовленные на пару. Закупки продуктов питания осуществляются как у единственного поставщика, так и на конкурентной основе (в первом случае они дороже, и в таких детсадах дети получают еды меньше). Социально значимые продукты департамент образования мэрии покупает напрямую у производителей или их официальных дилеров.

- В этом году на закупку продуктов для детских садов в бюджете предусмотрено 79,8 миллионов рублей. Родители доплачивают основную сумму в размере 362,4 миллиона рублей. Выполнение натуральных норм питания составляет 92%, - сообщила депутатам председатель департамента образования Светлана Бедрова.

В следующем году, как уже сообщал GOROD48, мэрия увеличит питание малышей за счет бюджета на рубль - с нынешних 111 рублей до 112-ти. Содержание ребенка в детском саду обходится родителям в 2 044 рубля в месяц и в следующем году не поменяется. А цены на продукты, конечно, вырастут. Поэтому этот рубль, как признают чиновники, ситуацию не спасет. Для того, чтобы довести нормы питания до рекомендованных СанПиНом, нужно тратить на это 116 рублей в месяц. Чтобы довести нормы питания до рекомендованных медиками, эту сумму нужно увеличить до 122 рублей. В последнем случае это потребует 66 млн рублей дополнительных бюджетных расходов в год.

Понятно, что денег увеличение детского питания в бюджете нет. Они есть, конечно, но их лучше потратить на что-то другое. На те же поломавшиеся электробусы или на перекладывание тротуарной плитки!

- Есть три способа выполнения натуральных норм: изыскать средства в бюджете, повысить родительскую плату, или перейти к жесткой экономии средств при закупке продуктов, - предложил пути решения бывший вице-мэр Липецка, а ныне депутат Евгений Павлов.

- Если говорить о конкурентной процедуре, то мы входим в систему малых закупок. Это позволит снизить цену, но может привести на рынок и недобросовестных поставщиков, - сообщила Светлана Бедрова.

как сообщает пресс-служба горсовета, парламентарии приняли к сведению представленную информацию. В следующем году данный вопрос - также в повестке заседания постоянной комиссии.
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#детсады
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Комментарии (1)

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Артурчик

5 минут назад
У мэрии есть деньги только для себя любимых, для детей у мэрии никогда денег нет.
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