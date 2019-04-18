Важнейший экологический проект в Липецке собирается реализовать инвестор с нулевой историей успеха

Депутаты горсовета не дали добро мэрии на заключение концессионного соглашения станции аэрации с возникшей как черт из табакерки организации на переработку илового осадка сточных вод.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложение мэрии со стороны ООО «Эвобиос Л» о заключении концессионного соглашения по реконструкции участка обезвоживания технологической схемы очистных сооружений в Липецке, а также по приему и переработке сырого и илового осадка сточных вод.Вопрос утилизации илового осадка в МУП «ЛиСА» давно назрел и перезрел: именно он является источником неприятного запаха, который донимает жителей поселка ЛТЗ, а порой ветром переносится в спальные районы города. Ежегодно на станции аэрации образуется до 70 000 тонн такого обезвоженного осадка, обладающего неприятным запахом. Ранее его вывозили на площадки хранения в Липецкий район, а после того, как они были заполнены, грязь стали складировать на предприятии, где (по состоянию на апрель прошлого года) его скопилось 300 тысяч тонн.В конце прошлого года новое, созданное в 2016 году жителем Липецка Олегом Резниковым предприятие «Эвобиос Л», заявилось в мэрию как спаситель нашего малого Отечества. И в администрации Липецка Олега Резникова встретили как Мессию, хотя его фирма, по сути, пока полный ноль. И это - не метафора: во всех графах ее бухгалтерской отчетности за 2016-2017 годы стоит именно это число. Но все почему-то уверовали, что Олег Резников возьмет и разгребет, подобно Гераклу, наши авгиевы конюшни!Так, директор «ЛиСы» Евгений Лисаконов пару месяцев назад, подобно Остапу Бендеру в Васюках, расписал депутатам горсовета, как этот экологический проект превратит Липецк в пахнущий едва ли не озоном Нью-Липецк. За 1,1 млрд рублей заемных средств инвестор решит пять проблем станции аэрации. Построит новый цех обезвоживания илового осадка. Новая технология его термофильной обработки предполагает добычу из осадка природного газа, вырабатывание с его помощью электроэнергии, получение удобрений. Дегазация избавит липчан от запахов аммиака и сероводорода. Будет построен новый аэротенк (чаша, в которой воздух, вводимый с помощью пневматических или механических аэраторов, перемешивает сточную воду с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности обеззараживающих ее бактерий), поскольку трех существующих уже недостаточно для чистоты воды по чрезвычайно жесткому ГОСТу. Появится комплекс доочистки воды.И депутаты уже дали добро мэрии выделить 65 млн рублей из муниципального бюджета на проектирование этих пяти объектов.А сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложение ООО «Эвобиос Л». Его озвучила, вовсе не вдаваясь в какую-либо конкретику (!), председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко. Такой подход не понравился председателю Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой:- У нас уже была проведена реконструкция МУП «ЛиСА» за кредит ЕБРР. Срок действия кредита и гарантии не истек. Нужно узнать мнение Европейского банка реконструкции и развития на счет появления на предприятии нового концессионера.Марина Зиборова заметила, что депутаты уже выделили 65 млн рублей из муниципального бюджета на проектирование новых природоохранных объектов. Затраты концессионера на реализацию первого этапа работ - 157 млн рублей с НДС. А из бюджета города, согласно предложенному договору, концессионеру будут возмещены 164 млн рублей.- Но это же выше понесенных концессионером затрат! Также не предусмотрена плата концессионера в муниципальный бюджет. Договором возлагаются обязательства и на третью сторону договора - администрацию области. У нас нет никакого документа из администрации области на этот счет. Проект концессионного соглашения сырой и преждевременный. Ведь мы еще не знаем, будет ли «ЛиСА» включена в федеральный проект «Чистая вода»!По словам главного аудитора Липецка, в проекте нет ни слова об отсутствии запаха после запуска этого проекта. Ничего не сказано о рынке сбыта получающегося удобрения.В аппарате горсовета согласились с мнением Марины Зиборовой, добавив еще одно возражение: проект предполагает переработку нового илового остатка, а что делать с 300 тысячами тонн старого?- Заместителю главы Липецка Екатерине Белокопытовой была поставлена задача представить в горсовет полный объем документов - мы их не увидели. Мы получаем пустые документы! - резюмировала депутат Людмила Яськова.- Вы какой осадок будете перерабатывать - старый или новый? - задала вопрос Людмила Яськова предпринимателю Олегу Резникову. Но на него почему-то взялся отвечать директор МУПа Евгений Лисаконов:- Федеральный проект не предусматривает пока финансирования нашего предприятия. Мы можем пойти дорогой проектирования, а потом заявиться в федеральный проект. Уже разработана финансовая модель, которая предусматривает плату концедента, потому что нам запретили поднимать тариф за водоотведение для населения. Если говорить о запахе, мы будем работать по технологии, предусматривающей использование анаэробных бактерий. Ее предложила «Эвобиос Л». 70 тысяч тонн осадка ежегодно предприятие будет перерарабатывать. А те 170 тысяч тонн, что у нас уже есть, мы вывезем и утилизируем.- Вы откажетесь от покупки электроэнергии? А куда будут уходить получившиеся удобрения? - продолжила наседать на концессионера и директора «ЛиСы» Людмила Яськова.- Электроэнергию мы будем получать от концессионера. За 5 копеек от него за киловатт, а не за 7 копеек от энергетиков, как сейчас. Потом, по истечении срока концессии, все оборудование перейдет нам в собственность. Это нам выгодно. В результате термофтильной технологии мы получим продукт - органические удобрения второй группы. Они могут применяться в лесном хозяйстве, рекультивации.Первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров возмутился отсутствием должной коммуникации между чиновниками и депутатами, мол, мы на практике пока не разобрались, как все это делать! А депутат Игорь Крутских констатировал, что МУП «ЛиСА» топчется на месте с реализацией необходимого липчанам проекта, мол, пока чиновники перекладывают бумаги, жители поселка ЛТЗ задыхаются от вони!- Я уверен, что в этом году будет даже хуже, чем в прошлом! - заявил парламентарий.В конце обсуждения проснулась председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко. Она поинтересовалась : а где работает такая технология, которую предложило ООО «Эвобиос Л»?- Эта технология работает в Москве, запускается в Санкт-Петербурге. То есть технология есть в натуральном виде, - заявил Олег Резников, учредитель и директор фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.- Нужно съездить в Санкт-Петербург на один день и посмотреть на технологию, которую вы предлагаете, - сказал вице-мэр Константин Власов.Депутат Александр Шальнев предложил отправить сырой проект концессионного соглашения на доработку в мэрию.На том и порешили.История концессионных соглашений в Липецке пока не имеет успеха. Так, провалился проект замены традиционного трамвая инновационном скоростным. Что-то непонятное происходит с непопулярным у горожан проектом организации платного парковочного пространства в центре города. В списке предложенных инвесторам департаментом экономического развития мэрии объектов - три бани (на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко), парк Металлургов на улице адмирала Макарова, «надувной» ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в поселке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской, встроенное жилое помещение в 15 микрорайоне в доме 1, нежилое помещение в доме по улице Космонавтов, 47.Пока неудачным можно назвать и единственный состоявшийся у вице-мэра Екатерины Белокопытовой проект - сдачу в концессию до 2034 года бани на улице Ударников «ипэшнику» Алексею Глебову. Предприниматель поклялся вложить в ее реконструкцию не менее 7,1 млн рублей, чтобы сделать ее привлекательной для горожан, а также пообещал ежегодно вносить в городскую казну по 400 000 рублей налога за пользованием муниципальным имуществом. Но пока чиновники не увидели ни реконструкции бани, ни платежей концессионера в бюджет! И если бы мэрия просто сдавала баню в аренду, то получала бы от этого до 150 тысяч рублей в месяц. А так пока получает дырку от бублика.