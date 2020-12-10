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Липчанин оказался в центре громкого скандала на международном фестивале

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#коронавирус #фестиваль
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Липчанин оказался в центре громкого скандала на международном фестивале

29-летний педагог придумал пятерых участников международного кинофестиваля, а потом двое из них «скончались от коронавируса».

На днях в Екатеринбурге завершился VII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба», вокруг которого разразился громкий скандал, в его центре оказался ранее никому неизвестный педагог из Липецка. Чтобы увеличить шансы на победу, 29-летний Дмитрий Зарницкий подал заявки на фестиваль от 7 лиц – своего собственного, своего знакомого и пятерых выдуманных персонажей. Когда несуществующие лица должны быть появиться на защите конкурсных работ – так называемом питчинге – липчанин стал «заражать» своих персонажей коронавирусом, и двоих даже похоронил, сообщив организаторам об их смерти от COVID-19 якобы от имени родственников конкурсантов. Информация об умерших участниках просочилась в соцсети и СМИ, но тут выяснилось, что скорбеть не по кому – талантливых конкурсантов в принципе не существовало – и они сами, и их болезнь, и смерть – только плод воображения липчанина.

Дмитрий Зарницкий окончил школу с золотой медалью и ЛГПУ с красным дипломом, получив в 2013-м году профессию учителя истории, обществознания и мировой художественной культуры. Но что-то у круглого отличника в карьере пошло не так: в свои 29 лет он работает социальным педагогом во Введенском геронтологическом центре – совершает для бабушек-подопечных центра покупки, проводит среди них опросы и конкурсы и получает за это около 10 тысяч рублей в месяц. 29-летний мужчина живёт вдвоём с мамой, которая работает врачом «Скорой помощи». А сам Дмитрий вот уже 9 лет мечтает стать великим мультипликатором, этаким Уолтом Диснеем, руководящим собственной анимационной студией или хотя бы отделом в «Союзмультфильме». Но никак не складывается. Дмитрий Зарницкий даже писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ему осуществить задуманное, но от Путина ему посоветовали обратиться куда-нибудь пониже, в тот же «Союзмультфильм»…

Дмитрий решил начать с конкурсов, на которых поддерживают творческие проекты. В нескольких таких его вроде бы даже заметили, но ни денег, ни призов не прислали – только грамоты.

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«Кинопроба» была очередным конкурсным этапом. И тогда Дмитрий решил увеличить свои шансы, отправив сразу 7 заявок, только одна из которых была его собственной. А потом, чтобы ещё увеличить шансы, и добиться того, чтобы питчинг перевели в режим онлайн, «похоронил» двоих вымышленных конкурсантов, указав причиной их смерти COVID-19. Но один известный в «Фейсбуке» и «Союзмультфильме» персонаж сделал факт смерти молодых и талантливых конкурсантов публичным, не подозревая, что их не существует в природе.

- Для чего я это сделал? Чтобы перевести питчинг в режим онлайн, пытался напугать организаторов коронавирусом, психологически на них воздействовать, никакого злого умысла у меня не было, - рассказал GOROD48 Дмитрий Зарницкий. – Злая шутка была придумана для того, чтобы перевести конкурсное испытание в удобный мне самому формат. И ведь одну заявку я подал от самого себя, другую – от своего знакомого Кирилла Антонова, проживающего в селе Вороново в Подмосковье. Почему я не мог присутствовать лично? Мама была против из-за ситуации с коронавирусом – я её послушал.

Дмитрий свято верит, что он талантливый мультипликатор-самоучка: азы анимации освоил с помощью интернета. Но его не замечают, хотя он стучится во все двери. В 2018-м году предложил свой проект по созданию мультфильма в честь 65-летия Липецкой области по истории региона, но и этим никто не заинтересовался.
  
- Единственная возможность для меня найти инвестора – это конкурсные мероприятия, питчинги, - говорит Дмитрий. – И я верю, что рано или поздно это произойдёт. – Ведь и студия компьютерной анимации «Петербург», которая создала «Смешарики», когда-то, в начала 2000-х годов, начиналась всего с трех человек. И у меня получится. Денежного приза на конкурсе «Кинопроба» мне бы хватило, чтобы заказать художнику аниматик - наброски ролика, использующиеся для демонстрации креативных идей полноценной серии мультфильма, это такой черновик серии. Я отчаявшийся человек, который не знает уже, куда идти, ползти, какие двери стучаться! Именно поэтому я выдумал конкурсантов. Я мечтаю реализоваться как драматург и как координатор, хочу стать директором маленькой анимационной студии или работать в подразделении «Союзмультфильма». Как режиссёр я знаю все действия аниматоров на каждом этапе от идеи до воплощения и до организации постпродакшн.

Когда вскрылась выдуманная история с умершими от ковида конкурсантами, Дмитрия Зарницкого обвинили и в плагиате – в его идеях некоторые узнали свои.

- Все эти идеи принадлежат людям из моей же будущей команды, - сообщил GOROD48 Дмитрий Зарницкий. – Я не пытался их присвоить – я хотел их раскрутить, привлечь к ним внимание и потом вместе с авторами реализовать. Со всеми этими людьми я хорошо знаком. И я увидели у них потенциально успешные коммерческие проекты! Я хотел всех их взять на работу.

Но наполеоновским планам пока не суждено сбыться. Работы попали в шот-лист, но потом их нужно было защищать в офлайн-режиме. Когда Дмитрий понял, что мама против его поездки в Екатеринбург, он попытался попросить сходить за него на конкурс знакомого музыканта из столицы Урала, но тот отказался, чего Дмитрий никак не ожидал – он сам помогал екатеринбуржцу переводить поэтические тексы для создания кавер-версий иностранных песен.

Интересно, что с зарплатой в 10 тысяч рублей, из которых 9 он отдаёт маме (и даже не так, это она отдаёт ему тысячу, зарплатной банковской карточкой пользуется мама) Дмитрий Зарницкий регулярно вкладывается в свою мечту. покупая за 500-1000 рублей наброски и рисунки для раскадровки у художников.

- Кино – вещь недешёвая, - жалуется Дмитрий. – Любовь к мультипликации у меня началась с советской и японской анимации. А теперь – я потерянный человек, который жизнь свою угробил не на то, чем хочу заниматься…

Пресс-атташе фестиваля «Кинопроба» Ксения Поль в разговоре с корреспондентом GOROD48 не взялась оценивать Дмитрия Зарницкого как мультипликатора. Но отметила, что, скорее всего, до конца этой недели директор фестиваля – кандидат философских наук, киновед Лилия Немченко примет решение, будет ли написано на липчанина заявление в полицию. Дело в том, что выдуманная история с умершими от коронавируса конкурсантами может быть расценена как распространение фейков о коронавирусе. Дмитрий Зарицкий сообщил GOROD48, что пока из правоохранительных органов с ним никто не связывался.

- В остальном позиция администрации фестиваля по этому случаю полностью изложена в материале «Фонтанки», больше нам добавить нечего, - сообщила GOROD48 Ксения Поль.

Как пишет « Фонтанка», куратор анимационной секции Наталия Егорова рассказала, что на самом деле сообщений о «коронавирусных смертях» участников питчинга было три. «Отец одной из участниц шорт-листа, Шуры Грушиной, просил защищаться онлайн вместо нее «в память о ней» (нас немного удивило, что он подчеркивал, что на полном серьезе будет бороться за денежный приз, но, повторюсь, ситуация не располагала к подозрениям и расспросам), — говорит Егорова. — Постепенно часть участников шорт-листа перестали выходить на связь, их телефоны оказались заблокированы. В день питчинга мы узнали о смерти еще одной участницы, которая должна была защищаться с сериалом онлайн, — Натальи Мальгиной (нам с её адреса написала ее сестра Ольга и «подарила» её проект, подчеркнув, что права свободны). На следующий день мы узнали о смерти еще одного участника шорт-листа, который должен был защищаться онлайн, — Владимира Вершкова, с которым до этого велась активная переписка. Его последние два письма (и письмо о его смерти от якобы его друга с его же почты) действительно были чрезмерно пафосными и не казались адекватными. Но разве можно судить об адекватности человека, который умирает от болезни?».

«То, что позволил себе участник питчинга Дмитрий Зарницкий, можно квалифицировать как преступление, — сообщила « Фонтанке» директор фестиваля Лилия Немченко. — Он совершил, как минимум, два преступления. Первое — подделка заявок (заметьте, не одной, а пяти), второе — спекуляция на тему смерти, когда реально столько горя в стране и мире. Это даже не аморально, это по ту сторону добра и зла. Мы намерены придать этому поступку юридический статус, ибо цинизм должен быть наказан. И еще я полагаю, что этот человек попадет в «черный список» всех последующих питчингов».

Добавим, международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2004 года. В этом году в конкурсную программу «Кинопробы» вошло более 130 работ, они были отобраны из 450 заявок от молодых кинематографистов из 28 стран. За пять дней состоялось 25 мероприятий внеконкурсной программы, из них — шесть онлайн и десять офлайн мастер-классов.  В режиме онлайн за фестивалем следило более 4000 зрителей. Гостями и участниками стали более 150 человек, в дни фестиваля его офлайн мероприятия посетили около 3000 человек. Победители в каждой категории получили денежный приз — сертификат на 50 000 рублей, который можно потратить на создание нового фильма. Обладатель Гран при получил 100 000 рублей. Такой масштаб фестиваля стал возможен благодаря гранту президента России.

Фото - vk.com
6 2184
#коронавирус #фестиваль
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Комментарии (6)

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7

20 минут назад
На первом фото, ракурс получился бомбовым! Эдакий жизнерадостный мальчик-цветочек (обратите внимание на его голову) с Мелофоном, висящим на шее... Фотографу браво! До сих пор всем офисом угораем!
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Ни хрена не понял

21 минуту назад
Но очень интересно
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Добрый Санитар

33 минуты назад
Извините не дочитал, не интересно...
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Animal planet.

39 минут назад
Уж давно бы в США свалил.
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Винипух

46 минут назад
Молодец, творческая личность
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берия

50 минут назад
Димон - ты зачем всех уморил ?
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